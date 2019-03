Jak se nakupuje v Primarku? Levné oblečení, ale i zákaz partnerů

Už příští rok bychom nemuseli za levnými nákupy jezdit do Vídně, Mnichova, Londýna či Dublinu, ani si je sjednávat přes internet. Oblíbená značka Primark se konečně chystá vstoupit na tuzemský trh. Populární mekka s oblečeným a doplňky by se měla otevřít na Václavském náměstí v novostavbě s názvem Květinový dům.

Zatímco mnozí z nás jásají, najdou se i kritické hlasy, které tvrdí, že levná móda a doplňky nejsou ve skutečnosti tak cool, jak se o nich tvrdí. Je to především proto, že značku provází i množství skandálů. Obzvláště peprný byl ten z kraje letošního roku, kdy jeden ze zákazníků našel v zakoupených ponožkách lidskou kost. Odkud kost pochází a jak se tam dostala však dodnes není jasné.

Nejčastěji je obchodním domům spadajícím po značku vyčítána nízká kvalita zboží, které sice kopíruje nejnovější trendy, ale jejich nekvalitní provedení mají na svědomí zaměstnanci pracující za minimální mzdy v nevyhovujících podmínkách. Mezi dělníky, kteří v roce 2013 zahynuli při jedné z největších oděvních katastrof v dějinách, byli právě i ti, kteří šili pro Primark.Tehdy se v Bangladéši zřítila továrna Rana Plaza, kde se šilo oblečení pro velké řetězce a pod troskami tehdy zahynulo až 1100 lidí. Irská společnost tehdy pozůstalým vyplatila asi 14 milionů dolarů.



Módní redaktorka Karolína byla zvědavá, co všechno a v jaké kvalitě se dá vlastně v Primarku najít, zajímalo ji také, jak zboží vnímají lidé, kteří v něm nakupují. Vyhlédla si proto jeden z obchodních domů ve Velké Británii, kde má řetězec nejvíce poboček, a vyrazila mezi nekonečné řady štendrů a slevových akcí.

Na nákupy se vydejte raději ráno nebo večer

Když projdete dveřmi Primarku, otevře se vám pohled na desítky více či méně upravených stojanů s oblečením. Na první pohled nic nezvyklého. Uklizenost obchodu vzrůstá a klesá úměrně s počtem návštěvníků. Největší nával zde bývá v sobotu v podvečer, kdy se úzkými uličkami s věšáky musíte prodírat, a u pokladen se tvoří dlouhé fronty.

Nejčastějšími zákazníky bývají skupiny mladých děvčat a rodiny s více dětmi. Často se v tuto denní dobu stane, že někomu nějaký kousek oblečení spadne na zem a personál při velikosti obchodu a množství lidí nestíhá popadané věci uklízet. Pokud si chcete užít nákupy v klidu, je lepší vyrazit kterýkoliv den dopoledne nebo hodinu před zavírací dobou. Nemusíte se pak mačkat, přeskakovat spadlé oblečení a placení se dočkáte prakticky hned.

Udržitelnou módu zde nehledejte

A jak je to tedy s pověstnými „primarkovskými“ cenami? Rozhodně v tomto ohledu nelžou a obchod se honosí heslem „Úžasná móda, úžasné ceny“ vcelku právem. Sehnat se tady dají třeba měkké barevné svetříky za pět liber (asi 150 Kč), jarní kabáty nebo župany za deset liber (asi 300 Kč), sukně se pohybují někde mezi těmito ciframi, trička jsou ještě levnější a málokdy se dotknou hranice pěti liber. Obecně ceny čehokoliv tady nepřesáhnou tisícovku.

Právě kvůli nízkým cenám je Primark v dnešní době, která fandí spíše udržitelné módě, často terčem kritiky. Jeho mluvčí Paul Lister má pro celou věc „dobré“ vysvětlení: „Náš podnik nevynakládá téměř žádné peníze na reklamu, což nám může ušetřit až 150 milionů liber (4,5 miliardy Kč, pozn. red.) ročně. Navíc máme velice nízké přirážky.“ Kritici však mají jiný názor. V minulých letech musel Primark čelit aférám s nízkými mzdami a otřesnými pracovními podmínkami u některých svých dodavatelů. S několika z nich ukončil spolupráci a delší dobu pak vedl kampaň za očištění svého jména, protože některá z obvinění byla údajně lživá.



