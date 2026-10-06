1. Tvářenka jako byste přišla z mrazu
Tvářenka se znovu stává nejdůležitější částí denního líčení. Na přehlídce Ralph Lauren měly modelky sytě růžovou barvu nanesenou vysoko na lícní kosti a téměř přes celé tváře. Výsledek připomínal přirozené začervenání po procházce v chladném počasí.
Pro běžné nošení stačí intenzitu zmírnit. Krémovou nebo tekutou tvářenku naneste prsty na vystouplou část tváří a jemně ji rozetřete směrem ke spánkům. Zbytek líčení ponechte nenápadný. Výrazná růžová nejlépe vynikne vedle upraveného obočí, řasenky a balzámu na rty.
Jak trend vyzkoušet: Začněte jednou kapkou tekuté tvářenky. Přidat další barvu je snazší než napravovat příliš výrazný výsledek.