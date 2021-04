Láska na první obutí. Ty nejlepší polobotky této sezony

Jaro je čas nových zítřků. V našich končinách se probouzí k životu nejen příroda, ale i my. Po dlouhých zimních dnech se nemůžeme dočkat slunečních paprsků, příjemných teplot a chvilek strávených venku. Jenže jarní období bývá nevyzpytatelné. Ráno je chladno až mrazivo, odpoledne podstatně tepleji, k večeru znovu teploty padají níže.

Co si tedy obout? Na otevřenou obuv je ještě brzy, v kozačkách se noha zase potí. Trefou do černého budou polobotky. Ale nebude to nuda, některé z nich prošly v posledních letech velkou přeměnou.



Zapomeňte na stereotypy

Mokasíny a oxfordky, to jsou dva modely, které máme zaškatulkované do sekce polobotek. Tento typ obuvi má v našich představách nádech konzervativního stylu s notnou dávkou inspirace mužským stylem.

Nápaditá řada bot má však mnohem širší záběr a patří do ní podstatně více modelů. Bez nadsázky lze říci, že do tohoto módního segmentu se řadí jakékoliv uzavřená obuv, která končí pod kotníkem.



Minimalistický vzhled, kde se snoubí ležérnost s elegancí, aktuálně v módním světě boduje.

Módní tip: K jedničkám na poli trendů patří například boty zvané „loafers“. Jde o retro počin ze 70. let, kdy to byla oblíbená obuv zámožných podnikatelů na věhlasné Wall Street. Pak jsou zde ještě „boat shoes“, kousky vypadající jako součást námořnické uniformy. Jde o klasické pojetí polobotek s nádechem výjimečnosti.



Sázka na sofistikovanost

Rok 2021 se v oděvním průmyslu nese na vlně jednoduchosti v podobě čistých linií, což lze hojně pozorovat i v kolekcích s obuví. Poutavý minimalismus dominuje.

Ač polobotky běžně evokují spíše pánský vzhled, souběžně lze pozorovat trend hrající do karet ženskosti. Zářným příkladem jsou zatracované balerínky. Ty jsou dnes opravdu velmi líbivé.

Polobotky mají spousty podob, na své si tak přijde každá žena.

Balerínky prošly zásadní přeměnou, ke které stačilo tak málo. Zúžit zakulacenou přední část. Jak je známo, boty do špičky už před lety zažily svou velkou slávu, aktuálně se opět vrací. A to nejen v podobě balerínek, ale také nápaditých mules, tedy pantoflí s otevřenou špičkou.



Mnoho možností

Jakékoliv polobotky můžete zkombinovat s mnoha styly, od ležérního, kde prim hrají džínsy, přes romantický v podobě šatů či sukní až po uhlazenou eleganci v hlavní roli s oblekem, případně culottes. Což je velkým benefitem.

Jedinou výjimkou jsou oblíbené sportovně laděné komplety. Zde mokasíny, balerínky či oxfordky vytvoří „vekslácký look“, který lichotivý příliš není. Například v USA je to ovšem jeden z módních hitů.

Vykročte do jarního času v trendy obuvi inspirované pánským stylem.



Pro populární „athleisure“ styl, neboli městskou ležérně elegantní módu, se hodí spíše obuv volnočasová, tedy tenisky a plátěnky. Ale i ty lze zahrnout do segmentu polobotek. Jak už víme, právě bílé tenisky bez přemíry zdobných prvků jsou letos hlavním tahounem módního průmyslu.

Pokud preferujete oblečení prostého vzhledu, ale na doplňcích vám trocha té divočiny nevadí, určitě se porozhlédněte po barevných modelech. Vždyť jaro a léto si žádají hravost v podobě pestrých odstínů.