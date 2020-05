Jak se studentka mezinárodních vztahů ocitne u podprsenek?

Odstartovala to moje kamarádka, které jsem prozradila velikost svojí podprsenky a ona mě přesvědčovala, že takovou mít nemůžu. Že to není možné. Tak jsem si na internetu začala shánět informace, hlavně na zahraničních webech, a zjistila jsem, že nemám 80 C, ale 65 F. Jenže přišel další zádrhel. Sehnat podprsenku v téhle velikosti byl nadlidský úkol.