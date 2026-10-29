U příležitosti výročí vzniku Československa rozdal český prezident Petr Pavel státní vyznamenání vybraným osobnostem. Řád bílého lva získala in memoriam gymnastka Věra Čáslavská či režisér Miloš Forman, mezi oceněnými je také režisér Jan Hřebejk, cyklista Jiří Ježek či spisovatelé Jáchym Topol a Kateřina Tučková. Celkem rozdal Pavel 51 vyznamenání, o tři více než před rokem.
A jak to viděla módní redaktorka? Všichni přítomní letos po módní stránce uspěli, žádné výrazné přešlapy se nekonaly. Některé modely byly, jako obvykle, povedenější než jiné. Zazářily především dámy, které zariskovaly a před unylou černou daly přednost výrazným barvám.
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