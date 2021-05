Proměňte nedostatek v přednost. Tři hlavní zásady šatníku plnoštíhlých žen

Na délce záleží

Jako první se zaměříme na spodní část těla. Dámy plus size křivek by se měly obloukem vyhnout oblečení krátké délky a obutí těsně ke kotníkům na moderní masivní podešvi. Co se týče střihu kalhot, zapomeňte na bokové modely, „zvonáče“ a jakékoliv jiné typy oděvů s rozšiřujícími se nohavicemi.

Naopak ideální jsou vysoce ženské midi délky od kolen do poloviny lýtek. Kalhoty i džínsy vybírejte rovného designu a „slimky“. Důležitým kritériem jsou tmavší barevné odstíny. Nemusí se ovšem jednat jen o černou, která, jak je všeobecně známo, opticky zužuje. Vhod přijde například tmavě modrá a šedá.



V případě, že jsou vaše spodní partie problematické, máte výrazně širší stehna či větší pozadí, vybírejte jednobarevné kousky. Ať už jde o kalhoty, sukně, šortky či tepláky. Jakýkoliv vzor by byl ve vašem případě na škodu, přitahuje totiž pozornost.

Rada: Na oko kilogramy uberete následující fintou: ohrňte lem nohavic tak, aby byly vidět kotníky. Když navíc obujete obuv na podpatku, postavě tím jen prospějete.