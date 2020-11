Tanečnice se sto padesáti kily toužila po změně. Dočkala se růžové hřívy

Už od útlého dětství si přála být umělkyní, která se bude živit tancem. Vystupovat na jevišti bylo jejím velkým snem, za kterým si postupně šla. Trénovala sama doma a chodila i na taneční hodiny. V pubertě se rozhodla, že se stane burleskou a začala trénovat.

„Teprve po delší době jsem si pak zaplatila profesionální lekce a až po nich jsem se odvážila vystoupit na jevišti, kde si říkám Chesabel Royal,“ sdělila v pořadu Body Fixers. Zatímco na jevišti vypadá jako profesionálka, když je doma, je z ní prý šedá myška a tou už dál být nechtěla.

„Chci vypadat a působit profesionálně. Potřebuji něco speciálního. Mým cílem je stát se tou nejoslnivější boubelatou tanečnicí burlesky v Anglii. Chci být sexy a výrazná a ukázat své přednosti,“ pokračovala.



Do parády si ji vzali odborníci, kteří vystupují v pořadu Body Fixers. Shodli se na tom, že na ženě bude docela dost práce. Potřeba bylo zapracovat nejen na líčení i účesu ale také na oblečení.

„Vždycky jsem si představovala sebe samu s tmavými rty, ale nikdy jsem na to nedostala odvahu. Díky nalíčení od profesionálů teď vím, že to vypadá dobře. Jsem v šoku, jak úžasně to vypadá,“ doplnila po kompletní proměně Charlene.