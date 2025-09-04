„Mám oproti jiným matkám obrovskou výhodu v tom, že nemám určenou pracovní dobu ani dovolené. Když je moje dcera nemocná, nemusím si brát volno nebo být na nervy, že mě mohou vyhodit z práce. Plánuji si čas podle dcery a věnuji se jí na sto procent. Máme skvělý a otevřený vztah,“ uvedla žena.
Dceři řekla, čím se živí a vede ji k tomu, aby vůči jiným neměla předsudky. Je pro ni také důležité, aby druhým projevovala úctu a chovala se tak, jak by to vůči ní vyžadovala od ostatních. „Snažím se, aby z mé dcery vyrostl dobrý člověk. V dnešní době se k sobě lidé už moc neumí chovat. Vlídnost, pokora. To je to, co ukazuji dceři každý den. Je to úžasná mladá slečna, která má spoustu plánů,“ pokračovala.
Říká, že rodiče spolužáků dcery se k její profesi staví s určitým odporem. Elizabeth ale říká, že jen plní přání strádajících klientů. Podle ní každý potřebuje někdy fyzický kontakt. „Jsme lidé. Nejsme stroje. Potřebujeme někdy blízkost druhé osoby,“ myslí si.
Elizabeth věří, že konečně potká i muže svých snů a se svou patnáctiletou dcerou se usadí a možná si pořídí i další dítě. S eskortními službami začala, když jí bylo osmnáct let, byla svobodnou matkou a byla na vysoké škole. Tehdy potřebovala finanční prostředky, aby mohla dostudovat a zajistit dceru. Školu nakonec nedodělala a začala se službám profesionální společnice věnovat na plný úvazek. A nelituje. Jak sama říká, vydělá si víc peněz, než by kdy měla, kdyby bývala svůj obor dostudovala. „Všechno má samozřejmě svá pro a proti. Ale to je zkrátka život,“ dodala pro NY Post.