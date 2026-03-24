Kdo miluje modrou ve všech jejích odstínech, letos zajásá. Trendem pro následující beach sezónu se staly syté odstíny moře od světle modré přes tyrkysovou až po královsky modrou. A na výsluní se i letos hřejí také metalické odstíny.
Plavky se podle majitelky Fashion Island Lucie Augustinové v letošní sezóně ujaly role plnohodnotného módního kousku a posouvají se z čistě plážového oblečení do kousku, který je součástí celého letního outfitu.
Ideální jsou k tomu třeba monokiny, které lze jednoduše a rafinovaně doplnit kalhotami nebo sukní, jak v reportáži představila modelka a vítězka Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý. Černý plavkový top se zlatými řetízky zas působí na pláži elegantně, a pokud si k němu večer dáte hedvábné kalhoty, vytvoříte skvělý outfit k dovolenkové večeři.
Nezapomeňte letos plážový outfit povýšit doplňky: nápadité brýle, přehozy, šperky, klobouky nebo výrazné pantofle se zdobením z vás dokážou hravě udělat nepřehlédnutelnou. Trendem letošního léta jsou široké rukávy u přehozů.
Na co bychom neměli zapomínat u letních šperků či kovových komponentů na plavkách? „Komponenty by v ideálním případě měly být pozlacené, případně by kov měl být na povrchu upraven tak, aby se nerozpaloval na sluníčku. Takové komponenty pak zvládnou jak chlorovanou vodu v bazénu, tak mořskou sůl,“ uvedla majitelka Fashion Island Lucie Augustinová.
Řasení zvýrazní zadeček
Pomocí různých střihů si můžeme hrát s postavou a díky správným plavkám ji zeštíhlit, vytvarovat, případně prodloužit nohy. Například hýždě krásně tvaruje řasení zadní části kalhotek. „Prostřižené monokiny krásně zvýrazní pas. Řasení na bocích vám při stažení a povytažení krásně prodlouží nohy. A pokud máte rády spíše šortkové typy kalhotek, lze je roztáhnout a posunout níž,“ radí v reportáži Lucie Augustinová.
Dodala, že vysoký pas kalhotek působí velmi elegantně a sluší téměř všem typům postavy, protože umí zakrýt drobné nedokonalosti. „Plavky s vysokým pasem jsou oblíbené ve všech věkových kategoriích,“ uzavírá Lucie Augustinová s tím, že trendy pro letošní léto jsou jasné. Teď už jen zbývá dobře si vybrat.