Cena je však jen jednou stranou mince, jaká je však ta druhá, kvalita? „V Primarku nakupuji pravidelně a s kvalitou jsem celkem spokojená,“ krčí rameny sedmnáctiletá Violet, která sem přišla na nákupy se svojí matkou Mary. Ta dceři přizvukuje: „Myslím, že na tak nízké náklady je oblečení v Primarku docela kvalitní. Některé věci odsud, třeba kabáty, mám i několik let a pořád vypadají dobře. Jasně, dají se tady pořídit bavlněná trika, která se po druhém vyprání vytahají, ale tak je to asi všude. Je ale rozdíl, jestli za ně zaplatím 2 nebo 20 liber.“

Podobné zkušenosti mají i další zákaznice. „Po několika vypráních barvy trochu vyblednou, to je pravda, jenže v tomhle podle mě není Primark mezi řetězci žádnou výjimkou,“ říká sedmadvacetiletá Teja.

Partnerům vstup zakázán

Pokud jdete nakupovat s partnerem, může vás v Primarku čekat nepříjemné překvapení. Pomineme – li někdy dlouhé fronty před kabinkami, je oním překvapením hlavně fakt, že mužům obsluha nedovolí vejít do ženské části kabinek a naopak. V praxi to znamená, že pokud se nemůžete rozhodnout mezi růžovým a modrým svetrem, partner vám nepomůže, protože ho za vámi jednoduše nepustí. A toto pravidlo zde není jen tak pro parádu. Obsluha ho opravdu přísně dodržuje a výjimky zásadně neuděluje. Nakonec to vypadá tak, že před kabinkami většinou postává několik pánů (a dam), kteří čekají na svou drahou polovičku, až si vyzkouší všechny věci.

Pro peřinu do Primarku?

Primark kromě oblečení pro ženy, muže i děti nabízí také bytové doplňky a potřeby do domácnosti. Najdete zde tak ohromnou záplavu polštářků všeho druhu, umělé květiny, ložní prádlo, předložky i obrazy. „V Primarku jsem si koupil kromě některého oblečení třeba i peřinu, ale není moc dobrá. Přijde mi až moc teplá a neprodyšná, ušitá je z takové ‚umělé‘ látky,“ vysvětluje jeden ze zákazníků jménem Adam. „Chtěl jsem ušetřit, stála mě sedm liber (asi 210 Kč, pozn. red.), ale asi po dvou týdnech jsem si běžel koupit novou a kvalitnější. Samozřejmě jinam než do Primarku,“ dodává. Bytové doplňky však jinak vypadají na pohled docela působivě, často je zdobí motivy z Disney pohádek a jiných oblíbených filmů, proto si zde hlavně děti přijdou na své.

A co si Češky myslí o nákupech v Primarku?

Karolína Sýkorová, redaktorka OnaDnes.cz

Poprvé jsem se dostala do Primarku v jednu z nejvytíženějších denních dob a docela jsem se zhrozila. Těch lidí a povalujícího se oblečení! Obchodu jsem ale dala po čase druhou šanci a našla i nějaké pěkné kousky do šatníku. Hodně hloupé mi přijde pravidlo, že muž nemůže do ženské sekce kabinek a naopak. Patřím spíše k nerozhodným typům a jsem ráda, když mi můj přítel poradí, což zde není možné. Vyloženě (tragi)komická mi pak přišla situace, kdy si partner chtěl koupit nové džíny a obsluha kabinek mi laskavě dovolila stát deset metrů od jeho kabinky, ale ani o píď blíž. Vrcholná scéna pak přišla v závěru, kdy jsem byla okřiknuta při pokusu podat mu do kabinky jeho brašnu. Musel se celý obléct a dojít si pro ni těch deset metrů sám.

Kateřina Dvorská, studentka pedagogické fakulty

Byla jsem v Primarku jedinkrát v životě a to asi před třemi lety, kdy jsem nepřemýšlela nad světem a okolo Primarku byl obrovský boom. V prodejně je většinou milion lidí, oblečení všude na zemi a teď zpětně mi to přijde jen jako nechutný konzum. Jestli se bavíme o Fast fashion, tak tohle je extra Fast fashion. Teď dost řeším, co nosím, a už bych do takového obchodu asi ani nevešla, o prodejnu v Česku tudíž zájem moc nemám

Alena Drozdová, učitelka na ZŠ

Já sama moc velkým fanouškem tohoto obchodu nejsem, i když mě moje dcery jednou přesvědčily, že si zajdeme na nákupy do Drážďan. Obě dvě byly naprosto unesené ze všech těch věcí s Disney a hlavně Harry Potter tématikou, že si odvezly dvě velké tašky. Prý jim je pak kamarádky ve škole záviděly, protože u nás takové věci sehnat běžně nejdou.

Veronika Šplíchalová, blogerka

Myslím, že je to úplně super obchod, mám spoustu takových těch basic trik a některý už i několik let a stále vypadají super. Co se týká doplňků do bytu, ty jsou naprosto top. Taky ceny tam jsou skvělé, hlavně pro sezonní doplňky, za které je člověku líto dávat hodně peněz, když už to pak třeba ani nikdy nepoužije.