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Po roce jsme se opět dočkali předávání státních vyznamenání. Příležitosti, pro kterou (nejen) politici nahodí to nejlepší ze svých šatníků. To „nejlepší“ u většiny včetně prezidenta a premiéra opět znamenalo tmavý oblek, někteří ovšem vynesli smoking. Dámy oblékly dlouhé večerní šaty. Mezi tmavými modely vynikly Eva Pavlová a Kateřina Tučková v odstínech růžové a fialové.
Autor: ČTK
Na to, že prezident nenosí smoking, žehrám ve svých článcích pravidelně. Nebudu se proto opakovat. Zmíním tentokrát něco jiného: Pavlův pěstěný vzhled zaslouží obdiv. Pečlivě zastřižený plnovous, slušivý střih vlasů a ostré rysy mě nutí napsat, že český prezident je nejpohlednější hlava státu široko daleko.
Autor: ČTK
Nebyla jsem si zprvu jistá, jestli se mi šaty Evy Pavlové líbí, a to kvůli nezvykle výraznému vzoru na manžetách a límci. Po chvíli jsem se ovšem rozmyslela, že líbí. Byl to model po všech stránkách nevšední, měl však úžasně lichotivý střih a barvu.
Autor: ČTK
Kdo si letos zaslouží vyznamenání, jsou kadeřníci manželů Pavlových. Prezidentovy přistřižené stříbrné vlasy, sčesané lehce na stranu, vypadaly skvěle, stejně jako neuvěřitelný objem Evy Pavlové.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Blížícím se Halloweenem se zjevně inspirovala předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá. V krajkovém bolerku a vínových šatech připomínala upírku. Ale žerty stranou. Její model na mě působil dost staromódně. Podobná bolerka byla v módě tak před patnácti lety.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka se na módní policii důkladně připravil. Z dříve poněkud otylého ministra se vyklubal štramák v bezvadném smokingu.
Autor: ČTK
Předseda občanských demokratů Martin Kupka do Vladislavského sálu dorazil ve smokingu. Technicky vzato se dopustil prohřešku v dress codu. Ke smokingu totiž patří černý hedvábný nebo saténový motýlek. Bordó souprava mi však nevadí, naopak. Působí neotřele a velmi podzimně.
Autor: ČTK
Zastávám názor, že každého muže, který se odhodlá k vynesení smokingu, musíme chválit, chválit, chválit. Bohužel jde o čím dál větší raritu. Zde máme dalšího kandidáta na pochvalu: poslance Karla Havlíčka.
Autor: ČTK
Pane premiére, hezká kravata, ale na předávání státních vyznamenání je to trochu málo. U nejvýše postavených politiků by měl být smoking samozřejmostí, jdou přece jen příkladem celému národu.
Autor: ČTK
Sledovat modely Aleny Schillerové mě baví. Je totiž dobrým příkladem, jak se může vkusně oblékat žena kypřejších tvarů. Ministryně financí mě ani tentokrát nezklamala. Střih šatů sice nebyl mezi publikem příliš vidět, výstřih do V a elektricky modrá barva ministryni očividně sedly.
Autor: ČTK
Šaty ze zajímavé látky s 3D efektem oblékla pirátská poslankyně Olga Richterová. Výkon Zdeňka Hřiba nemá smysl hodnotit, je to jen další fádní oblek. Na druhou stranu chápu, že by smoking zrovna u pirátského předsedy mohl vyvolat pozdvižená obočí. Působí přece jen trochu elitářsky.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Někde na půli cesty zůstal ministr obrany Jaromír Zůna. Ke smokingové košili a motýlku nahodil, zdá se, obyčejné tmavé sako. Nerada bych se mýlila, ale nevidím lesklé klopy, jež jsou poznávacím znamením smokingu. Hana Zůnová vsadila jako jedna z mnoha přítomných na módní bordó.
Autor: ČTK
Dagmar Havlová nikdy nezklame, je to zkrátka dáma s velkým D, jejíž modely mají šmrnc. Šaty s netopýřími rukávy byly jedním slovem skvostné. Nejsem si však jistá kombinací perel různých barev. Set šperků by měl být ideálně doladěn do jedné barvy.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Monika Babišová mi letos přišla zvláštně neupravená, s rozlítaným účesem, jako by před vstupem na Hrad prošla bouří. Ani světle růžová rtěnka na vyplněných rtech nebyla podle mého to pravé ořechové. Naopak dlouhá vínová róba v kombinaci s jemnými šperky se Babišové povedla na výbornou.
Autor: ČTK
Iva Janžurová je bezpochyby obdivuhodnou osobností a legendární herečkou. V módě si však vytvořila svůj charakteristický styl, jenž oku příliš nelahodí. V jejím modelu se toho děje až moc: řetěz, neladící náušnice a náramek, rukavice, šála... Méně je skutečně často více.
Autor: ČTK
Je sympatické, jak kreslíř Marko Čermák zůstal věrný své trampské nátuře i na tak významné události. Nikoli nudná, obyčejná kravata, nýbrž tzv. bolo, typ kravaty nošený kovboji, ozdobila jeho košili. Skvělý nápad!
Autor: ČTK
Řada oceněných dam, mezi nimi i sportovní střelkyně Kateřina Emmons, se spolehla na malé černé. Volba je to dobrá, dostatečně důstojná (i když možná trochu nudná) a nedá se jí prakticky nic zkazit. Alespoň decentní šperk by však neuškodil. Takto je model poněkud holý.
Autor: ČTK
To už je lepší. Jedna řada perel úplně postačí, aby model získal vysoce elegantní nádech. Tento vynesla doktorka Mahulena Exnerová.
Autor: ČTK
Arnošt Goldflam je podobný případ jako Iva Janžurová. Také se toho u něj děje nějak moc. Oba jsou však umělci, a tak musíme být shovívaví. Líbí se mi Goldflamovy brýle, fialové s výraznými zlatými obroučkami, díky kterým vypadá jako čaroděj.
Autor: ČTK
Spisovatelka Kateřina Tučková byla jednou z nejlépe oblečených dam v sále. Starorůžové šaty jí padly barvou i střihem jako ulité, vše podtrhl jemný make-up a vlasy jako z reklamy na šampon.
Autor: ČTK