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Paddleboard, svižný úklid i zahrádka. Proč k posilování nepotřebujete fitko

Ne, nezavrhujeme fitness centra. Pořád platí, že cvičení v posilovně je asi nejefektivnějším způsobem budování svalové hmoty. Ale co když fitko fakt nesnášíte? A přitom dobře víte, že pevné tělo je pro nás, holky od třiceti výš, ještě důležitější než pro nabušené teenagery? Pak to chce věnovat svým svalům víc času. Při činnostech, které nás baví, si toho často ani nevšimneme!
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Chození po kopcích a schodech

Ano, chůzi si normálně nespojujeme s nabíráním svalové hmoty. Vnímáme ji jako skvělý prostředek, jak si vyčistit hlavu a přitom spálit nějaké kalorie. Ale jakmile před nás příroda postaví zvlněnou krajinu, situace se mění. Při chůzi do kopce mnohem víc zapojujeme svaly nohou a hýždí a ty jsou důležité a velké. Když navíc vezmete do rukou nordiky, aktivujete rázem i zbytek těla.

Sledujete módní vlnu „modrých zón“, tedy míst, kde se řada lidí dožívá v relativním zdraví stovky? Tak jste asi zaznamenala, že dlouhověkost a vynikající kondici obyvatel jedné vesnice na Sardinii vědci přikládají hlavně tomu, že její obyvatelé skoro nikdy nechodí po rovině (maximálně snad doma po bytě). Jejich vesnice leží na tak příkrém kopci, že téměř veškeré pochůzky vedou přes prudké úzké uličky a nekonečná schodiště.

Sedm druhů chůze, které vám zlepší zdraví i náladu. Která je pro vás ideální?

Přátelé mi nedávno posílali fotky z výletu do italského Positana. Nádherné městečko nad mořem vypadá, jako by barevné malebné domky někdo nalepil zadní stranou na strmou skálu. „Vylezli jsme až nahoru,“ hlásili kamarádi, „ale dělat to denně by nás zabilo.“ Právě že ne.

Kdokoli se přestěhoval do místa, které je dostupné jen pěšky po schodech nebo do prudkého kopce, potvrdí univerzální zkušenost: tělo si po půlroce nadávání a nechuti zvykne. Schody, které vám kdysi přišly úmorné, najednou ani nevnímáte (i to může být nebezpečné, když letíte dolů pro vyzvánějící telefon). Ale vy dostáváte zdarma a nepozorovaně mimořádně účinný trénink.



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