Když si prohlížíme fotky Diany z poloviny devadesátých let, přijdou nám neuvěřitelně nadčasové, skoro jako by byly pořízeny včera. Její ikonický styl stále rezonuje. Neexistuje snad žádná jiná celebrita, která by měla ve světě módy takový vliv několik po sobě jdoucích dekád.
Cit pro módu přitom Dianě rozhodně nebyl dán do vínku. Její styl se v průběhu let cizeloval a dokonalosti dosáhl, žel, poměrně krátce před její smrtí. Modely z osmdesátých let, především z doby, kdy byla novomanželkou, přiznejme si, nezestárly příliš dobře.
To jí samozřejmě snadno odpustíme. Když stanula u oltáře po boku Charlese, tehdejšího prince z Walesu, bylo jí čerstvých dvacet let. A ruku na srdce: kdo z nás se ve dvaceti oblékal tak, že by se za to nestyděl ani dnes?
Jako svobodná dívka si Diana na módu nikterak nepotrpěla a ve svém šatníku prý měla jen pár kousků, které nosila stále dokola. Oblečení si často půjčovala od svých kamarádek. Necitlivý přístup se projevil třeba tím, že ji už jako královskou snoubenku zachytili fotografové v sukni, kterou prosvítilo slunce a vypadala jako průhledná. Celý svět si tak mohl prohlédnout sošné nohy nastávající princezny.
Vzpomeňme i kobaltově modrý zásnubní kostýmek. Diana si ho vybrala sama, téměř jako běžná smrtelnice v pouhém – nutno podotknout luxusním – obchodním domě Harrods. Byl velmi usedlý, vhodný pro dvakrát starší ženu. Odborníci ho eufemisticky označují jako „ne zrovna nejelegantnější volbu“.
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Jako manželka následníka trůnu se Diana oblékala sama, neměla žádnou oficiální garderobiérku. Obracela se na konkrétní módní návrháře a především na svou dlouholetou módní mentorku Annu Harvey, redaktorku britské verze magazínu Vogue. Harvey byla diskrétně oslovena v roce 1981, aby pomohla princezně, jejíž zásnubní kostýmek se nedočkal zrovna vřelého přijetí, vybudovat důstojný šatník.
Do kanceláří magazínu na Hannoverském náměstí v Londýně nechala Harvey dovézt celou řadu modelů, aby si je zde mohla Diana nerušeně vyzkoušet. Celá akce byla tajná, protože Diana se už v této době nemohla hnout, aniž by ji pronásledoval dav fotografů. Vogue byl jasná volba, pracovaly zde totiž dvě Dianiny sestry.
„Nechala jsem dovézt až moc kousků oblečení, protože jsem neměla představu, co by se tak Dianě mohlo líbit. Když dorazila, třásla jsem se jako osika. Pak jsem si ji ale prohlédla a pomyslela si, že to přece jen nebude tak těžké,“ vzpomínala Anna Harvey.
V následujících letech vozila vybrané oblečení přímo do Kensingtonského paláce, sídla prince a princezny z Walesu. „Seděly jsme na podlaze a prohlížely si návrhy a kousky látek, zatímco nám její komorník nosil další a další šálky kávy,“ pokračovala Harvey.
Diana nabývala sebevědomí. Po čase opustila cukrkandlové blůzky a infantilní šatečky a začala více riskovat. Několikrát vynesla celý smoking i s motýlkem, tu oblékla stříbřité šaty se zcela nahými zády, jindy si zase dovolila odhalená ramena.
V druhé polovině osmdesátých let už v jejím šatníku převažovaly dokonale padnoucí, vypasované kousky se zdůrazněnými rameny. Třeba šaty a la Elvis, které vynesla na návštěvě Hong Kongu v roce 1989, či barevné monolity v podobě kostýmků návrhářky Catherine Walkerové.
Samostatnou kapitolou je pak volnočasová móda, která byla v Dianině podání neuvěřitelně nápaditá a mladistvá. Především oversize mikiny v kombinaci s upnutými šortkami nebo džínami nenuceně zastrkanými do kovbojských bot.
Rozvod zrodil ikonu
Příští rok uběhne třicet let, co Diana v pouhých 36 letech zahynula při autonehodě v Paříži. A přesto, troufám si říct, není tak těžké si představit, co by mohla nosit v roce 2026. Leccos se dá vysledovat v chronologii jejích modelů v devadesátých letech – v době, kdy se rychle vzdalovala estetice osmdesátých let i požadavkům královského dvora. A také svému manželovi, současnému králi Karlovi III., s nímž se rozvedla v roce 1996 po patnácti letech manželství.
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Ikonický tanec. Princezna Diana v modrých šatech okouzlila USA i Travoltu
Lady Di nenásledovala slepě trendy. Byla odvážná, jedinečná, svá. Po rozvodu byly její modely stále vysoce sofistikované, odrážely však mnohem více její osobní, ničím nespoutaný vkus. Obsahovaly element překvapení a rebelie.
