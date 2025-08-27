28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely

Karolína Snellgrove
Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu šatů, na které se již zapomnělo. Připomeňte si je při příležitosti 28. výročí princezniny tragické smrti.
Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává... Dianinou dvorní návrhářkou byla Catherine Walkerová, která pro ni vytvořila... Něžné pastelové šaty zvolila princezna v roce 1989. I zdánlivě zcela obyčejný outfit působil v jejím podání stylově. Diana... Kravaty si oblíbila i někdejší módní ikona, princezna Diana. V pánském stylu vyrazila princezna na charitativní večeři, 1988 Slavnostní události byly nedílnou součástí Dianina harmonogramu. Velkých... Po rozvodu s princem Charlesem v roce 1996 se Diana v módě odvázala. Její... Byť jí v žilách kolovala modrá krev, byla Diana úplně obyčejnou ženou. Na zápas... Lyžování bylo jejím oblíbeným sportem. Na svah nosila oversize kombinézy v... Dianiny rané modely byly velmi romantické, dívčí, plné kanýrů a mašlí. Na... Nadčasová elegance. Tento kostým by obstál stejně dnes jako v roce 1995. Jejími...

