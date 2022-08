Žena se rozhodla pro životní změnu kvůli šikaně

„Škola pro mě byla místem utrpení. Každý den si mě někdo dobíral. Kluci se mě ptali na číslo, aby se mi vzápětí mohli vysmát. Spolužačky mě odebraly ze společného chatu, protože jsem prý byla příliš ošklivá na to, aby se mnou měli videohovor. Tehdy jsem si řekla, že udělám vše, abych jim dokázala, že nejsem ošklivá,“ sdělila žena pro The Sun.

Nosila rovnátka, hezky se oblékala, líčila se, měla krásné vlasy a byla štíhlá. A spolužáci si jí s radostí vychutnávali, přestože věděli, jak moc trpí. Šikana pro ni byla životní lekcí, která ji prý zocelila. Dnes je z ní úplně jiný člověk.

Jako kosmetička miluje líčení, starost o vzhled a ráda o sebe sama pečuje. Málokdo dnes poznává, že je to stejná dívka, kterou na střední škole za vzhled šikanovali. Nemá za sebou plastiky, ani jiné úpravy vzhledu. „Myslí si, že to nejsem já. Poklony mi skládají ti, kteří si mě před lety dobírali. Někdy ani nemají tušení, že jsem to já,“ dodala.

Pro všechny dívky procházející si aktuálně podobným traumatem má jasný vzkaz. „Všechno zlé jednou pomine. Myslete na to, že je to jen období,“ doplnila. Podle Zeenah je zbytečné trápit se tím, že pro někoho nejsme dost dobří. Sama však přiznává, že se od hloupých poznámek ostatních nedokázala oprostit.