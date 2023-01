Omšelá saka, flanel i udržitelný šatník. Co nosí prezidentští kandidáti

Prezident je téměř neustále na očích veřejnosti a tomu by měl přizpůsobit i svůj šatník. Od jeho kreací se očekává, že budou důstojné, kapka kreativity se ovšem také cení. Nezdá se, že by na to všichni kandidáti mysleli. Zatímco někteří vypadají stále jako ze žurnálu, jiní spoléhají na ošuntělé obleky.