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Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty

Karolína Snellgrove
Seriál
Slavné šaty princezny Diany, známé jako „šaty pomsty“, do kterých se oblékla...

Slavné šaty princezny Diany, známé jako „šaty pomsty“, do kterých se oblékla poté, co se její tehdejší manžel Charles veřejně přiznal k nevěře. (29. června 1994) | foto: Profimedia.cz

V černé krátké róbě zazářila v roce 1994. Vžil se pro ni název „šaty pomsty“.
Podle Travolty byla princezna před tancem nervózní. V dopise své chůvě pak...
Travolta princeznu roztáčel na hudbu z filmů Horečka sobotní noci a Pomáda.
Princeznu neminul ani tanec s prezidentem USA Ronaldem Reaganem.
74 fotografií
Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal, že je nevěrník. Šaty pomsty jdou nyní po téměř třiceti letech do aukce. Vítěz by za ně mohl zaplatit v přepočtu miliony korun.

Princezna Diana vynesla celou řadu modelů, které se zapsaly do dějin módy. Tento je však nejslavnější. Ikonický status šatů není založen na pouhém faktu, že je oblékla Diana a že jí neuvěřitelně slušely. Důležité je, kdy je oblékla.

Princezna za milion dolarů

Na večírek v Kensingtonských zahradách 29. června 1994 si Diana původně plánovala obléct šaty od Valentina. Její manžel, princ Charles se však ten večer v televizním dokumentu veřejně přiznal k nevěře s Camillou Parker Bowlesovou. Diana dospěla k názoru, že trocha provokace je zcela na místě.

Podle její dlouholeté módní mentorky Anny Harvey chtěla vypadat „za milion dolarů“. Zrak Dianě padl na šaty řecké návrhářky Christiny Stambolianové. Pořídila si je v roce 1991 během nákupů se svým bratrem, netknuté jí však ležely v šatníku celé tři roky. Princezně až dosud přišly „příliš odvážné“.

Sexy, průhledné i s rozparkem. Šaty pomsty zvedají slavným ženám sebevědomí

Její dvorní dáma tedy zpravila organizátory, jak je to u královské rodiny běžné, že si princezna obleče krátké, a nikoliv dlouhé večerní šaty, jak by bylo u takové příležitosti obvyklé. Oplakali to především v módním domě Valentino, neboť už stihli vydat prohlášení, že budou pro tuto akci šatit princeznu právě oni.

Protože se obsah Charlesova rozhovoru pro ITV do médií dostal už několik dní předem, byly Dianiny šaty interpretovány jako odpověď. Těsně přiléhající střih, spadlá ramena a šifonová vlečka v kombinaci s perfektním účesem a zářivým úsměvem z princezny vyčarovaly bohyni odplaty.

Slavné šaty princezny Diany, známé jako „šaty pomsty“, do kterých se oblékla poté, co se její tehdejší manžel Charles veřejně přiznal k nevěře. (29. června 1994)
V černé krátké róbě zazářila v roce 1994. Vžil se pro ni název „šaty pomsty“.
Podle Travolty byla princezna před tancem nervózní. V dopise své chůvě pak napsala, že „tančila jako slon“.
Travolta princeznu roztáčel na hudbu z filmů Horečka sobotní noci a Pomáda.
74 fotografií

Tím spíš, že je nedoplnila usedlým náhrdelníkem, jak by se možná slušelo a patřilo, ale perlovým chokerem s broží, který svedl zrak přítomných k delikátnímu hrdlu. To všechno podtrhly lodičky na vysokém podpatku.

Jaké další modely se zapsaly do dějin?

„V modelu s hlubokým výstřihem a spadlými rameny vypadala zkrátka senzačně. My ostatní jsme se najednou cítili ošuntěle a staromódně,“ vzpomínal jeden z přítomných.

