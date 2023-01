Strašné hábity a nesoulad v dress codu. Premiérská večeře byla módní chaos

Jaký byl předepsaný dress code, zůstane nejspíš tajemstvím. Nabízí se však otázka, zdali hostitel vůbec nějaký určil. Na první pohled totiž zaujal nesoulad ve zvoleném oblečení – zatímco Mirek Topolánek a zřejmě i Vladimír Špidla oblékli smoking doplněný motýlkem a Jiří Paroubek zase oblekovou vestičku, většina pánů vynesla „obyčejná“ saka.

Nutno dodat, že všechna byla tmavá, jak si večerní událost žádá. Bývalí premiéři tak potvrdili zásadu, že se sako stalo univerzálním oděvem pro slavnostní příležitosti, který neurazí. Ostatně vsadil na něj i sám Fiala.

Jsou to však detaily, které večerní oblek povýší na žádanou úroveň. Někteří přítomní, včetně Petra Nečase či Andreje Babiše, si vyhráli s kravatami barevně doladěnými k šatům manželek, jiní se vybavili elegantními kapesníčky. Příjemná a nápaditá byla především kombinace fialové kravaty a bordó kapesníčku Jana Fischera. Nejméně dotažený byl oděv Václava Klause, jenž nejspíš pozapomněl, že podle dress codu by mu z rukávů saka měly vykukovat manžety košile.

Talmanová jako vzor elegance, Fialová překvapila

Nesoulad byl zřejmý i u přítomných dam. Livia Klausová či Iveta Rusnoková vynesly velkou večerní včetně kožešinových štol, ostatní se spolehly na elegantní pouzdrové či midi šaty. Příjemným překvapením večera byl model Jany Fialové. Originální a přesto důstojné šaty v tlumené červené barvě s plisovanými detaily jí velmi slušely. Jen místo podivného náhrdelníku mohla raději zvolit výraznější náušnice a černé boty s přezkami vyměnit za méně kontrastní pudrové či béžové.

Slušelo to i Monice Babišové, která oblékla pro ni netypickou černou midi toaletu. Snad jen líčení bylo příliš tmavé a zbytečně „tvrdé“. Ona i Lucie Talmanová, manželka Mirka Topolánka, daly na odiv svůj status pomocí luxusních kabelek značky Chanel. Talmanová k ní oblékla nesmrtelnou kombinaci – bílou blůzku a černou sukni. Posloužila tak jako důkaz, že v jednoduchosti tkví krása. Rozhodně totiž patřila k nejlépe oblečeným hostům.

Na opačný konec pomyslné stupnice módních výkonů se řadí Ivana Zemanová, která poněkud nepochopitelně oblékla stejné neforemné šaty jako pro loňský novoroční oběd v Lánech. Byť se udržitelnost cení, mohla současná první dáma přece jen z šatníku vytáhnout něco méně okoukaného a lépe padnoucího.

Nejhorším počinem večera byl jednoznačně puntíkovaný hábit Dany Fischerové (třetí zprava). Faux pas se dopustila i Jana Kalábková (první zprava) s příliš velkou kabelkou.

Jana Kalábková, bývalá poslankyně za ČSSD a partnerka Jiřího Paroubka, malými černými šaty s rukávkem příliš neoslnila, avšak ani neurazila. Přešlapem byla v jejím případě mohutná kabelka, která se hodí tak akorát do práce, nikoli na slavnostní večeři. Nezbývá než opakovat: na okázalou večerní událost jedině s psaníčkem či společenskou kabelkou malých rozměrů.

Oděv Dany Fischerové pak můžeme i s oběma zavřenýma očima označit jako katastrofu. Naprosto neforemný hábit není vhodný pro žádnou postavu ani věkovou kategorii. Paní Fischerová vždy s módou trochu bojovala, tento model však pokořil zcela novou úroveň nevkusu.

Záhada chybějícího smokingu

Po večeři následoval koncert v Rudolfinu, pro který se někteří přítomní převlékli. Přece jen se jednalo o událost ještě o stupeň prestižnější, pro kterou je velká večerní nezbytností. Současná paní premiérová Jana Fialová si vybrala sametovou róbu v módní bordó barvě, která by sama o sobě byla vcelku hezká, kdyby ji nositelka opět nesrazila zálibou nosit podivné etno šperky. Jinak ale dress code s přehledem splnila.

To samé se ovšem nedá říct o jejím choti Petru Fialovi, který dorazil ve stejném obleku, v jakém jsme ho viděli na večeři. Nebylo by na škodu, kdyby se protentokrát inspiroval u Mirka Topolánka a oblékl smoking, který by se pro takovou příležitost hodil víc.

Gala koncert zpravidla v rámci dress codu spadá do kategorie black tie, který od mužů vyžaduje smokingové sako, kalhoty s lampasem a motýlka. Abychom byli úplně fér, z fotek se zdá, že na tyto zásady myslel jen zlomek přítomných pánů.

