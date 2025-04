Je tomu rok, co Kate v emotivním videu oznámila celému světu, že se léčí s rakovinou. K povinnostem manželky následníka britského trůnu se v omezeném režimu vrátila v lednu 2025. A velkou pozornost si jako obvykle vysloužily především její modely.

Princezna Kate na videu oznámila, že má rakovinu a podstupuje chemoterapii. (Londýn, 22. března 2024)

Pozornost upřená na to podstatné

Není to žádné překvapení, uvážíme-li, jak velký vliv princezna na svět módy má. Nejenže je velkou inspirací, ale cokoliv si obleče, je vyprodané v řádech hodin. Což ovšem nemá vždy jen pozitivní dopad. V minulosti se stalo, že malá firma nezvládla nápor objednávek a rozpadla se.

Tzv. „Kate efektu“ dosud napomáhalo to, že Kensingtonský palác – sídlo prince a princezny z Walesu a jejich dětí – poskytoval detailní informace o modelech, které Kate zrovna vynesla, některým vybraným periodikům. Dělo se tak s železnou pravidelností už roku 2011, kdy se Kate přivdala do královské rodiny. Jenže tomu je teď konec.

Princezna chce, aby byla pozornost upřena na její práci, a nikoliv na šaty. Naznačila to sama ve videu z loňského září, ve kterém oznámila, že ukončila chemoterapii. Boj s rakovinou jí prý otevřel „nový náhled na všechno“ a potřebu soustředit se na „to jednoduché, ale podstatné v životě“. Zkazky o tom, že ji frustruje pozornost věnovaná módě, se ale v médiích objevovaly už dlouho předtím.

V únoru 2025 zástupce paláce prozradil deníku The Times: „Zavládl pocit, že [veřejná služba] není o tom, co si princezna obleče. Přála by si, aby byla pozornost směřována k důležitým problémům, lidem a záležitostem, kterým se věnuje.“ Kate si údajně dobře uvědomuje, že veřejnost se o její šatník vždy zajímala. „Je ale třeba oficiálně sdělovat, co si oblékla? Ne,“ dodal lakonicky zdroj.

Od nynějška tak budou poskytovány detaily pouze o vybraných šatech a špercích, které Kate vynese při důležitých státních příležitostech. Ty pro běžné pracovní dny zůstanou bez komentáře. Informace k oblečení dalších členek královské rodiny včetně královny Camilly, se nicméně dále zveřejňovat budou.

Princ Louis, princ William, princezna Kate, princezna Charlotte a princ George na videu oznamujícím, že Kate ukončila chemoterapii. (9. září 2024)

Informace poskytnou královští fanoušci

Ne všichni jsou z těchto zpráv nadšení. Kate efekt podle kritiků podporuje britský oděvní průmysl a tajnůstkářství domácím návrhářům uškodí. Profitovat nemají ani oni „podstatní lidé a záležitosti“. Právě skrz princeznino oblečení se totiž informace o tom, co dělá, dostávaly i k uším lidí, kteří by se jinak o dané charity a instituce nezajímali.

Princeznin šatník se navíc vždy probírat bude, to je prostě fakt. Na internetu existuje celá řada blogů, jejichž autoři se ve volném čase baví identifikováním věcí, které vynesli členové královských rodin.

Tím nejznámějším je What Kate Wore (Co si Kate oblékla), blog zaměřený přímo na princeznu z Walesu. Bezmála dvě dekády ho provozuje novinářka Susan E. Kelley. V každém příspěvku zmiňuje, co měla princezna na sobě, informaci ovšem předchází dlouhý a detailní popis toho, čemu se daný den věnovala a s kým mluvila. Kelley a jiní nadšenci jistě nepřestanou uspokojovat zvědavost veřejnosti, pouze jim přibude práce se sháněním informací.

Staré sako způsobilo poprask

Nový přístup k informacím jde ruku v ruce s princezniným přístupem k samotným modelům. Kate byla vždy pověstná tím, že své věci ráda nosí stále znova a znova. Starší outfity však dříve často prokládala novými kousky. I to se nyní změnilo.

Drtivá většina oblečení, které vynesla v průběhu tohoto roku, patří mezi stálice v její garderóbě. Kabát, který si vzala na lednovou návštěvu nemocnice, kde se léčila s rakovinou, a o měsíc později do ženského vězení Styal, jsme poprvé viděli v roce 2021. Staršího data byl i kabát, který oblékla o pár dní později ve Walesu. Šaty „lidové“ značky Zara vynesla již mnohokrát, poprvé v roce 2020.

V březnu jsme ji viděli na oslavách dne Commonwealthu ve Westminsterském opatství v červených kabátových šatech s mašlí návrhářky Catherine Walkerové. I ty měla princezna na sobě vícekrát, poprvé o Vánocích 2021. A takto bychom mohli pokračovat dále a dále.

Je zde nicméně jeden model, který vzbudil hotový poprask: tvídové sako Ralph Lauren, ve kterém se Kate objevila na konci února ve Walesu. Módní znalci odhalili, že jde o kousek, který si pořídila už v roce 2007, tedy ještě před svatbou s princem Williamem.

Nic nemohlo ilustrovat její módní přerod lépe. Princezniny modely z poslední doby jsou střihově jednoduché, spíše tlumených barev, tedy méně nápadné než dřív. Všechny nesou jasné poselství – i přesto, že je nově móda odsunuta na vedlejší kolej: investice do kvalitních, nadčasových kousků se vyplatí. Lze je totiž nosit stále znova, klidně i osmnáct let po nákupu.