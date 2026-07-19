Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sto padesát akcí v jednom týdnu. Prague Pride není jen průvod a extravagance

Renato Salerno
Festival Prague Pride, který proběhne od 3. do 9. srpna 2026, se snaží ukázat širší společnosti, jak žijí queer lidé a s jakými problémy se ve svém životě potýkají. Letos bude jeho téma „Časy se mění“. S ředitelkou této lidskoprávní akce Kamilou Fröhlichovou jsme si povídali i o tom, jak u nás vnímáme témata jako manželství pro všechny nebo jinakost a jestli jsme blíž západu, nebo východu.

Popkultura a kultura podle Kamily Fröhlichové vždycky byla mostem mezi komunitami a mezi lidmi v jakémkoliv odboji a vůbec ve společnosti. „My se snažíme na festival zvát i známé osobnosti. Je to proto, aby na festival mohli mířit nejenom queer lidé, ale aby přilákal i další návštěvníky, kteří se tu mohou o queer tématech něco dozvědět. Z letošního ročníku můžu zmínit třeba Jana Cinu, který bude vystupovat na zahájení festivalu Prague Pride jako drag queen.“

Prague Pride Festival

usiluje o změnu postavení LGBT+ lidí. Mezi jeho základní zásady patří respekt k lidským právům, vytváření inkluzivního prostředí a podpora rozmanitosti ve společnosti. Festival vychází z hodnot svobody, rovnosti a lidské důstojnosti. Letos se bude konat 3. – 9. srpna.

Prague Pride 2025 Village

„Příprava festivalu Prague Pride trvá zhruba jeden a půl roku. Na přípravě se podílí tým zhruba stovky lidí a 250 dobrovolníků. Během celého roku sháníme financování, připravujeme rozpočet a obsah festivalu,“ vyjmenovává Kamila Fröhlichová a vysvětluje, proč se u nás akce koná v srpnu, když v zahraničí patří Pride měsíc červen.

Ta červnová tradice je spíš americká a vycházela vždycky ze Stonewallu, z nepokojů v New Yorku v roce 1969. My jsme v srpnu i kvůli prázdninám a lepšímu počasí. Historicky už to tak je od roku 2011.“

Ředitelku festivalu mrzí snaha (nejen) bulváru redukovat tuto akci jen na přehlídku latexu a extravagance. „Přála bych si, aby média reflektovala, jak to opravdu vypadá. Že to není jen průvod, ale 150 akcí v průběhu celého týdne a že jsme vzdělávací festival,“ dodává.

Prague Pride 2025
Prague Pride 2025
Prague Pride 2025
Prague Pride 2025 Village
27 fotografií

„Já osobně si myslím, že je taky důležité, že jsme vlastně prostorem pro queer lidi, zejména pro ty, kteří třeba nemohou kvůli svému okolí být tím, kým jsou, a aby měli kam zajít aspoň jednou v průběhu roku a být sami sebou. To je pro mě osobně velmi důležité,“ dodává.

Festival Prague Pride v Praze (2. srpna 2025)

Podle Kamily Fröhlichové jsme geograficky velmi blízko západu, ale zároveň i východu. „Já si myslím, že to je přesně ono, že Praha je prostě East meets West, a to se tady potkává. My jsme zároveň trochu i oslavou toho, že už jsme někde napřed před tím východem. Doufejme, že to tak zůstane. Ale zároveň jsme stále i připomínkou toho, že ta lidská práva je potřeba nejenom dorovnat, ale i nějak připomenout, že někdy o ně můžeme přijít, a to bychom neradi. Je potřeba si jich vážit a bojovat za ně i dál.“

2. srpna 2025

Chystáte se letos na Prague Pride Festival?

celkem hlasů: 1
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden

Módní ozvěny z Varů

Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si...

Hvězdy, které zvolily místo přepychu skromný život a radost z maličkostí

Slavní, kteří si na luxus nepotrpí.

Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho...

Tyto slavné ženy vystřídaly nejvíce partnerů. Některé se vdávaly opakovaně

Tyto ženy si v životě s muži rozhodně užívaly.

Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k...

Nejkrásnější páry světa? Tito slavní fešáci okouzlili stejně půvabné ženy

Slavné a krásné páry

Jsou slavní, krásní, úspěšní a obdivovaní. A vybrali si k sobě ženy, které na tom jsou stejně. Řeč je o slavných fešácích, kteří tvoří pár s krásnými slavnými ženami. Podívejte se do galerie, o jaké...

