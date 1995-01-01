náhledy
Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu šatů, na které se již zapomnělo. Připomeňte si je při příležitosti 28. výročí princezniny tragické smrti.
Dianinou dvorní návrhářkou byla Catherine Walkerová, která pro ni vytvořila stovky různých modelů, od honosných večerních rob přes saka až po koktejlky. Často se vyznačovaly odvážnými vzory a bohatou ruční výšivkou.
Byť většinou podporovala domácí návrháře, kromě Walkerové třeba Bruce Oldfielda, měla Diana slabost také pro tvorbu italského módního mága Gianniho Versace.
I zdánlivě zcela obyčejný outfit působil v jejím podání stylově. Diana předehnala dobu a oblíbila si styl, který bychom dnes označili jako „tichý luxus“. Kombinovala mezi sebou jednoduché kousky v základních barvách, ušité z kvalitních materiálů. Na novou úroveň je povýšila drahými šperky.
Dianě se podařilo zbořit nejedno módní tabu. V devadesátých letech byla někdejší plachá dívenka ta tam. Sebevědomá princezna klidně vynesla i kravatu.
Tento trend předznamenal již smoking od Catherine Walkerové, kterým Diana překvapila přítomné na baletním vystoupení v Royal Opera House v roce 1988. Dala jím najevo, že se nehodlá do puntíku podřizovat pro ni příliš naškrobenému královskému dvoru.
Slavnostní události byly nedílnou součástí Dianina harmonogramu. Velkých večerních rób, které na ně oblékla, bychom napočítali stovky. Některé jí padly více, některé méně. Zvláštně střižený živůtek těchto šatů princezně příliš nelichotil, a tak se na ně vcelku právem zapomnělo.
Po rozvodu s princem Charlesem v roce 1996 se Diana v módě odvázala. Její modely odhalovaly víc kůže, než by bylo pro plnohodnotnou členku královské rodiny záhodno. Právě outfity z této éry jsou dodnes zdrojem inspirace.
Byť jí v žilách kolovala modrá krev, byla Diana úplně obyčejnou ženou. Na zápas v koňském pólu v roce 1987 si neváhala vzít klasické „maminkovské“ lacláče.
Lyžování bylo jejím oblíbeným sportem. Na svah nosila oversize kombinézy v pestrých barvách, jež byly v osmdesátých letech v módě.
Dianiny rané modely byly velmi romantické, dívčí, plné kanýrů a mašlí. Na slavnostním otevření kulturního centra Barbican v Londýně v roce 1982 vypadala jako princezna z pohádky.
Nadčasová elegance. Tento kostým by obstál stejně dnes jako v roce 1995. Jejími věrnými spojenci v této době byly černé lodičky a punčochy, které modelu dodaly zajímavý monochromatický ráz. Diana byla propagátorkou černé, která se předtím na královském dvoře nosila jen při smutečních ceremoniích.
Že i Britky mají styl, ukázala Diana na slavnostní večeři na britské ambasádě v Paříži v roce 1988. Autorkou květované róby s bohatou sukní nebyl nikdo jiný než Catherine Walkerová.
Diana byla za všech okolností šik. Ať už na návštěvě nemocnice, na minovém poli či na pohřbu. Klasický smuteční úbor a obligátní perly v jejím podání působily neotřele a stylově.
Snadno by si ji někdo spletl s kovbojkou z Texasu. Ve vysokých kozačkách, typických pro honáky dobytka, si Diana vyrazila v roce 1992 na nákupy v Cirencesteru.
Lady Diana si oblíbila kabelky Dior, především hranatý typ, který se dodnes vyrábí v několika velikostech. Na její počest získal název Lady Dior. Díky své slavné nositelce je „vlajkovou lodí“ mezi kabelkami této značky.
Pokud dresscode vyžadoval formální oděv, volila Diana nejčastěji kostýmky. Ty, jak bylo v devadesátých letech zvykem, hýřily všemi barvami. Její kombinace byly možná ještě o chlup odvážnější, než bylo běžné. Lila, červenou a pastelově žlutou oblékla na oficiální státní návštěvě Hong Kongu v roce 1989.
Monochromatický outfit je těžké nakombinovat, aniž by působil přeplácaně. Princezna Diana toto umění ovládala na výbornou. Jednolitý model ve vínové předvedla v roce 1992 na návštěvě Liverpoolu.
Ve společnosti byla nepřehlédnutelná. A to nejen pro svou výšku (měřila úctyhodných 178 centimetrů) a krásu, ale také díky výrazným barvám. Oblečení a doplňky často ladila tón v tónu.
Návrhářské duo manželů Emanuelových známe především díky Dianiným svatebním šatům. Málo se ví, že pro ni vytvořili mnoho jiných modelů. Hedvábná róba s krystaly je jednou z nich. Diana večerní šaty často doplňovala tiárami, především rodinnou tiárou Spencerů.
