Na videích se lidé pohybují o berlích, cvičí s fyzioterapeuty a porovnávají svou výšku před operací a po ní. Jejich cílem není léčba úrazu ani vrozené vady. Chtějí být jednoduše vyšší.
Osm centimetrů za půl roku
Jedním z mediálně nejznámějších případů je kolumbijský influencer Yeferson Cossio. Operaci podstoupil v roce 2023 a v květnu následujícího roku oznámil, že vyrostl ze 177 na 185 centimetrů.
„Moje nohy jsou hezké, ale nenávidím je. Stejně jako téměř každý člověk mám z některých částí svého těla komplexy,“ vysvětloval své rozhodnutí.
Cossio přitom nebyl výrazně malý a sám zdůrazňoval, že zákrok podstupuje především z estetických důvodů. Jeho léčba trvala přibližně půl roku a zahrnovala postupné prodlužování kostí i intenzivní fyzioterapii.
Operaci častěji podstupují muži. Systematický přehled z roku 2025 zahrnul 760 pacientů, z nichž muži tvořili 67 procent. Jejich průměrný věk byl okolo 25 let.
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V osobních výpovědích se objevuje nespokojenost s vlastním tělem, nízké sebevědomí nebo přesvědčení, že vyšší muži mají větší úspěch při seznamování a ve společnosti. Nelze však tvrdit, že by všichni pacienti operaci podstupovali kvůli odmítnutí ženou nebo pod vlivem takzvané toxické maskulinity.
Manžel jí sliboval věčnou lásku
Zákrok podstoupila také německá modelka a účastnice reality show Theresia Fischerová. První operaci absolvovala v roce 2016, kdy jí bylo 24 let. Další následovala v roce 2022. Celkem si nechala prodloužit stehenní a holenní kosti o 14 centimetrů.
Podle Fischerové ji k rozhodnutí přiměl tehdejší manžel. „Když to pro mě uděláš, budu tě navždy milovat a nosit na rukou,“ měl jí slibovat.
Modelka později přiznala, že v té době trpěla depresemi, měla nízké sebevědomí a doufala, že díky proměně získá lásku a jistotu. Léčba a související zákroky se protáhly na osm let. Poslední teleskopické tyče jí lékaři odstranili v červnu 2024.
„Bolest, kterou jsem osm let snášela po fyzické i psychické stránce, se nedá vyjádřit slovy,“ uvedla.
Zákrok pronikl i do filmu s Pedrem Pascalem
Kosmetické prodlužování nohou se objevilo také v romantickém dramatu Dokonalá shoda (Materialists) režisérky Celine Songové z roku 2025.
Dakota Johnsonová v něm hraje newyorskou dohazovačku Lucy, která potenciální partnery hodnotí také podle vzhledu, výšky, příjmů a společenského postavení.
Její bohatý nápadník Harry, kterého ztvárnil Pedro Pascal, se zdá být dokonalý. Zároveň však přizná, že si nechal chirurgicky prodloužit nohy o 15 centimetrů. Zákrok ve filmu funguje jako připomínka tlaku, který může současný seznamovací trh vytvářet i na zdánlivě úspěšné a atraktivní lidi.
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Miliony korun a měsíce o berlích
Jak se zákrok provádí
Podle americké nemocnice Hospital for Special Surgery se nejčastěji prodlužují stehenní kosti. Obvyklým výsledkem bývá přibližně osm centimetrů.
Samotné prodlužování trvá tři až čtyři měsíce, dalších šest až osm týdnů nová kost potřebuje ke zpevnění. Implantáty se zpravidla odstraňují asi rok po první operaci.
Pacient nemusí být po celou dobu upoutaný na lůžko, jeho pohyb je však výrazně omezený. Používá berle nebo chodítko, pravidelně rehabilituje a ke sportu se může vrátit až podle průběhu hojení.
Vysoká je také cena. Záleží však na konkrétní zemi. Například americká Hospital for Special Surgery uvádí cenu 125 tisíc dolarů za prodloužení stehenních a 135 tisíc dolarů za prodloužení holenních kostí. V obou případech jde o několik milionů korun.
Mezi možné komplikace patří infekce, ztuhlost kloubů, poškození nervů a cév, krevní sraženiny, deformity nebo nedostatečné hojení nové kosti. Selhat či prasknout může také samotný implantát a některé komplikace si vyžádají další operaci.
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