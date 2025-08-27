|
28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely
Únos, převoz zesnulé královny i záhadná nehoda. Princezna Anna slaví 75 let
Jediná dcera zesnulé britské královny Alžběty II. a jejího manžela prince Philipa, princezna Anna...
Oblíbenec Alžběty II. Britská královská rodina zruší svůj vlak, je moc drahý
VIDEO Britská královská rodina v roce 2027 ukončí provoz královské vlakové soupravy, která vozí členy...
Chci být jako Attenborough, říká princ William. Představil seriál o práci rangerů
Princ William (42) se stal tváří nového šestidílného dokumentárního seriálu stanice BBC Earth s...
Odhalené klíny i pokecané šaty. Módní trapasy se nevyhýbají ani královnám
Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se členům a členkám...
V muzeu Madame Tussauds odhalili novou sochu Kate. Pracovalo na ní 12 umělců
VIDEO V londýnském muzeu Madame Tussauds byla ve středu odhalena nová vosková socha princezny Kate,...
Uplynulý rok byl pro mě zřejmě nejtěžší v životě, přiznal princ William
VIDEO Britský princ William uvedl, že uplynulý rok byl pro něho zřejmě nejtěžší v životě. Lékaři...
Britská královská rodina nechá turisty nakouknout do svého sídla
Veřejnosti se poprvé v historii otevře východní křídlo Buckinghamského paláce. V sídle britské...
Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...
Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes
Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...
„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov
Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...
Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry
Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...
Odstranění tetování jako trest. Žena během něj extrémně trpěla
Zpěvačka Kayla Stewartová z USA chtěla mít kompletně potetované tělo. Nakonec si ale nechala vytetovat třiatřicet obrázků, protože změnila názor a nyní trpí, protože chce všechny vzory z kůže pryč....
Batoh není jen doplněk. Je klíčem k pohodlnému startu školního roku
Do školy rozhodně nestačí obyčejný batoh! Jakou velikost batohu zvolit pro pro prvňáky, pro žáky prvního a druhého stupně nebo pro teenagery?
Nejen do kuchyně. Sůl má co nabídnout i v kosmetice
Vnímáme ji jako tu nejprostší věc v kuchyni, zkrátka „jen“ sůl, ale moudří už vědí, že se bez ní nedá žít a že rozhodně obyčejná není. I v krášlicích procesech má své místo.
Světlé odstíny podtrhnou vaše opálení. V pozdním létě vám budou slušet
Nic nezvýrazní opálení víc, než když se obléknete do bílé nebo krémové. Pamatujte, že tyto odstíny nejsou o typu postavy, ale dobrém střihu.
Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...
KVÍZ: Zvládnete všech 10 otázek o zdravém pohybu bez chyby?
Pohyb je lék, ale jen když ho děláme správně. Víte, kolik kroků denně stačí, proč je důležité protahování a který sport pomáhá proti osteoporóze? Ověřte si své znalosti v našem kvízu a vyhrajte...
Švestkové knedlíky z bramborovo-tvarohového těsta
Střední
40 min
Tyto dokonalé ovocné knedlíky vás přenesou zpět do dětství.
Nohy jako konve. Proč otékají a kdy to signalizuje nemoc srdce, líčí primářka
Otoky nohou v létě trápí čím dál víc lidí. Horko, dlouhé cestování, dehydratace nebo genetika mohou vést nejen k pocitu těžkých nohou, ale v horším případě i k žilní trombóze. Často se podceňují také...
Rukopis průlomové knihy mi dlouho ležel v šuplíku, líčí držitelka Magnesie Litery
Splnil se jí sen všech, kdo se pokoušejí psát: první knihou vyhrála literární soutěž, druhou získala prestižní ocenění Magnesia Litera. Jak moc to Iloně Dobrovolné změnilo život? A daří se jí s...
Už měl dost odmítnutí od žen, tak muž zhubl a je z něj fešák
Dnes třiačtyřicetiletý Mark Ludlow byl ženami odmítán už od puberty. Většinu života totiž zápasil s nadváhou a nemohl se jí zbavit, protože jak sám říká, dělal to špatně. Nyní zhubl 65 kilogramů, je...
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...
Inkontinence u žen. Jak si poradit s nechtěným únikem moči bez zbytečného stresu
Problém s únikem moči může ženy potkat v různých životních fázích a často je spojený s pocitem ostychu či omezení. Současné inkontinenční pomůcky, které chrání nejen proti protečení, ale i proti...
Užijte si tropickou párty. Zakončete prázdniny letními vzory
Letní evergreeny se vracejí! Přivítejte módu plnou exotických vzorů a potisků. Jsou veselé, jsou hravé, zkrátka značka ideál pro poslední dovolenkové dny.