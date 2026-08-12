V hlubinách internetu se setkáte s názorem, že ikonické bílé šaty princezny Lei, jedné z hlavních postav Hvězdných válek, by byly prudérní i pro jeptišku.
Ačkoliv se Leia, respektive Carrie Fisherová, ve filmech objevila hned v několika kostýmech, neodmyslitelně k ní patří poměrně prudérní bílé šaty s rozevlátými rukávy a rolákem, a také účes ve tvaru „skořicových šneků“. Nikdo by ovšem neřekl, že to byla postava asexuální či nepřitažlivá. Naopak.
Dívky, které vyrůstaly na původní trilogii z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, k Leie vzhlížely díky její odvaze, ráznosti a schopnosti prosadit se v imaginárním světě plném mužů. Byla jednou z prvních silných hrdinek v moderní kinematografii.
Chlapcům zase učarovalo její charisma a… Nu, buďme upřímní. Obrázek spoře oděné Leiy v měděných bikinách se asi nesmazatelně vryl do paměti nejednoho z nich. Leia se v nich objevila ve třetím snímku původní trilogie, v Návratu Jediů z roku 1983. Konkrétně ve scénách, kdy se ocitne v zajetí Jabby Hutta.
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Kostýmní designérka Aggie Guerard Rodgersová původně chtěla, aby za ní vlálo „25 yardů lehounké látky“, avšak s kostýmy tohoto ražení nebyla spokojená ona ani režisér George Lucas. Byť Návrat Jediů režíroval Richard Marquand, Lucas měl na place pořád velké slovo. Byl koneckonců duchovním otcem, stvořitelem světa Hvězdných válek.
Jaké další modely se zapsaly do dějin?
Lucas si vyžádal, aby byla herečka v těchto scénách „v bikinách“, respektive v ultra odhalujícím kostýmu tanečnice. Nechal se slyšet, že odvážný kostým má ukázat, jak Leia dospěla. Ne náhodou jej oblékla v době, kdy začala kvést její romance s Hanem Solem.
Jeden z kostýmních asistentů Nilo Rodis-Jamero, který se specializoval na skicy oděvů, přišel s vizí dekorativního spodního prádla a jakési rozevláté, dlouhé bederní roušky. Doplnil je vysokými koženými, téměř kovbojskými botami, šperky, sponami do vlasů a obojkem. K němu byly připevněny řetězy, jež Leiu poutaly k Jabbovi.
Rodis-Jamero se inspiroval filmovými kostýmy z dvacátých až čtyřicátých let. Třeba těmi z filmu s příhodným názvem Slave Girl (v překladu Otrokyně) s Yvonne de Carlo z roku 1947.
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20. října 2015
Lein sporý oděv byl vytvořen v několika verzích. Pro scény, kdy byla v klidu, bylo určeno kovové prádlo, ve scénách akčních oblékly Fisherová a její dublérka gumové. Obojí vzniklo na míru podle forem odlitých na tělech obou žen.
Představitelka Leiy Carrie Fisherová musela nesčetněkrát v duchu (a možná i nahlas) žehrat na všechny, jež měli s kostýmem co do činění. Údajně byla šokována, když zjistila, že za ideou stojí George Lucas. „Nebyla to moje volba. Když mi ten outfit ukázali, tak jsem si pomyslela, že si dělají legraci. Okamžitě jsem znervózněla,“ vzpomínala Fisherová.
Nakonec sice poslušně bikiny oblékla a scény v Jabbově harému natočila, později ovšem nepromarnila jedinou příležitost, kdy si do kontroverzního kostýmního návrhu mohla rýpnout.
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„Leia byla od prvního filmu vojačka od hlavy až k patě. Jediný způsob, jak ji udělat silnou, který tvůrci znali, bylo udělat ji naštvanou. V Návratu Jediů je více ženská, podporující a oddaná,“ řekla Fisherová v rozhovoru pro magazín Rolling Stone a dodala: „Ale nezapomeňme, že jsou tyto filmy v podstatě chlapeckými fantaziemi. Takže způsob, jakým udělali Leiu více ženskou, byl ten, že ji svlékli.“
Sporé prádélko udělalo v jistém smyslu otrokyni i z herečky. Z postavy silné ženy se stal sexuální objekt, jako tolikrát předtím ve filmech všeho ražení. Spisovatelka Mariah Heuhnerová shrnula názor nejednoho diváka: „ Dávno předtím, než jsem věděla, co je sexuální objektivizace žen, mi z bikin princezny Leiy bylo opravdu nepříjemně.“
Ony scény v bikinách byly tak trochu jako vytržené z filmu pro dospělé a dosazené do vesmírného dobrodružství pro mladé diváky. Ze statečné velitelky se stal sex symbol. A nic na tom nezměnilo ani to, že Leia se i v prádélku ukázala být mimořádně nebezpečnou, když svými řetězy, jež je navzájem poutaly, zardousila otrokáře Jabbu.
Carrie Fisherová tedy kostým brala jako úlitbu mužským choutkám, která se jí pranic nezamlouvala. O mnoho let později poradila hvězdě nejnovějších filmů, herečce Daisy Ridley: „Nebuď otrok jako jsem byla já a nepřestávej bojovat proti zotročujícímu kostýmu.“ „Nepřestanu,“ slíbila Ridley a její postavu jsme skutečně v žádném odhalujícím kostýmu neviděli.
Řada moderních fanoušků a fanynek nejspíš slavné měděné bikiny jako zotročující nevidí. Dá se tak usoudit z počtu obchodů a půjčoven kostýmů, které mají jejich obdobu v nabídce, a také návodů, jak si je vyrobit svépomocí.