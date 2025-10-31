Modelka stále častejěi slýchá, že si zahrává se zdravím a nabádá mladé dívky k nezdravému živétnímu stylu. Ona sama se roky potýká s polycystickými vaječníky a už od puberty přibírá kvůlihormonální nerovnováze. Je pro ni tedy nemyslitelné, aby byla štíhlá jako přední světové modelky.
„Musela bych asi celý žviot brát Ozempic, nebo jiné léky na hubnutí, a to je rozhodně ještě nezdravější varianta než kila navíc, která mi mnoho lidí neustále připomíná. Píší mi, že nemyslím na budoucnost a na zdraví. Myslí si, že se nedožiji vyššího věku. Upřímně to tolik neřeším. Jsem pod dohledem lékaře, chodím na preventivní kontroly a jsem v pořádku,“ vzkázala.
Kvůli svému vzhledu je stále terčem posměchu, dehumanizace a píší jí i fetišisté, kteří po ní požadují erotické fotografie. Z takových lidí si prý už nic nedělá, ačkoli v minulosti to pro ni bylo velmi těžké. „Dnešní doba je taková, že mají lidé tendence mluvit úplně do všeho. Na internetu je každý král a chytrý, v reálném světě si tolik nedovolí. Nemohu ovšem říct, že bych neslýchala urážky na ulici. Někteří jedinci si to zkrátka neodpustí,“ doplnila.
Schválně tedy nosí upnuté oblečení. Baví ji, že to kolemjdoucí ještě víc dráždí. „Budu bojovat za boubelky, dokud budu moct. Všechny prostě nemáme velikost XS. Mini budu nosit dál i s celulitidou,“ dodala na Instagramu.