Po zimě bývá pleť oslabená, citlivější a náchylnější k vysušování. Nové roční období přináší další zátěž – první ostřejší slunce, více pobytu venku i častější kontakt s větrem nebo pylem. Než krýt nedokonalosti pod silnou vrstvou make‑upu, je lepší pleť na jaro dopředu připravit. Jak? Především pravidelnou rutinou v péči o pleť, která zajistí dostatečnou hydrataci a výživu.
Co se s pletí na jaře děje?
Kožní bariéra působí jako první obranná linie mezi kůží a útoky vnějších vlivů. Těch je v zimě více než dost, ať už jde o mrazy, nebo rychlé přechody z chladu do vytopených interiérů. Není tedy divu, že všechny kožní bariéru velmi intenzivně oslabují a pleť pak ztrácí vláhu. Vysušená pokožka také není pružná a působí napjatě. Na dotek může být hrubší a je citlivější při čištění. Nejde přitom jen o problém suché pleti, protože dehydratovaně může působit i mastnější pleť.
Ani jaro pak není automatická úleva, protože UV záření i vítr zvyšuje odpařování vody a zmenšuje vlhkost pokožky a zdravý lesk. Typická jarní únava po náročné zimě se tak projevuje i na kůži, která je výrazně unavenější a matnější.
Glow efekt: Jak pomoct pleti k přirozenému lesku?
Hitem poslední sezóny je přitom zářivý „glow“ efekt, který stojí na jasné a přirozeně lesklé pleti. Tu lze sice podpořit make‑upem, základ je ale ve vláčné a dostatečně hydratované pleti. Jednou z nejčastějších chyb je snaha vytvořit lesk pomocí příliš mnoha vrstev make-upu. Výsledkem pak bývá silné a nepřirozené líčení spíš než zdravý jas. V praxi obvykle funguje jednodušší přístup, tedy dodat pleti hydrataci vhodným krémem, případně i sérem, a až nakonec přidat lehké rozjasnění. Svěží vzhled tedy vzniká především díky tomu, že pokožka přestane pnout, je jemnější, klidnější a působí živěji, čímž se vrací i přirozený jas.
Hydratační a vyživující krém Skin Food a lehčí Skin Food Light s bylinnou vůní s citrusovými tóny
Jarní rutina, která pomáhá obnovit rovnováhu
Na jaře sice odlehčujeme make‑up, pleť však potřebuje výživu stále, pokud možno ve vzdušnější podobě osvěžujícího krému s lehkou a rychle vstřebatelnou texturou. Právě na jaře je také na místě sáhnout po prostředku, který sází především na sílu přírody a bylin, které podporují regeneraci, zklidnění a přirozenou ochrannou funkci pokožky. Tedy například měsíčku, heřmánku, rozmarýnu či macešky.
Odborníci ze společnosti Weleda upozorňují, že pro okamžitou hydrataci a posílení kožní bariéry jsou vhodná zejména séra, která obsahují kromě extraktů z bylin také kyselinu hyaluronovou a ceramidy. Vždy však záleží na tom, zda jsou jednotlivé složky kompatibilní, aby jejich regenerační mechanismy správně fungovaly. Řada Skin Food je formulována tak, aby intenzivně vyživovala suchou pokožku, posilovala kožní bariéru a pomáhala snižovat transepidermální ztrátu vody. Účinnost receptury je ověřována dermatologickými testy, které potvrzují její snášenlivost i podporu dlouhodobého komfortu pokožky.
Jarní péče nemusí být složitá
Často funguje nejlépe tehdy, když stojí na několika dobře zvolených krocích:
Svěže vypadající „jarní“ pleť tedy nevznikne tím, že změníte odstín make-upu nebo přidáte rozjasňovač. Nejde o to zakrýt nedokonalosti, ale dostat pokožku zpátky do formy. Když se přestane pnout, je klidnější a méně citlivá, obnoví se i její vláčnost a přirozený jas.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Weleda.