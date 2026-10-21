Tradiční styl venkova
Když se řekne anglická móda, možná si představíte královnu Alžbětu II. v barevném kostýmku, precizně střižené kabáty z londýnské Savile Row nebo extravagantní kreace z přehlídek značky Alexander McQueen. Pro podzimní inspiraci se však vyplatí zamířit jinam: na deštivý, mlhami zahalený anglický venkov.
Móda se tu řídí trochu jinými pravidly než v multikulturním Londýně. Důležité je za každých okolností zůstat v suchu a teple. Obyvatelé venkova si v průběhu let vytvořili vlastní nezaměnitelný styl, který sází na praktičnost, kvalitní materiály a kousky, které vypadají dobře i po letech nošení.
Venkovský styl (country style) je zde pojmem. Jeho typickými představitelkami jsou britské aristokratky, vyrážející na hony na svých venkovských sídlech, a v moderní době všechny ženy, které milují dlouhé procházky po polích, remízcích a neuvěřitelně malebných vesničkách.
Dobrou zprávou je, že anglický venkovský styl nevyžaduje vlastnictví honosného sídla ani milionový rozpočet. Stačí několik základních kousků. Nepořídíte je sice ve slevě v obyčejném řetězci, dají se ale sehnat ve specializovaných buticích, na internetu a samozřejmě i v second handech. Kvalitní „venkovské“ oblečení vám prvotní investici oplatí mnoha léty věrné služby.