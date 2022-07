Přibývá cácor, které nechtějí mít prsa, říká podprsenková guru Konarovská

Už dvacet let učíte ženy, jak si mají vybírat a oblékat podprsenky, aby byly šik. Není to trošku stereotyp?

Určitě není. Podprsenky ještě pořád nejsou brány jako samozřejmost, i když dnes už spousta žen pochopila, že jsou důležité. Nejen z estetického, ale i ze zdravotního hlediska. Pokud prsa nemají správnou oporu, dochází ke špatnému držení těla. Zajímavé je, že za tu dobu, co to dělám, jsem nepoznala dvě stejná ženská těla a neviděla jsem stejná prsa. To můžu odpřisáhnout na svůj život. Každá žena má jiné vnady, jinak položené: blíž, dál, dolů, nahoru, kulaté, šišaté... A všechny ženy máme jeden prs větší. Což se mnohé dozvídají až v půlce života, do té doby žijí s komplexem. Zbytečně. Někdy se o věci zajímáme do detailu, jindy jen povrchně.

Spousta lidí mi vytýká, že zákaznicím tykám. Ale mám pocit, že už mám věk, kdy bych si to mohla dovolit. A taky je těžké říkat: „Paní, prosím vás, půjčte mi ty vnady!“