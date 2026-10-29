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Čtyři podzimní situace, které zachrání skvěle vymyšlený outfit

Martina Procházková
  4:00
Život není módní molo. Ale nikde není napsáno, že nám to nemá slušet, i když potřebujeme obstát v každém náročném podzimním dni. Jak na mrazivá rána, jak na dny, kdy je potřeba se dát trochu do gala, na aktivní čas s rodinou v přírodě i na dny, ve kterých by ani psa ven nevyhnal? Víme, co na sebe.
Část 1/4

Mrazivé ráno, slunečné odpoledne

Proužky se hodí i na podzim, jen místo námořnické zvolte třeba bordó

Podzim je na oblékání specifický: jsou dny, kdy máte pocit, že se zkrátka nemůžete obléci dobře. Jak tedy vyřešit časy, kdy vám ráno jde pára od pusy, ale odpoledne se slunečními paprsky odkládáte bundu a je to snad ještě na triko? Zde platí jediná funkční rada: vrstvěte. A vrstvěte chytře.

„Vyneste chic křivák a dejte pod něj svetr, který můžete během dne odložit. Krátkou bundičku do pasu, která se zase skvěle hodí k širokým kalhotám, oteplete huňatou šálou či plédem. Pořiďte si punčochy s příměsí kašmíru, které zahřejí,“ radí užitečné tipy osobní stylistika Michaela Tutko.

Při vrstvení dejte pozor na častou chybu: nerozpulte si postavu. Nenechte triko volně ležet na širokých kalhotách, ale zastrčte ho do kalhot s vysokým pasem. A přes to zvolte vestu nebo delší bundičku. „Boty přizpůsobte předpovědi počasí a zvolte je tak, aby vám v nich bylo dobře celý den,“ dodává odbornice na módu.

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A pokud jdete do vzoru, barvu z něj ve svém outfitu zopakujte. Vytvořte si zkrátka styl, který se přizpůsobí vašemu dni.

TIP STYLISTKY: Jak kombinovat zvířecí vzor? Nechte ho vyniknout v kombinaci s neutrálními barvami a jednoduchými vzory. Existuje varianta pro studený i teplý typ pleti. Kombinace s červenou rozhodně zaujme, ale je jen pro odvážné.



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