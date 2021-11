Návštěva Čaputové v Česku: prezidentka působila elegantně, ale usedle

Na cestu zvolila Čaputová černý kabát s rukávy s geometrickým vzorem. Během návštěvy Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici a následném převzetí Stříbrné medaile v horní komoře Senátu odhalila hladké černé šaty se zvýrazněnými rameny a volánovými manžetami rukávů.

Doplnila je černými lodičkami na jehle, zlatým šperkem a tmavou kabelkou. Příjemným prvkem byl nerušící béžový respirátor. Celek působil elegantně, ale možná až příliš usedle. Z masy černi mohla nechat státnice vykouknout alespoň jeden barevný akcent třeba v podobě rukaviček či bot.

Čaputová je známá tím, že její oděvy s sebou nesou poselství. Při návštěvě Maďarska se inspirovala husarskými uniformami, v Paříži zase typickou francouzskou elegancí, v Polsku se zahalila do národních barev červené a bílé. S trochou nadsázky tak můžeme říct, že nás, své sousedy, prezidentka nejspíš vidí pěkně černě.

„Objektivně, ženy v politice to mají náročnější. Jsme velmi hodnocené z hlediska toho, jaké máme vlasy, jaké máme šaty, případně zda se pomačkaly cestou za deset minut v autě. Zuzana Čaputová

Tmavé oblečení je v kontrastu ke slušivým kostýmkům a šatům, které Čaputová oblékla při předchozích návštěvách Česka. Těch se od jejího zvolení v roce 2019 odehrálo již pět. Naposledy zamířila těsně před vypuknutím pandemie loni v březnu do Brna. Tehdy se blýskla slušivými lila šaty, drobnou smetanovou kabelkou a charakteristickými vysokými lodičkami v pleťové barvě.



Stejnou obuv měla i při své první návštěvě, nadto oblékla smaragdové a následně námořnicky modré šaty s broží ve tvaru lipového listu. Pro schůzku visegrádské skupiny V4 v říjnu 2019 v Lánech zvolila šaty sytě modré a šňůru perel. Před dvěma lety byly záminkou k návštěvě rovněž oslavy 17. listopadu. Tehdy měla na sobě tmavý kabát a modré šaty.

Ale abychom nekomentovali jen slovenskou prezidentku: úsilí, které do výběru oblečení vložili čeští státníci, se kterými se setkala, jde jen těžko hodnotit. Zeman se jakožto pacient objevil v pyžamu a plyšovém županu, na oblecích pánů lze jen máloco zkazit a případné chyby nejsou tak viditelné.

Naopak na Čaputovou a její šatník se ještě před zvolením do prezidentské funkce soustředila velká pozornost. „Objektivně, ženy v politice to mají náročnější. Jsme velmi hodnocené z hlediska toho, jaké máme vlasy, jaké máme šaty, případně zda se pomačkaly cestou za deset minut v autě. Je to jiný předmět zájmů než u mužů, trochu mám pocit, že se to přeceňuje,“ nechala se slyšet.

Podle svých vlastních slov výběr oblečení pro formální události nechává na profesionálním stylistovi, pro běžný provoz se strojí sama, přičemž neopovrhne ani radou svých dvou dcer.