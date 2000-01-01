„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože se postavou ani v 76 letech příliš neliší od svého výrazně mladšího já, pravidelně nosí oblečení, jež si nechala ušít před dlouhými dekádami.
Autor: Koláž iDNES.cz
Večerní róbu s prolamovanými lemy a plášť, který s ní ladí, vynesla princezna Anna v roce 1969. Bylo jí tehdy osmnáct let. V honosném kompletu vyrazila do kina, konkrétně do Odeonu na londýnském Leicester Square na premiéru filmu Běž si a dováděj!
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Slavnostní komplet obstál ve zkoušce času. Anne ho opětovně oblékla na státní banket s nigerijským prezidentem ve Windsoru v březnu 2026. Po neskutečných 57 letech.
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Kouskem, který princezně snad nejvíce přirostl k srdci, je tento bledě modrý kabát s kožešinovými lemy. Nosí ho už dlouhé dekády, poprvé se v něm objevila na svatbě přátel v roce 1976. Snímek je z roku 1983, kdy bylo Anně 33 let.
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Svůj oblíbený kabát si vybrala i pro vojenskou přehlídku v Královské vojenské akademii v Sandhurst v dubnu 1986. Není divu, že si ho tak zamilovala, mimořádně jí sluší a už jen od pohledu je v něm teplo.
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Princezna Anna si svůj lehce výstřední, barevný styl vyvinula už poměrně brzy, zhruba jako čerstvá třicátnice. Její životní styl se od té doby příliš nezměnil, proporce také ne a šatník má plný kvalitních kousků. Proč je tedy nevyužít naplno? V bledě modrém kabátě oslavila Vánoce v roce 2003.
Autor: Scott Barbour/Getty Images, Getty Images
Zde je vidět kouzlo nadčasovosti v plné síle. Zatímco outfit Anniny dcery Zary z roku 2008 nezestárl dobře, matka vypadá skvěle. Ostatně jako vždy, když se rozhodne pro svůj oblíbený kabát.
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Královská rodina už nějakou dobu kožešiny nenosí. Annin kabát je čestnou výjimkou. Těžko by jí ho někdo mohl vyčítat. Je starý neuvěřitelných padesát let a měla ho na sobě již mnohokrát. Zde na Vánoce v roce 2012.
Autor: Profimedia.cz
Model jako stvořený na dostihy. Ve žlutém tvídovém kabátě vyrazila Anna na dostihy v Epsomu 1. června 1983. Rozhodně ne naposledy.
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Kdyby nebylo těch pár šedin a vrásek, skoro by si člověk myslel, že jde o stejnou fotku. Anna si tvídové kabátové šaty vybrala na dostihy v Ascotu v roce 2011, tedy 28 let od předchozí příležitosti.
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Opět starý známý žlutý tvíd, opět dostihy. Tentokrát v Ascotu v roce 2015. Anna ho jako obvykle doplnila vzorovanou blůzou se stojáčkem, vyměnila však klobouk. Bylo to zatím naposledy, co se v něm nechala vidět. Možná již tedy nastal čas, aby ho znovu oprášila.
Autor: Julian Parker/UK Press via Getty Images, Getty Images
Fialový kabát v áčkovém střihu patřil dlouho mezi Anniny nejoblíbenější kousky. Poprvé ho oblékla 16. listopadu 1982, kdy s manželem vítala nizozemskou královnu Beatrix na státní návštěvě Velké Británie.
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Lila kabát opět v akci, tentokrát na Vánoce 2004. Prozatím to byla příležitost poslední. Je to škoda, protože má zajímavou barvu a princezně velmi sluší. Oblékla ho celkem šestkrát, v letech 1982, 1983, 1992, 1997, 2001 a 2004.
Autor: Scott Barbour/Getty Images, Getty Images
Oblečení pro dostihy Anna recykluje nejčastěji. V černo-bílém kabátku se nechala vidět v Epsomu v červnu 1985 po boku své mnohem výrazněji oblečené matky, královny Alžběty II.
Autor: Tim Graham Photo Library via Getty Images, Getty Images
Zatím naposledy Anna černo-bílý kabát provětrala v roce 2018 na mši ve Westminsterském opatství. Bylo to posedmé za 38 let. Nezdá se vám, že jí ve starším věku sluší víc než kdysi?
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Se správnou péčí je kvalitní vlněný kabát pokladem, který poslouží dlouhé roky. Princezna Anna tento fakt předvádí v praxi. Dvouřadý červený plášť vynesla poprvé na návštěvu zoologické zahrady ve Winchesteru v květnu 1997.
Autor: Tim Graham Photo Library via Getty Images, Getty Images
Další dostihy, další dobře známý kabát. Tentokrát Cheltenham v březnu 2025. Chladnější počasí si vyžádalo teplejší variantu kabátu. Anna si vybrala osvědčený dvouřadý vlňák.
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Abychom byli spravedliví: je lehké udržet věci krásné dlouhá léta, když je nenosíte příliš často. Anna si může vybírat z desítek, ne-li stovek outfitů. Jen červené kabáty má minimálně tři. Přesto mezi členkami královské rodiny vyniká svou skromností.
Autor: AP
Při pohledu na některé modely princezny Anny se člověk neubrání pocitu, že je možná neměla obléct ani jednou, natož víckrát. Divoké večerní šaty měly premiéru v roce 1989. Podruhé se vynořily na světlo o šestnáct let později, roku 2005 (na snímku).
