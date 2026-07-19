Popkultura a kultura podle Kamily Fröhlichové vždycky byla mostem mezi komunitami a mezi lidmi v jakémkoliv odboji a vůbec ve společnosti. „My se snažíme na festival zvát i známé osobnosti. Je to proto, aby na festival mohli mířit nejenom queer lidé, ale aby přilákal i další návštěvníky, kteří se tu mohou o queer tématech něco dozvědět. Z letošního ročníku můžu zmínit třeba Jana Cinu, který bude vystupovat na zahájení festivalu Prague Pride jako drag queen.“
Prague Pride Festival
„Příprava festivalu Prague Pride trvá zhruba jeden a půl roku. Na přípravě se podílí tým zhruba stovky lidí a 250 dobrovolníků. Během celého roku sháníme financování, připravujeme rozpočet a obsah festivalu,“ vyjmenovává Kamila Fröhlichová a vysvětluje, proč se u nás akce koná v srpnu, když v zahraničí patří Pride měsíc červen.
„Ta červnová tradice je spíš americká a vycházela vždycky ze Stonewallu, z nepokojů v New Yorku v roce 1969. My jsme v srpnu i kvůli prázdninám a lepšímu počasí. Historicky už to tak je od roku 2011.“
Ředitelku festivalu mrzí snaha (nejen) bulváru redukovat tuto akci jen na přehlídku latexu a extravagance. „Přála bych si, aby média reflektovala, jak to opravdu vypadá. Že to není jen průvod, ale 150 akcí v průběhu celého týdne a že jsme vzdělávací festival,“ dodává.
„Já osobně si myslím, že je taky důležité, že jsme vlastně prostorem pro queer lidi, zejména pro ty, kteří třeba nemohou kvůli svému okolí být tím, kým jsou, a aby měli kam zajít aspoň jednou v průběhu roku a být sami sebou. To je pro mě osobně velmi důležité,“ dodává.
Podle Kamily Fröhlichové jsme geograficky velmi blízko západu, ale zároveň i východu. „Já si myslím, že to je přesně ono, že Praha je prostě East meets West, a to se tady potkává. My jsme zároveň trochu i oslavou toho, že už jsme někde napřed před tím východem. Doufejme, že to tak zůstane. Ale zároveň jsme stále i připomínkou toho, že ta lidská práva je potřeba nejenom dorovnat, ale i nějak připomenout, že někdy o ně můžeme přijít, a to bychom neradi. Je potřeba si jich vážit a bojovat za ně i dál.“
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2. srpna 2025