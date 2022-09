Plyš, koně a vrstvení. Rady na obměnu šatníku po létě podle módní expertky

Během prvních podzimních dní nastávají pravidelně úsměvné okamžiky, kdy si mnozí připadají tak nějak zvláštně. Na ulici totiž potkáváme jak ty, kdo jsou oproti nám oblečení až příliš nalehko, tak lidi oděné jako do mrazivé zimy. Pravdou však je, že zásobit se v této době hřejivějšími kousky rozhodně není na škodu.

Rada: První krokem k úspěšné módní podzimní přeměně patří nejen správně uskladnění oděvů a doplňků, ale také kontrola jejich kvality. Než uložíte oblečení do zadních polic skříně, podívejte se, v jaké je kondici. Vše, co má nějakou vadu, případně co jste nevynesla již několik měsíců či let, musí nemilosrdně z kola ven.

Podzim se nemusí nést v pochmurné náladě a nudné módě. Jaký vzruch vnesete do budoucích dní vy?

Obelstěte podzim

Vrtkavé počasí je pro aktuální dobu charakteristické. Přesto se ještě tu a tam vyskytne teplotně příjemnější den. Jenže, co na sebe, když ráno je chladno, odpoledne poměrně teplo a k večeru deštivo? Vyzrát na výkyvy matky přírody lze chytře a slušivě zároveň.

Vzhledem k tomu, jak bývá počasí v následujících týdnech proměnlivé, zařaďte do svého šatníku především pohodlné a vkusné úplety. Skvělou volbou je pak praktické módní vrstvení, kdy během teplejšího odpoledne snadno sundáte kardigan nebo svetřík.

Velkým hitem budou svetry s asymetrickými lemy, průstřihy a ostrými výstřihy či nabíranými rukávy. Nic nezkazíte přírodními odstíny, ani jemnými pastelovými tóny. Potřebný šmrnc pak dodají výrazné barvy.

Jednoduchý, ale praktický outfit vytvoříte pomocí košile s dlouhým rukávem a džín. Tuto klasiku lze pro letošní podzim oživit abstraktními vzory. „Vyměňte košili bílé barvy za výraznou, nejlépe růžovou, zelenou, fialovou nebo červenou. Trendy jsou stále oversize střihy, ale pokud toužíte po vypasované košili, vybírejte tu s balónovými rukávy, zajímavým řasením či jinou ozdobou,“ doporučuje módní expertka Erika Poštolková z Bezvasport.cz.

Skvělou volbou jsou také šaty s delším rukávem. Ty jsou nejen trendy, ale také se hodí pro výše popsané vrstvení. I přes šaty můžete obléci jakoukoliv pleteninu. Co takhle model v retro vzhledu s propínáním? Svetry na knoflíky jsou totiž v roce 2022 absolutní jedničkou.

Kardigany propojují příjemné s užitečným. Lehce se kombinují, zahřejí, sluší všem a zakryjí drobné nedostatky na postavě.

Moderní klasika

Nutností podzimního šatníku je s příchodem chladnějších dní rozhodně kožená či koženková bunda. „Mnozí klasickou koženou bundu vlastníme, ale pro letošní rok si zaslouží obměnu. Módní návrháři se odklonili od klasického motocyklového stylu. Vyzkoušejte kožené sako, oversize zateplenou koženou bundu nebo bomber,“ radí Poštolková. Záleží na vašem vkusu, zda zůstanete věrná černé, nebo vyberte tématickou hnědou či trendy béžovou.

U svrchníků se začíná objevovat hit minulosti v podobě kožešinek a beránků. Hřejivé materiály se většinou objevují nejen jako podšívka bránící chladu prostoupit k tělu, ale také jako zdobné detaily. Kožešinou či beránkem jsou tak ozdobené límce, rukávy i spodní lemy bund a kabátů.

Za zmínku stojí ryze ženský směr sofistikovaného rázu, který bude letos celkem dominantním prvkem napříč podzimními kolekcemi. Jde o tvídové kousky, případně jejich imitaci, jež se nesou na vlně módní doby, kdy trendy směr udávala jedna z největších person světa krásy, Coco Chanel.

Kožené a koženkové bundy jsou módní stálicí, která by neměla chybět v žádném dámském šatníku.

Už nyní se v botníku budou hodit tenisky do nepříznivého počasí, které vynikají stále moderní masivní podešví. Těmto komfortním botkám se říká ugly shoes. A nesmíme zapomenout ani na moderní klasiku v podobě kotníkového obutí.

Stálicí jsou stále perka, letošním hitem jsou opět mokasíny v odstínech mléčné kávy. Zapomeňte ale na elegantní modely. Již několikátou sezonu hraje u obuvi prim mohutná podrážka. Pro milovnice ležérnosti se nabízejí unisexové workery. Elegantní punc podtrhne kotníková obuv s retro briketovým podpatkem.

Průhledný podpatek patří k detailům možná až příliš extravagantním, ovšem právě zdobné podpatky jsou aktuálně na špici trendů.

V případě, že jste menšího vzrůstu, upřednostňujte obutí v délce alespoň pět centimetrů nad kotníky. Opticky tím protáhnete dolní polovinu těla a celkově získáte centimetry do výšky.

Oproti předchozímu roku se začínají více objevovat klasické kozačky v délce pod kolena, které byly v minulosti pasé. Velký návrat pak hlásí jezdecké boty. Alespoň jedny „koně“ by vám tak neměly v podzimní garderobě rozhodně chybět. Hodí se napříč módními styly, ale zvláště působivě vypadají k šatům, sukním a kalhotám v midi délce.

Oděvní kolekce pro podzim roku 2022 jsou plné doplňků s krátkým chlupem či plyšem. Sáhněte po kabelce, pásku nebo klobouku v tomto neotřelém, ale hřejivém designu. Kromě neutrální barevnosti a minimalistického střihu nemějte obavu z dominantnějších akcentů. Úkolem módního diktátu je rozbít podzimní šeď.