Autor: Tim Graham Photo Library via Getty Images, Getty Images
Smetanový kostým s oranžovým lemováním jsme na Anně (zcela vpravo) viděli poprvé na balkoně Buckinghamského paláce na Trooping of the Colour v roce 1987. Děti, které ji obklopují, dosáhly středního věku, zatímco kostým, jak uvidíme, nezestárl ani o den.
Autor: Tim Graham Photo Library via Getty Images, Getty Images
Kostým měl od své premiéry dlouhou přestávku, trvající 21 let. Znovu ho Anna vynesla na slavnostní přehlídku patronů Královské nemocnice Chelsea v roce 2008.
Autor: Dan Kitwood/Getty Images, Getty Images
Kostým byl naposledy v akci nedávno, na dostizích v Ascotu v roce 2025. Je vcelku neuvěřitelné, jak dobře poslouží i 38 let po svém vzniku.
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Svatba Prince Williama s Kate Middletonovou v roce 2011 byla z módního hlediska dost divokou záležitostí. Nemalou měrou k tomu přispěla i princezna Anna. Květovaný kabát, který si nechala speciálně ušít, se stal jejím oblíbeným kouskem.
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Kabát, který se nedá přehlédnout ani zapomenout, je Anniným věrným spojencem pro jarní zahradní party. Mimo jiné ho vynesla na charitativní garden party v Buckinghamském paláci, která se konala v květnu 2022.
Autor: Peter Cziborra - WPA Pool/Getty Images, Getty Images
I tento tyrkysový kabát patří k Anniným favoritům. Je výrazně mladšího data, pořídila si ho na Velikonoce 2018. Od té doby ho vynesla již čtyřikrát, což je pro členku britské královské rodiny obdivuhodná frekvence.
Autor: Profimedia.cz
Britská princezna Anna na oficiálním portrétu k jejím 70. narozeninám. Snímek byl pořízen koncem února 2020 v princeznině venkovském sídle Gatcombe Park. Její dívčí postava snese i dlouhé, éterické sukně.
Autor: AP
Na svatbu své neteře, princezny Eugenie a Jacka Brooksbanka v říjnu 2018 si Anna vybrala sytě zelené šaty a fascinátor tón v tónu. Jak uvidíme dále, šaty jí zřejmě přirostly k srdci.
Autor: AP
Zvolila si je totiž o dva roky později pro svůj oficiální portrét k 70. narozeninám. Byla to dobrá volba. Sytá, avšak tlumená barva podtrhuje královský majestát. Snímek byl pořízen v princeznině venkovském sídle Gatcombe Park.
Autor: Reuters
Naposledy rozvířila princezna Anna módní vody v červnu 2026. Na svatbu syna Petera Phillipse a Harriet Sperlingové dorazila v klobouku, který některým přišel povědomý.
Autor: Reuters
Jde o věkovitý kousek, poprvé je v něm princezna zachycena na křtu své dcery Zary před 45 lety. Měla ho také na Trooping of the Colour v roce 1986 (vpravo se synovcem, princem Harrym). Jak vidno, v minulosti po módní inspiraci nepátrá jen Anna, ale i mladší ročníky (vlevo princezna Kate a princ Louis v roce 2019).
Autor: Koláž iDNES.cz, Reuters
Anna sice není proslulá citem pro módu, občas však dokáže zazářit. Jako třeba na gala večeři během druhé návštěvy amerického prezidenta Trumpa ve Velké Británii. V křehce působícím, krajkou zdobeném kompletu se zařadila mezi nejlépe oblečené dámy večera.
Autor: Reuters
Stejné šaty jako na veselku svého bratra, prince Charlese a Lady Diany v roce 1981 si Anna oblékla také na svatbu Lady Rose Windsorové a George Gilmana. Obě události od sebe dělilo 27 let.
Autor: Profimedia.cz
Pokud má na sobě Anna něco tak trochu podivného či divokého, je dost velká šance, že jde o některý z jejích proslulých archivních oděvů.
Autor: AP
Platinové výročí Alžběty II. v roce 2022 si od dcery žádalo něco výjimečného. Lesklý, hedvábný šalvějový kostým jsme na Anně mohli znova vidět na dostizích v Ascotu v roce 2025. Podobného stylu by se měla držet, lichotí jí ve všech ohledech. Jako ulité jí sednou také zkosené klobouky.
Autor: Reuters
Princezniným momentálním favoritem je vzorovaný kabát v orientálním stylu britské značky Shibumi. Stal se pro ni tak charakteristickým, až je skoro těžké věřit, že ho vlastní teprve pět let. Za tu dobu ho oblékla šestkrát.
Autor: Max Mumby/Indigo/Getty Images, Getty Images
Princezna Anna je vysloužilá olympijská jezdkyně a celý její život se točí kolem koní. Jezdí na nich i teď, ve svých 76 letech. V jistém ohledu nejtypičtější jsou tak pro ni jezdecké úbory.
Autor: AP
Takto vypadal další oficiální portrét k Anniným 70. narozeninám. Princezna se za svou lásku k neformálnímu venkovskému stylu rozhodně nestydí.
Autor: Reuters
Záleží jí především na pohodlí a teple. V šusťákové bundě se princezna cítí jako ryba ve vodě. I proto má možná mezi Brity takové sympatie, patří tradičně k nejpopulárnějším členům královské rodiny.
Autor: AP
Princezna Anna je plukovnicí Blues and Royals, jezdeckého pluku britské armády. Jezdecká vojenská uniforma je tedy dalším oděvem, který jsme na ní viděli již mnohokrát.
Autor: AP