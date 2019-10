Z pohodlné maminky Aňou Geislerovou. Jak se povedla proměna

Lucie Kůrková (31) přijela na proměnu z Plzně. Momentálně je na mateřské dovolené, stará se o dvouletého chlapečka.

„Je to neposeda, nesmím ho spustit z očí. Moc jsem se těšila, že budu mít den sama pro sebe a že si odpočinu. Před rokem jsem se vdávala, přesně na synovy první narozeniny, máme tedy dva důvody k oslavě najednou. Tak snad mi to bude slušet,“ svěřuje se Lucie a jedním dechem se nechává slyšet, že by si přála look à la Aňa Geislerová.

Jak to vidí Lucie Chvíli jsem měla pocit, že se na mě ze zrcadla dívá úplně jiná ženská. Nedokážu posoudit, zda větší podíl na změně sehrál nový účes, nebo líčení. Ale obojí je dokonalé, stejně jako perfektně sladěný outfit.



„Manžel na mně má rád dlouhé vlasy. Potřebovala bych zachovat alespoň takovou délku, abych je mohla stáhnout do culíku. Kdybych se domů vrátila úplně nakrátko, to by mi asi neprošlo,“ směje se sympatická čtenářka.

O sobě prozradila, že vystudovala ekonomickou školu, ale před mateřskou se živila jako konzultantka fitness výživy.



Ráda chodí na koncerty a festivaly, nejraději má české kapely. Baví ji nákupy a přiznává se, že asi jako každá žena má ve skříni sekci „tohle nutně musím mít, ale nikdy jsem to neměla na sobě“.

„Svůj šatník jsem přizpůsobila mateřství. Dominují mu odstíny černé a khaki. Nejlépe se cítím v ležérním oblečení. Šaty ani sukně moc nenosím, protože mě nebaví stále se hlídat, jak sedím, přesto bych potřebovala pár elegantních kousků.“