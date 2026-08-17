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Proteinová neznamená dietní
Největší past je právě ve slově „proteinová“. Bílkoviny jsou důležitou součástí jídelníčku a při hubnutí mohou pomáhat se zasycením. To ale neznamená, že každá potravina s vysokým obsahem bílkovin má málo kalorií.
Proteinové tyčinky často obsahují také ořechy, arašídové máslo, čokoládu, karamel nebo různé krémy. Tyčinka tak může mít poměrně vysoký obsah tuku a výsledkem je vyšší energetická hodnota.
Například Harvard Health ve svém srovnání uváděl proteinovou tyčinku s 190 kcal a běžný Snickers s 250 kcal. Proteinová varianta sice obsahovala více bílkovin a méně cukru, rozhodně ale nešlo o potravinu s minimem kalorií.
Kolik kalorií má proteinová tyčinka
Záleží na konkrétním výrobku. Menší tyčinky mohou mít kolem 130 až 150 kcal, jiné se pohybují okolo 200 kcal a některé mají i více. Právě 200 kcal navíc už přitom může při hubnutí hrát určitou roli.
Pokud si tyčinku dáte místo svačiny, nemusí to být problém. Horší je, když si ji dopřejete například po obědě jako dezert jen proto, že ji považujete za zdravější, a tedy za „menší zlo“. Podobné je to s tyčinkou před cvičením nebo po něm. I když vám má dodat energii nebo vás zasytit, může obsahovat tolik kalorií, kolik během tréninku pracně spálíte. Zkrátka je potřeba počítat s tím, že tyčinka představuje další energii v jídelníčku.
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Na co se podívat na obalu
Přední strana obalu může lákat na vysoký obsah bílkovin nebo nízký obsah cukru. Při hubnutí se ale vyplatí tyčinku otočit a podívat se na tabulku výživových hodnot. Sledujte především:
- kalorie na celou tyčinku,
- množství bílkovin,
- tuky,
- cukry,
- případně vlákninu.
Má málo cukru, je automaticky lepší?
Ani to neplatí. Některé proteinové tyčinky mají velmi málo cukru, ale stále mohou být kalorické kvůli tuku a dalším složkám. Často obsahují také sladidla, které mohou u citlivějších lidí způsobovat nadýmání nebo jiné zažívací potíže.
Kdy se proteinová tyčinka hodí
Proteinová tyčinka může být při hubnutí úplně v pořádku. Hodí se hlavně tehdy, když potřebujete rychlou a praktickou svačinu. Může přijít vhod například:
- na cestách,
- v práci,
- po sportu,
- při delší cestě, kdy nemáte možnost normálního jídla,
- nebo jako náhrada sladkosti.
Pokud si místo čokoládové tyčinky vyberete proteinovou variantu s rozumným množstvím kalorií a vyšším obsahem bílkovin, může to být dobrá volba.
Co si dát místo ní
Když jste doma, nemusíte proteinovou tyčinku jíst jen proto, že hubnete. Podobně dobře může posloužit třeba skyr, tvaroh, bílý jogurt s ovocem, cottage nebo vejce se zeleninou. Výhodou běžných potravin je, že přesně víte, co jíte, a můžete si snadno upravit velikost porce.
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Proteinová tyčinka není nepřítel
Proteinové tyčinky rozhodně není potřeba při hubnutí zakazovat. Rozhoduje jejich konkrétní složení a především celkový příjem energie za celý den. Až tedy příště sáhnete po tyčince s nápisem „HIGH PROTEIN“, nenechte se přesvědčit jen obalem. Podívejte se také na to, kolik má skutečně kalorií a co obsahuje. Některá může být chytrou a sytou svačinou, jiná je ve výsledku spíš sladkost převlečená za fitness potravinu.
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