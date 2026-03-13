Proč je pokožka suchá i na jaře? Roli hraje vítr, slunce i změny teplot

Problémy se suchou pletí obvykle nekončí s posledními zimními dny. Jaro provází nejen slunce, ale také výkyvy teplot, které pokožku vysušují. Jak se pozná dehydratovaná pleť a jak jí dodat přirozený jas?

Ilustrační obrázek | foto: Shutterstock

Po zimě bývá pleť oslabená, citlivější a náchylnější k vysušování. Nové roční období přináší další zátěž – první ostřejší slunce, více pobytu venku i častější kontakt s větrem nebo pylem. Než krýt nedokonalosti pod silnou vrstvou make‑upu, je lepší pleť na jaro dopředu připravit. Jak? Především pravidelnou rutinou v péči o pleť, která zajistí dostatečnou hydrataci a výživu.

Co se s pletí na jaře děje?

Kožní bariéra působí jako první obranná linie mezi kůží a útoky vnějších vlivů. Těch je v zimě více než dost, ať už jde o mrazy, nebo rychlé přechody z chladu do vytopených interiérů. Není tedy divu, že všechny kožní bariéru velmi intenzivně oslabují a pleť pak ztrácí vláhu. Vysušená pokožka také není pružná a působí napjatě. Na dotek může být hrubší a je citlivější při čištění. Nejde přitom jen o problém suché pleti, protože dehydratovaně může působit i mastnější pleť.

Ani jaro pak není automatická úleva, protože UV záření i vítr zvyšuje odpařování vody a zmenšuje vlhkost pokožky a zdravý lesk. Typická jarní únava po náročné zimě se tak projevuje i na kůži, která je výrazně unavenější a matnější.

Glow efekt: Jak pomoct pleti k přirozenému lesku?

Hitem poslední sezóny je přitom zářivý „glow“ efekt, který stojí na jasné a přirozeně lesklé pleti. Tu lze sice podpořit make‑upem, základ je ale ve vláčné a dostatečně hydratované pleti. Jednou z nejčastějších chyb je snaha vytvořit lesk pomocí příliš mnoha vrstev make-upu. Výsledkem pak bývá silné a nepřirozené líčení spíš než zdravý jas. V praxi obvykle funguje jednodušší přístup, tedy dodat pleti hydrataci vhodným krémem, případně i sérem, a až nakonec přidat lehké rozjasnění. Svěží vzhled tedy vzniká především díky tomu, že pokožka přestane pnout, je jemnější, klidnější a působí živěji, čímž se vrací i přirozený jas.

Hydratační a vyživující krém Skin Food s bylinnou vůní s citrusovými tóny
Řada Skin Food pro ucelenou péči, která zanechává pleť viditelně rozzářenou.

Hydratační a vyživující krém Skin Food a lehčí Skin Food Light s bylinnou vůní s citrusovými tóny

Jarní rutina, která pomáhá obnovit rovnováhu

Na jaře sice odlehčujeme make‑up, pleť však potřebuje výživu stále, pokud možno ve vzdušnější podobě osvěžujícího krému s lehkou a rychle vstřebatelnou texturou. Právě na jaře je také na místě sáhnout po prostředku, který sází především na sílu přírody a bylin, které podporují regeneraci, zklidnění a přirozenou ochrannou funkci pokožky. Tedy například měsíčku, heřmánku, rozmarýnu či macešky.

Odborníci ze společnosti Weleda upozorňují, že pro okamžitou hydrataci a posílení kožní bariéry jsou vhodná zejména séra, která obsahují kromě extraktů z bylin také kyselinu hyaluronovou a ceramidy. Vždy však záleží na tom, zda jsou jednotlivé složky kompatibilní, aby jejich regenerační mechanismy správně fungovaly. Řada Skin Food je formulována tak, aby intenzivně vyživovala suchou pokožku, posilovala kožní bariéru a pomáhala snižovat transepidermální ztrátu vody. Účinnost receptury je ověřována dermatologickými testy, které potvrzují její snášenlivost i podporu dlouhodobého komfortu pokožky.

Jarní péče nemusí být složitá

Často funguje nejlépe tehdy, když stojí na několika dobře zvolených krocích:

  • Ráno a večer použijte sérum, které pleť zjemní, vyhladí a dodá jí vláčnost.
  • Po použití séra následuje krém s lehčí texturou, který pomůže udržet komfort během dne.
  • Partie, které jsou náchylnější k vysušování, tedy okolí nosu, rty či brada, mohou vyžadovat hloubkově vyživující krém. Ten můžete použít i na suchá místa na rukou nebo loktech.
  • Sérum i krém lze využít i jako podkladovou bázi pro make‑up, který se následně s krémem lépe propojuje a snadněji roztírá.
  • Večer pak dává smysl zůstat u jemného krému, který pleť po celém dni zklidní a pomůže jí regenerovat venku i uvnitř.

Řada Skin Food pro ucelenou péči, která podporuje hydrataci a přirozený lesk

Svěže vypadající „jarní“ pleť tedy nevznikne tím, že změníte odstín make-upu nebo přidáte rozjasňovač. Nejde o to zakrýt nedokonalosti, ale dostat pokožku zpátky do formy. Když se přestane pnout, je klidnější a méně citlivá, obnoví se i její vláčnost a přirozený jas.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Weleda.

