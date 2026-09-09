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Úsporná princezna Anna. V 76 letech obléká šaty, které nosila v osmnácti

Karolína Snellgrove
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Princezna Anna v letech 2026 a 1969 Večerní róbu s prolamovanými lemy a plášť, který s ní ladí, vynesla princezna... Slavnostní komplet obstál ve zkoušce času. Anne ho opětovně oblékla na státní... Kouskem, který princezně snad nejvíce přirostl k srdci, je tento bledě modrý... Svůj oblíbený kabát si vybrala i pro vojenskou přehlídku v Královské vojenské... Princezna Anna si svůj lehce výstřední, barevný styl vyvinula už poměrně brzy,... Zde je vidět kouzlo nadčasovosti v plné síle. Zatímco outfit Anniny dcery Zary... Královská rodina už nějakou dobu kožešiny nenosí. Annin kabát je čestnou... Model jako stvořený na dostihy. Ve žlutém tvídovém kabátě vyrazila Anna na... Kdyby nebylo těch pár šedin a vrásek, skoro by si člověk myslel, že jde o... Opět starý známý žlutý tvíd, opět dostihy. Tentokrát v Ascotu v roce 2015. Anna... Fialový kabát v áčkovém střihu patřil dlouho mezi Anniny nejoblíbenější kousky....
„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože se postavou ani v 76 letech příliš neliší od svého výrazně mladšího já, pravidelně nosí oblečení, jež si nechala ušít před dlouhými dekádami.

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