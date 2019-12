Připadám si mnohem hezčí, říká čtenářka Bára po proměně

„Vždycky, když jsem v Mém světě nalistovala proměnu, obdivovala jsem, co z obyčejných ženských dokážete vykřesat, ale sama jsem se dlouho nedokázala odhodlat. Trvalo mi rok, než jsem sebrala odvahu se přihlásit,“ svěřila se laborantka Bára (45), která se ochotně převlékne z bílého pláště do něčeho atraktivnějšího.

Čtenářka Bára Zemanová před proměnou

„Ráda nosím pohodlné oblečení, nemám vyhraněný styl, ale vím, že třeba do kožených kalhot by mě nikdo nedostal,“ komentuje svůj vztah k módě maminka dvou dnes už dospělých dcer. Starší momentálně žije v Austrálii a mladší prý do mámina šatníku moc nezasahuje.

„Zato si často půjčuje moje parfémy,“ směje se Bára a těší se na změnu vizáže, účesu i na rady stylistky. „Potřebuju si pořídit pár nových kousků na zimu, tak třeba díky vám dokážu trochu vybočit ze stereotypu. Musím se cítit pohodlně, to je asi jediný můj požadavek, jinak bych se cítila nesvá a zbytečně bych se ošívala,“ dodává se smíchem Bára, která ve volném čase ráda jezdí na kole, chodí na procházky po lese a objevuje kouzlo starobylých českých hradů a zámků.

Jak to vidí vizážista?

Pavel Bauer, vizážista Avon

Bára má zdravou, ale trochu suchou pleť, které velmi prospělo pár kapek lehkého oleje, který báječně hydratuje a připraví pleť pro další líčení. Na kontury horních víček jsem zvolil praktickou novinku – stíny a linky v jednom, které díky pěnovému aplikátoru rovnou vytvoří kouřový efekt, takže ve výsledku působí měkce a přirozeně. Barvu pleti jsem sjednotil tekutým makeupem a tváře jsem opticky zúžil tvářenkou. Pak už přišel na řadu fixační pudr a krémový lesk, který dokáže přidat rtům na objemu.

Jak to vidí kadeřnice?

Nikola Čeřovská, salon Hair by Martina

Bára má kulatější obličej, to ale rozhodně neznamená, že by měla mít dlouhé vlasy. Naopak velmi jí lichotí kratší délka se zvlněnými konturami. Bezvadně funguje také kratší ofina sestříhaná na stranu. Lehce prostříhané pramínky přidávají jemným vlasům na objemu. Když Bára nebude mít čas natáčet si vlny, stačí do konečků vetřít trochu tvarovacího vosku a vlasy lehce rozcuchat. Zvolila jsem pro barvení tón blízko původní barvě, která krásně ladí s Bářinýma očima a zeštíhluje obličej. Rozhodně bych jí nedoporučila žádné výrazné barevné kombinace.

Jak to vidí Bára?

Barevně rozehraný outfit, skvělé líčení a hlavně super účes. Co víc si přát? Děkuju za příležitost. Jsem ráda, že jsem se dostala do rukou lidem, kteří mají cit pro to, co dělají, a dokonce mě dokázali přesvědčit, že mi sluší baret, který bych si sama nikdy nedala na hlavu.