Bílkoviny? Jezte kuřecí a zhubněte až 6 kilo bez velkého odříkání

Extrémní hladovky vedou ke ztrátě svalů a k jo-jo efektu. Hubněte pomalu, to...

Možná vás to překvapí, ale drůbeží maso je klíčem ke štíhlé siluetě. Kuře a krůta se spoustou proteinů a minimem tuku vás rychle a na dlouho zasytí. A když si k tomu dáte křupavou zeleninu bohatou na...

19. července 2026

Nepokazte si léto starostmi. Některé věci se naučte prostě nechat být

Boční skla vás mohou před UVA a UVB zářením do jisté míry ochránit, ale jen...

Bude hezky? Vyjdou peníze? Nebude na dovolené moc lidí? A co když se něco pokazí? Podobné myšlenky dokážou zkazit i ty nejkrásnější letní dny. Japonský zenový mistr Shunmyo Masuno připomíná...

19. července 2026

Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let

České hvězdy v devadesátkách

Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...

19. července 2026

Bolí vás rameno a nezvednete ruku? Může jít o syndrom zmrzlého ramene

Ilustrační fotografie

Nejdřív vás bolí rameno, pak najednou nezvednete ruku ani při česání nebo oblékání. Syndrom zmrzlého ramene patří mezi časté potíže žen ve středním a vyšším věku a léčba vyžaduje hlavně trpělivost.

19. července 2026

Sto padesát akcí v jednom týdnu. Prague Pride není jen průvod a extravagance

Prague Pride 2025

Festival Prague Pride, který proběhne od 3. do 9. srpna 2026, se snaží ukázat širší společnosti, jak žijí queer lidé a s jakými problémy se ve svém životě potýkají. Letos bude jeho téma „Časy se...

19. července 2026

Krásná učitelka trpí vzácnou nemocí. Kvůli otokům ji nepoznávají ani blízcí

Extrémní zdravotní komplikace ženu ničí.

Claire Titteringtonová byla ještě před pár lety úspěšnou a oblíbenou učitelkou a žila život, o kterém snila. Pak přišla krutá rána v podobě diagnózy, která její život převrátila na ruby. Kvůli...

18. července 2026

Pět šatů, obřad v Itálii a nikomu ani muk. Slavné nevěsty mění svatební trendy

Na svatbě Evy Herzigové a Gregoria Marsiaje v Sala Plebisciti v Palazzo...

Svatební sezona je v plném proudu a kromě soukromých obřadů našich blízkých má letos veselku i množství známých žen. Přístup populárních hudebnic a topmodelek k bílé garderobě je ovšem velmi...

18. července 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Šaty stvořené pro Wimbledon. Tak se Kate obléká na kurty už od roku 2011

Britská princezna Kate stojí na kurtu, aby předala trofeje po finále dvouhry...

Zelená k tenisu neodmyslitelně patří. Princezna z Walesu tuto barvu volí pravidelně, ani v roce 2026 neudělala výjimku. Na finále žen ji navíc doplnila jasně červenou, a vzácně se tak sladila s...

18. července 2026

Slunce je náš spojenec. Dodává nám déčko, řídí náš cyklus

Ilustrační snímek

Stačí, aby nám poslalo do oken pár hřejivých paprsků, a hned se člověku lépe vstává. Sluneční aktivita má na nás mnohem větší vliv, než se na první pohled zdá. Věděli jste, co všechno umí?

18. července 2026

Když rozhodují minuty. Základy první pomoci, které mohou zachránit život

Ilustrační snímek

Ocitnout se v situaci, kdy bude potřeba ochránit zdraví, nebo dokonce život, může každý z nás. Je dobré být na to připraven. Poradíme vám, jak zvládnout první pomoc.

18. července 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Celulitidu ani strie neřeší. Slavné krásky hrdě ukazují nohy v šortkách

Krátké šortky, které nosí slavné krásky.

Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které neřeší celulitidu, strie ani jiné zdánlivé nedokonalosti a hrdě ukazují nohy a zadeček v krátkých šortkách. Inspirujte se módou VIP krásek na horké...

18. července 2026

Co dávali do zmrzliny staří Řekové? 15 faktů o zmrzlině, které vás překvapí

Ilustrační snímek

V sobotu 18. července slavíme mezinárodní den zmrzliny. Která příchuť vznikla dřív? Kde vzali američtí námořníci v roce 1945 svou oblíbenou ledovou pochoutku? A proč vás po snědení pár kopečků bolí...

18. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.