Výstřihy, které vždy pečlivě hlídala, byly najednou hlubší, podpatky vyšší, sukně kratší. „Při jedné ze svých posledních návštěv mi sdělila, že by chtěla šaty s opravdu krátkou sukní,“ vzpomínal designér Roland Klein. „Zarazil jsem se a ona odvětila: ‚Cokoliv si obleču sklidí kritiku, takže zkrátka pojďme do toho‘.“
Lady Di nenásledovala slepě trendy. Byla odvážná, jedinečná, svá. Po rozvodu byly její modely stále vysoce sofistikované, odrážely však mnohem více její osobní, ničím nespoutaný vkus.
Zatímco dříve nosila převážně domácí návrháře, nově obracela pozornost k zahraničním módním domům jako Armani, Dior, Ralph Lauren, Versace. V angličtině existuje pro lidi, jako byla ona, krásný výraz „trendsetter“, tedy ten, kdo udává trendy.
Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove
Je dost dobře možné, že by takovou „trendsetterkou“ byla i dnes. Pravděpodobně by si oblíbila „tichý luxus“, tedy jednoduché kousky vysoké kvality. K nim ostatně tíhla už ke konci svého života. Nosila by bílé košile a vlněné kalhoty s puky, saka z buklé, kašmírové svetry a hedvábné blůzky.
Na rozdíl od rigidních vyznavaček tichého luxusu by Diana nejspíš vpustila do skříně i pestré barvy. Vzhledem ke svému proslulému smyslu pro humor by se před třemi lety určitě svezla na růžové vlně, která provázela premiéru filmu Barbie. Celobarevné, monochromatické outfity by byly její doménou. Dá se tak vyčíst z pečlivosti, s jakou si nechala u značek Jimmy Choo nebo Manolo Blahnik šít boty na míru tak, aby dokonale ladily k šatům.
Jsem si téměř jistá, že by Diana propadla polobotkám loafers. Mládí strávila na vysokých podpatcích, s přibývajícím věkem ovšem máme tendenci tíhnout k pohodlnějším variantám obuvi. Co by ani dnes nedala z ruky, je hranatá kabelka od Diora, pojmenovaná po ní Lady Dior. Ta se stala absolutní klasikou, odznakem úspěšných, majetných žen.
Svetr s ovečkami vynesla Diana na královský zápas v koňském pólu v roce 1983. Poprvé se v něm objevila už o tři roky dříve.
Dianin šatník byl průsečíkem haute couture a ležérní módy. I jako pětašedesátiletá dáma by si jistě dovolila nosit výstřelky, jako byl červený svetr s ovečkami. Oblíbená univerzitní mikina nebo jiný kousek v preppy stylu – třeba tenisový svetr s výstřihem do V – by u ní zkoušku času taktéž ustál. Naopak módu elastických šortek, které se před pár lety dočkaly opětovného vzkříšení, by si nejspíš nechala ujít.
Dianin styl by nemusel být nepodobný stylu Angeliny Jolie, která od vyzývavých šatiček časem přešla k sofistikovanému luxusu v tlumených barvách. Jolie je také pověstná svou charitativní činností, pro kterou se obléká jednoduše, účelně a pohodlně.
Dalšími celebritami, které vyznávají podobný styl, jsou herečka Gwyneth Paltrowová nebo modelka a bývalá francouzská první dáma Carla Bruni-Sarkozy. Diana by však v sobě pravděpodobně měla i něco z Michele Obamové, která svůj originální módní rukopis vystavěla na eleganci s dotykem extravagance.
Množství mladých obdivovatelů, kteří Dianu nezažili, si ji představuje na Instagramu. Kdoví, jestli by tam vůbec měla účet. Moc dobře totiž věděla, že její síla tkví v osobním kontaktu. V potřesení rukou s lidmi nakaženými AIDS, v objetí s nemocnými či chudými dětmi.
Jak poznamenala její módní mentorka Anna Harvey, Diana „vždy velmi hluboce přemýšlela nad tím, jak bude její oblečení interpretováno, bylo to něco, na čem jí velmi záleželo.“
Jako matka a babička příštích britských monarchů by zcela jistě chtěla být vnímána jako vždy elegantní a důstojná, ale zároveň lidská a přístupná. Asi by se zcela oprostila od formálních kostýmků, které po ní vyžadoval protokol. Sem tam by se samozřejmě nechala vidět ve velké večerní. Nikoliv však v pohádkových šatech s mašlemi, jaké nosila v osmdesátých letech, nýbrž v hladkých, minimalistických siluetách.
„Všichni si ji pamatujeme jako elegantní a krásnou ženu, která milovala módu. Jsem si jistá, že na tom by se ani dnes nic nezměnilo. Šla by nám všem příkladem v tom, co obléká a jak to obléká,“ mínila Anna Harvey.
Jedno je jisté: Diana by i po šedesátce měla pověst módní ikony. Nikoliv kvůli nostalgii po éře devadesátých let, ale pro svůj neomylný cit pro módu. Média by i v roce 2026 do detailu rozebírala každý její outfit.