Pamatujete na léto 2023? V kinech měl premiéru film Barbie a celý svět se zbarvil do růžova. Něco podobného se ovšem stalo už v roce 2001. Heslem „Toto léto bude růžové“ se zaklínali tvůrci Pravé blondýnky.
Žádný z nich nejspíš nečekal, že se snímek stane ikonickým. Tím spíš, že režisérem byl Robert Luketic, který měl v té době na kontě pouze jeden krátkometrážní film. Není snad příliš troufalé říct, že největší zásluhu na úspěchu Pravé blondýnky ovšem měla kostýmní designérka.
Místo růžové lila
Pro ty, co potřebují oprášit děj: Elle Woodsovou (v podání Reese Witherspoonové) opustí přítel, který se chystá studovat práva na Harvardu. Pro budoucího váženého právníka v jeho očích není dost sofistikovaná.
Elle se jej rozhodne získat zpátky, rovněž se přihlásí na Harvard a úspěšně ho vystuduje. A to i přesto, že čelí posměškům spolužáků pro svůj velmi specifický módní styl. Kromě toho vyřeší jeden zapeklitý kriminální případ. V jejím životě se také objeví muž, který si jí váží a vidí v ní nejen krásnou, ale také chytrou a talentovanou mladou ženu.
|
Utajená historie růžové. Jak se z barvy urozených mužů stala barva holčiček
Pohádka? Ale kdepak. Autorka knižní předlohy Amanda Brownová do románu vtiskla kus sebe. Podobně jako Elle Woodsová, i Brownová studovala práva, zároveň milovala módu a četla dámské magazíny. I její spolužáci na ni hleděli skrz prsty.
Původní rukopis románu odevzdala Brownová nakladateli na růžovém papíru. Byl to geniální tah. Román zaujal nejen nakladatele, ale i několik filmových studií, která se o něj div že nepoprala. Nakonec jej získalo Metro-Goldwyn-Mayer.
Jaké další modely se zapsaly do dějin?
Kostýmní výtvarnici Sophii de Rakoffové se růžová, tak typická pro knihu a posléze i film, zprvu moc nezamlouvala. Přišla jí příliš „provařená“. Pohrávala si s myšlenkou oblékat Elle do světle modré či různých odstínů fialové.
Během příprav před natáčením navštívila několik studentských spolků při univerzitách v USA a chtě nechtě musela kapitulovat. „Všichni byli v růžové a mně tehdy došlo, že se snažím znovuobjevit kolo. Samozřejmě, že to musela být růžová,“ prozradila v rozhovoru. Hodí se snad připomenout, že se psal rok 2001 a největšími superhvězdami byly Britney Spears a Paris Hiltonová – dámy s velkou zálibou v růžové.
Kostýmy připadly herečce
Pravá blondýnka je díky de Rakoffové jednou velkou módní podívanou. Elle během pouhých devadesáti minut vystřídala neuvěřitelných 44 kostýmů a čtyřicet účesů. Do paměti diváků se zaryly především flitrové bikiny, které oblékla ve videu, jež bylo součástí přijímacího řízení, a kožená souprava, ve které poprvé přijela na Harvard. Nesmíme opomenout ani růžové šaty se třpytivým páskem a lesklými manžetami, ve kterých Elle vybojovala svůj první soudní případ.
Protože byla dívkou z bohaté kalifornské rodiny, de Rakoffová ji oblékala do kousků známých značek. Většina oblečení nesla štítek módního domu Céline, objevila se obuv od Miu Miu, šperky Tiffany, kabelky Hermès a Bottega Veneta. Některé věci ulovila de Rakoffová v second handu a jiné ušila vizážistka Reese Witherspoonové, která uměla s jehlou a nití zacházet stejně dobře, jako s paletou a štětcem.
|
Původně měly být černé. Jaká tajemství skrývají červené šaty z Pretty Woman
Byť od začátku natáčení uběhne v říjnu již čtvrt století, Pravá blondýnka a její kostýmy jsou stále relevantní. To potvrzuje i samotná de Rakoffová. „Je to film, ke kterému se dívky vrací stále znova a znova [...] a inspirují se i jeho oblečením. Sice má již nějaký pátek, ale je tak osobité, že nabylo dlouhověkosti.“
Protože v současnosti zažíváme velký revival módy nultých let, je Pravá blondýnka aktuálnější než kdykoliv předtím. Ikonický status kostýmy nabyly díky poselství, které se tvůrci snažili divákům předat: krása, záliba v módě a inteligence se nevylučují.
Elle nás naučila, že se nemáme podvolit tlaku okolí a za každých okolností máme být sami sebou. Pravá blondýnka je ne náhodou považována za dílo feministické. A co se s kostýmy stalo? Většinu z nich si nechala Reese Witherspoonová, představitelka Elle. Byla to podmínka, kterou si vymínila před podpisem smlouvy.
Pravá blondýnka měla mimořádný úspěch a v roce 2003 se dočkala pokračování. Letos by měl snad konečně zamířit do kin dlouho očekávaný (a odkládaný) třetí díl, v němž opět zazáří Reese Witherspoonová.