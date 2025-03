Ze striptéra mnichem, muž si svou proměnu užívá

Ženy ho milovali, muži na něj žárlili. Měl úspěch, dostatek peněz a plnil si své tajné sny. Pocit štěstí se ovšem nedostavil a uznal, že je potřeba změna. Ke kompletní změně života mu pomohly až sociální sítě. Právě na Instagramu narazil na fotografii muže, který se stal mnichem a našel konečně smysl svého života.

„Viděl jsem muže, který si oholil hlavu a na měsíc se stal mnichem. Začal jsem hledat možnosti, které by mě ke stejné věci mohly přivést také. Narazil jsem na klášter v thajském Chiang Mai, odletěl jsem tam a měsíc jsem meditoval,“ uvedl muž pro Needtoknow.

Za měsíc měl za sebou víc než sto padesát hodin meditace a pochopil, že štěstí není o penězích a drahých dovolených v luxusních resortech. Štěstí je třeba najít ve svém nitru a mít rád sám sebe.

„Když jsem se vrátil domů, věděl jsem, že dál už nemohu ve svém dosavadním životě pokračovat. Přestěhoval jsem se do Dubaje, kde jsem se stal mentorem a učím lidi, jak správně dýchat a meditovat. Učím je, jak najít klid ve svém nitru. Dnes pomáhám lidem. To jsem svým způsobem dělal i dříve. Předtím to bylo krátkodobé potěšení, dnes je to o hledání smyslu života,“ myslí si.

Věří, že meditace jsou pro každého člověka zásadní a měli by je praktikovat všichni. „Nemusíte se hned vrhnout na víru nebo celý život předělat od základu. Každý člověk by se měl na čas dostat do svého nitra, uvolnit mysl a pustit extrémní stres, který nám dnešní doba přináší,“ dodal.