Modelu se v médiích začalo přezdívat „já-ti-ukážu šaty“ (I’ll Show You Dress), „na*er-si šaty“ (Fuck You Dress) či hadí koktejl (Serpentine Cocktail, narážka na galerii Serpentine, kde se akce konala). Zlidověl však název „šaty pomsty“ (Revenge Dress).

Manžela vyštvala z předních stran

Podobný střih měla Diana úspěšně odzkoušený. Tmavě modré, přiléhavé šaty se spadlými rameny vynesla už o devět let dříve, a to v Bílém domě, kde ji a prince Charlese hostili prezident USA Ronald Reagan a jeho žena Nancy.

Zatančila si ten večer s Johnem Travoltou, k velkému nadšení novinářů a veřejnosti, a k lítosti prince Charlese i Reaganových. Státní návštěva slouží mimo jiné jako propagace zúčastněných a Diana je tenkrát v médiích všechny zastínila.

Travolta princeznu roztáčel na hudbu z filmů Horečka sobotní noci a Pomáda

Šaty byly bohatě řasené, což na většině fotografií není vidět.

Když si tedy v roce 1994 oblékala „šaty pomsty“, možná si vzpomněla právě na tento moment a v koutku duše zadoufala, že budou mít stejný, ne-li větší účinek. Se zářivým úsměvem vyskočila z auta a během pouhých třiceti sekund byla navždy zvěčněna přítomnými fotografy, než zmizela ve dveřích galerie.

Samotná návrhářka Christina Stambolianová ji přirovnala k černé labuti Odílii, hlavní antagonistce Čajkovského Labutího jezera. Diana se podle ní rozhodla „nehrát jako Odetta (hlavní hrdinka baletu, pozn. red.), nevinná v bílé. Hrála jako Odilie. Zjevně byla naštvaná.“

Díky šatům se Dianě zase jednou podařilo to, s čím princ Charles vždy nasupeně bojoval: vyštvat ho z předních stran novin. Její model dal vzniknout celému novému fenoménu šatů pomsty.

Ženy, které to chtějí (bývalému) partnerovi „natřít“, si zkrátka obléknou to nejlepší, nejlichotivější, nejvyzývavější. Aby bylo dotyčnému jasné, o co přišel. Diana a její následovnice se ukázaly v nejlepší formě v situaci, kdy by jiné plakaly tiše a samy do polštáře.

„Šaty pomsty“ princezny Diany půjdou do aukce, jejich hodnota přesahuje tři miliony korun

Dianiny originální šaty pomsty nyní míří do aukce. K mání budou po 29 letech. Poprvé je, společně s dalšími 78 modely, prodala samotná princezna pouhých pár měsíců před svou smrtí. Výnos šel tehdy na charity zaměřené na podporu pacientů s AIDS a rakovinou. Koupili je jistí Briege a Graeme Mackenzie, manželská dvojice z Glasgow. Zaplatili za ně 39 098 liber (asi 1,1 milionu Kč).

Slavné šaty princezny Diany, známé jako „šaty pomsty“, do kterých se oblékla poté, co se její tehdejší manžel Charles veřejně přiznal k nevěře. (29. června 1994)
V černé krátké róbě zazářila v roce 1994. Vžil se pro ni název „šaty pomsty“.
Podle Travolty byla princezna před tancem nervózní. V dopise své chůvě pak napsala, že „tančila jako slon“.
Travolta princeznu roztáčel na hudbu z filmů Horečka sobotní noci a Pomáda.
Princeznu neminul ani tanec s prezidentem USA Ronaldem Reaganem.
74 fotografií

Současná odhadovaná hodnota černé róby se pohybuje v rozmezí 150 tisíc až 300 tisíc dolarů (přibližně 3,13 až 4,17 milionu Kč). Nějakou dobu bude cestovat po světě, než se vydraží. Od 18. do 24. září je k vidění v aukční síni Sotheby’s v Londýně, následně se přesune do Hong Kongu, Ženevy a konečně do New Yorku, kde je získá nový majitel.

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