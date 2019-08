NÁZOR: Ženskost se do módy nevrací. Ideálem je dál žehlicí prkno

Naposledy to odskákala prezidentka Slovenska. Neuvěřitelná pitomost o tom, že postava Zuzany Čaputové je korpulentní, může přitom v ženské duši nadělat pořádnou paseku.

Nechrání a nepomáhá

Vnímání toho, co je krásné, se trochu zvrhlo. Respektive se změnilo to, jak je nahlíženo na postavu ženy. Záměrně nepíšu ženskou postavu, protože pod tímto výrazem si automaticky představíme dámu obdařenou tím, co k ženě odjakživa patří: křivkami.

Jenže právě ty jsou považovány za zavrženíhodné. Kým? Těžko říct. Mám podezření, že kromě opravdových mužů a žen s námi planetu obývají bytosti, které si bůhvíproč přejí, abychom všichni vypadali stejně. Docela jim to vychází. Z některých žen se vinou hladovění (říkají tomu diety) pomalu stávají chlapci. A ty, které se fakt hodně snaží, to dotáhnou až na žehlicí prkno. Možná proto, že žehlicí prkno evokuje teplo domova, a tudíž přitahuje muže? V tom případě by možná bylo jistější usilovat o postavu ve tvaru půllitru…

Ale žerty stranou. Ostrakizace přirozených ženských tvarů, jež se odehrává zejména ve virtuálním prostoru, nabyla už tak obludných rozměrů, že jeden bulvární server označil za korpulentní i těhotnou herečku.

Co si z toho vezmou čtenářky, si ani nechci domýšlet. Ostatně proč bych to dělala. Stačí mrknout do statistik a vyzpovídat psychology, kterým se plní ordinace klientkami, jež mají problematický vztah ke svému tělu. Což se týká nejen mladých dívek, ale i zralých žen, které už by takzvaně měly mít rozum. Jenže síla virtuálního davu má moc naše mozky přeprogramovat natolik, že už nevěříme svému úsudku, ale tomu, co nám nakuká nějaká pomatená módní policajtka.

Cirkusová atrakce

Nejedí vůbec, anebo se přejídají. To jsou extrémy, v nichž se podle nutriční specialistky Kateřiny Hornové dnes pohybuje velké procento dívek a žen. Pubertální slečny se v tom podle odbornice plácají nejvíc.

Od „chci být štíhlá jako holky z Instagramu“ přecházejí do módu „stejně taková nikdy nebudu, tak se nacpu“, což narušuje normální přístup ke stravování. Jídlo je náboženství, prokletí i odměna, zločin i trest. Rodiče si zoufají. Zkuste vysvětlit patnáctileté slečně, že chlapecký zadek a útlé boky patří chlapcům, když jim média i sociální sítě dnes a denně vnucují opak.

A k tomu všechna ta příšerná klišé, jež se na nás sypou z fotek. Ženy nevyhublé jsou zde vyobrazovány jako nešťastné bytosti. Pokud konzumuje cokoliv jiného než zeleninu, je dáma většinou záměrně stylizována tak, aby vypadala odpudivě. Má mastné vlasy i pusu, oblečení schválně o dvě čísla menší, aby se do kůže zařízlo a byly vidět „špeky“. A samozřejmě nemůže dopnout zip u kalhot. Tváří se zoufale a opuštěně.

A to nemluvím o tom, jak jsou nafoceny dámy skutečně korpulentní. Buď je stylista navlékne do rádoby roztomilých pin-up oblečků a do ruky jim vrazí lízátko, takže výsledek vypadá jako cirkusová atrakce, na které omastí oko pár ujetých jedinců, nebo dotyčnou v ateliéru obklopí hamburgery a čokoládami, aby bylo jasné, že si za to, jak vypadá, může sama. Prostě se vyžrala.



S takovými nemá svět slitování, zatímco ty, které zhubnou, mohou opět mezi lidi. „Modelka předvedla na večírku své sexy tělíčko.“ „Shodila pět kilo a už se za ní chlapi zase otáčejí.“ „Zapracovala na postavě a je konečně šťastná.“

Nemocné blogerky

Se slovy jako štěstí, láska, úspěch, spokojenost, peníze či radost se štíhlost v médiích spojuje často. Ergo chceme-li být milované a spokojené, musíme být štíhlé. To je ovšem vzkaz, který s normálním životem nemá nic společného. Bohužel však dokáže normální život velmi narušit.

Hodně o tom ví přední odbornice na poruchy příjmu potravy Hana Papežová, a to hlavně od samotných pacientek, kterých přes veškerou osvětu neubývá. „Její“ dívky prý dokážou velmi přesně popsat stigmatizující vliv sociálních sítí a alarmující je i to, že propagaci extrémní štíhlosti často šíří samotné nemocné ženy, a to dokonce i ty, které leží ve velmi vážném stavu v nemocnici.

Za nejvíc nebezpečný v dnešní době samy pacientky označily Instagram. „Bohužel sítě a jejich oblíbenost se velmi rychle mění, což ztěžuje účinný monitoring a následně i prevenci,“ říká vedoucí lékařka Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Hana Papežová a dodává, že riziko představují stejnou měrou i některá média, která vulgárně popisují tělesné partie žen a propagují virtuální realitu upravených fotografií.

Jak nepodlehnout všem těm nesmyslům? Hana Papežová radí naučit sebe i své děti dívat se kriticky na stigmatizující mediální tlak, nepodléhat pocitům nedokonalosti s nespokojeností s vlastním tělem při srovnání s veřejně prezentovanými názory a fotkami.



To, že někdo nesmyslně označil slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou za korpulentní dámu, ještě nevyvolá epidemii poruch příjmu potravy. Stejně nesmyslných výroků je však už tolik, že vytvořily moře, v němž se utopilo nejedno ženské sebevědomí. A v některých případech bohužel i zdraví.