Pravidla zimní péče o pleť: nepřehánějte to s peelingem a chraňte rty

Pokožka v zimě trpí hlavně vysušováním, které je způsobeno jak chladným počasím, tedy mrazem, větrem či sněhem, tak častými přechody z tepla do zimy, kdy z vytopených místností přecházíme ven. Následkem toho bývá právě v těchto měsících pleť citlivá, se sklonem k zarudnutí. To se projevuje tvorbou šupin a někdy bohužel mohou vzniknout i ekzémy a záněty kůže,“ říká MUDr. Tereza Gabryšová z kliniky Yes Visage.

„Doporučuji proto používat krémy s obsahem lipidů, urey či ceramidů a vitaminů A, E a C, nejlépe na bázi voda v oleji, popřípadě jen s tukovou složkou, jako je čisté bambucké máslo,“ dodává.

V současnosti je v nabídce i velký výběr speciálních zimních krémů, zvaných cold cream, které jsou vyvinuty pro ochranu pokožky před vnějšími vlivy prostředí, jako jsou právě vítr, mráz a sníh. Pokud žijete ve městě a máte pleť v pořádku, nemusíte se obávat ani klasických hydratačních krémů (kvůli obsahu vody vám pokožka určitě nepopraská). Zima je také podle MUDr. Gabryšové ideální dobou na estetické procedury: „Například po provedení laserových zákroků je pokožka citlivější na UV záření, proto není vhodné podstoupit je v létě. Naopak v zimních měsících je riziko minimální. Vhodné je tedy odstranění žilek, chloupků, pigmentových skvrn či celkové omlazení obličeje pomocí rejuvenace.“

Vyhýbejte se horké vodě

Máte chuť prohřát si v chladných měsících pleť horkou vodou? Pokud vám na ní záleží, nedělejte to. Příliš teplá voda má tendenci pokožku vysušovat. Ráno si pleť osvěžte studenou vodou a večer při odličování použijte vodu vlažnou. Při odstraňování make-upu a líčidel se vyhněte gelovým texturám a vyměňte je za krémové. Dobře vám udělají čisticí balzámy, mléka či hydrofilní oleje. Vhodný odličovací balzám s CBD pleť hloubkově vyčistí, vypne, hydratuje a regeneruje jako výživná maska. Je nabitý antioxidanty, vitaminy a okamžitě minimalizuje dopady stresu i spánkový deficit a podporuje zdravý kožní film. To samé platí, i pokud jde o tělo. Časté koupele v horké vodě vás sice zahřejí, ale kůži rozhodně neprospívají. Střídejte je proto s osvěžující sprchou.

Hloubkově hydratujte

Hydratace se rozhodně nemusíte vzdát ani v zimě, naopak, vaše pleť teď bude potřebovat dvakrát více vláhy. Navíc v zimním období, kdy se v uzavřených prostorách topí, je vzduch sušší, což pleti také neprospívá, proto je důležité ji hydratovat pravidelně a v dostatečném množství. Lehký hydratační krém ale vyměňte za variantu s vydatnější texturou. Ten s hutnou konzistencí vám na pleti vytvoří doslova jemný film, který však pokožku nezatěžuje, intenzivně o ni pečuje, revitalizuje ji a chrání před škodlivými vlivy. Skvělá je i nová omlazující kúra, kterou tvoří pleťový krém s koncentrovaným složením a tobolky k vnitřnímu užití, které obsahují vysoce hydratační, omlazující a regenerující látky. Spojení těchto dvou produktů vám zajistí dvouměsíční anti-age terapii, hloubkovou hydrataci, výživu i regeneraci, vyhladí se drobné linky a vrásky a viditelně omladí pleť.

Používejte antioxidační séra

Antioxidanty chrání pleť před negativními vlivy vnějšího i vnitřního prostředí, jako jsou zrychlený životní styl, UV záření, ale i stres či únava. Brání totiž buňky před oxidací a degenerativními změnami, posilují kožní bariéru, sjednocují tón pleti, zvyšují produkci kolagenu a elastinu a omlazují. Vsaďte proto na séra s vitaminem C, E, retinolem, beta-karotenem, zinkem, selenem či koenzymem Q10 a používejte je pravidelně ráno i večer pod krém.

Čerpejte sílu z olejů

Pleťové oleje mají na pokožku doslova blahodárný vliv – chrání ji, vyživují a regenerují. Nejlepší jsou v biokvalitě nebo lisované zastudena, protože je jejich složení podobné ochranné tukové vrstvě na povrchu kůže. Zkuste arganový, mokřadkový nebo šípkový.

Nezapomínejte na SPF

Tohle pravidlo by mělo platit po celý rok, nejen v létě. V chladných měsících je to stejně důležité, jelikož sluneční paprsky dopadají na zem i přes zataženou oblohu. Používejte proto denní krém nebo make-up minimálně s SPF 15. Pokud vyrážíte na hory, kde slunce pálí intenzivněji a záření navíc odráží bělostný sníh, měl by být faktor samozřejmě výrazně vyšší, ochráníte tak pleť nejenom před projevy předčasného stárnutí, ale předejdete i vzniku pigmentových skvrn. Osmdesát procent UVA i UVB záření pronikne i skrz mraky v mrazivých šedých dnech. Pro perfektní hydrataci byste měla denně vypít osm sklenic vody.

Nepřehánějte to s peelingem

Jemný peeling vám pomůže zbavit se horní zrohovatělé vrstvy a pleť se rozzáří, sjednotí a bude lépe přijímat aktivní látky z následně použitých přípravků. Bohatě vám ale postačí, budete-li ho provádět jednou týdně, u suché a citlivé pleti klidně jednou za čtrnáct dní. Vybírejte si peeling s jemnými abrazivními zrníčky. Nanášejte ho vždy na lehce navlhčenou pokožku, vtírejte ho krouživými pohyby a nechte pár minut působit. Po opláchnutí a osušení vždy pokožku ošetřete hydratačním nebo výživným pleťovým krémem.

Chraňte své rty

Rty nemají vlastní tukovou vrstvu, proto by péče o ně měla být intenzivnější, což platí zejména v zimním období. Základem správné péče je především hydratace a výživa, proto mějte balzám na rty vždy při sobě. Čas od času dopřej te jemné oblasti rtů také peeling, který je zbaví šupinek a olupující se kůže. Na noc je můžete vyživit olivovým olejem nebo bambuckým máslem, ráno budou rty krásně vláčné. Pokud preferujete dlouhotrvající a syté rtěnky, volte raději hydratační a krémové konzistence. Nejprve ale naneste tenkou vrstvu hydratačního balzámu. Jakmile začnete pociťovat diskomfort, je to znamení, že vaše pleť potřebuje více výživy a regenerace.

Nezapomínejte na oční okolí

Okolí očí je velmi tenké a zejména v zimě značně citlivé. Odličujte se speciálním dvousložkovým přípravkem pro citlivé oči a alespoň večer aplikujte výživný oční krém nebo balzám, aby se jemná kůže v oblasti očí zregenerovala. Během dne můžete zvolit krém s lehčí texturou, zvláště pokud se líčíte.