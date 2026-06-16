V článku se dozvíte
- Jak vybrat ty správné plavky?
- Dámské plavky po 40: střihy, které zeštíhlují
1) Plavky pro větší bříško a plnoštíhlou postavu
2) Plavky pro větší i menší poprsí
- Trendy plavky pro rok 2026
- Proč se plavky perou a jak o ně pečovat?
Jak vybrat ty správné plavky?
Právě jsem překročila hranici čtyřicítky, a tak se s blížícím létem zamýšlím, jestli ještě mohu vynést plavky ze střední školy. Bohužel moje dobové minimalistikcé bikiny počítaly spíše s postavou předpubertálního chlapce, jež v té době vládly titulkám i přehlídkovým molům. V době intenzivního mateřství, který jsem na módní trendy, natož udržování postavy neměla čas, jsem se naopak oblékala do tak zahalených plážových šatů, že bych v nich mohla jít z pláže rovnou do divadla. Ve snaze uchránit svět před příliš velkou dávkou své zrající krásy bych se nejraději zahalila celá, kdybych se nebála obvinění z „neevropského“ stylu oblékání.
Ve čtyřicíti se však cítím krásnější než kdy předtím. Oceňuji sílu svého těla, které dalo život dvěma dětem a za ledacos mu vděčím. Místo abych ho schovávala, věnuju mu péči zdravější stravou, cvičením i výběrem oblečení, které mi sedí a lichotí. V případě plavek volím tedy takové střihy, které zdůrazňují to krásné a rafinovaně odvádějí pozornost od mírných nedokonalostí.
Plavky už dávno nejsou jen na pláž. Podle Fashion Island se letos mění v klíčový módní kousek celého outfitu – od monokin až po metalické modely
Plavky pro dámu přitom nemusí být vyzývavé, ale naopak decentní, elegantní a šik. Naštěstí rok 2026 přeje jednodílným plavkám, nestárnoucím námořnickým vzorům i výrazným detailům!
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Dámské plavky po 40: střihy, které zeštíhlují
Čím širší je moje osobnost v duchovním i fyzickém měřítku, tím větší důraz kladu v oblékání na klasiku a základní barvy, které nikdy nevycházejí z módy napříč proměnlivými trendy. To mi umožňuje investovat čas i prostředky do výběru kvalitního oblečení, které vydrží delší dobu. Není další rok nemoderní, hned se nezničí, a protože je decentní, schová se pod ním i nějaké to kilo navíc.
Podstata i kouzlo elegantního spodního prádla a plavek pro ženy po čtyřicítce spočívá ve správném výběru. Nejde o snahu vypadat mladší, ani si zbytečně přidávat roky. Důležité je dopřát tělu, co si zaslouží, a střih, ve kterém se cítíte dobře.
Právě pocit pohodlí a přirozenosti se totiž promítá i navenek. Stejně jako u běžného oblečení platí i u plavek jednoduché pravidlo: nesnažit se za každou cenu omládnout. Uvolněnost a sebejistota působí mnohem lépe než honba za trendy, které člověku nesedí.
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1. Tipy pro plnoštíhlé a silné ženy: Jak zakrýt větší bříško?
Promenáda v plavkách rozhodně není disciplína jenom pro modelky. Jakmile přijdu k bazénu, mám pocit, že se i na mě dívají stovky očí a přísná porota, která bude mou postavu hodnotit. Stále si musím opakovat, že žádná taková porota neexistuje, leda v mé vlastní hlavě. Abych ji umlčela, oblíbila jsem si v uplynulých letech hlavně střihy, které neukazují zbytečně mnoho a nechávají prostor představivosti.
Vedle klasických střihů dnes existuje celá řada modelů, které dokážou citlivě zamaskovat drobné nedokonalosti postavy. V devadesátých letech si velkou popularitu získaly plavky s řasením na přední straně. Tento trend však může dnes působit poněkud zastarale a ženy kolem čtyřicítky by se v něm mohly cítit zbytečně usedle. Zajímavou alternativou mohou být krátké plavkové šaty, které spojují pohodlí, ženskost i určitou dávku elegance. Případně plavkové kalhotky s vyšším pasem, které pomáhají postavu lépe „tvarovat“ než bokové kalhotky a tanga.
Po letech, kdy jsme se museli smiřovat s nelichotivou módou nízce střižených svršků, se na výsluní už několikátou sezonu hřejí kousky s vysokým pasem, včetně bikinových kalhotek. Nejenže dokážou mnohé skrýt, toho krásného květinového vzoru je pak najednou také mnohem více.
Plavky, které lichotí silnější postavě
- Tankiny - dvoudílné plavky, jejichž vrchní část je prodloužená podobně jako tílko a zakrývá nedostatky.
- Monokiny – plavky, u nichž je horní a spodní díl v přední části spojen, případně doplněn krajkou nebo kovovými doplňky, a odvádí pozornost od většího nebo povislého bříška.
- Bikiny – modely, u nichž je možné koupit vrchní a spodní část zvlášť v přiměřené velikosti, aby padly i na disproporční postavu.
- Plavkové šaty, šortky a sukýnky – poskytnou větší diskrétnost bokům a stehnům.
Které plavky zeštíhlují?
Postavě nejlépe lichotí vzor se svislými pruhy nebo monokiny, které se velmi vkusně pohybují mezi jedno a dvoudílnými plavkami. Horní a spodní díl je u nich v přední části spojen, případně doplněn krajkou nebo kovovými doplňky.
2. Tipy pro větší i menší poprsí: Nedívejte se na figuríny
Módní řetězce i eshopy nabízejí velkou řadu návrhů podle nejnovějších trendů. Málokterá žena má však proporce a „stabilní“ poprsí figuríny. Plavky se zapínáním za krkem, špagetovými ramínky nebo úplně bez ramínek obvykle neposkytují dostatečnou oporu ani potřebnou plnost a mohou si je dovolit hlavně velmi štíhlé ženy s většími, ale pevnějšími prsy. Co si máme počít my, které „figurínovému“ ideálu neodpovídáme?
Řešením bývá funkční prádlo. Na rozdíl od zmenšujících podprsenek jsou však plavky s touto funkcí stále nedostatkovým zbožím. Případně jsou navržené pro sportovní účely, ale pak nemusí slušet plnější postavě. Na opalování na pláži není opora zase tak důležitá, ale jakmile chcete hrát volejbal, nejspíš se bez ní neobejdete.
Po čem se poohlédnout?
- Plavková podprsenka s tvarujícím efektem v kombinaci s vyššími kalhotkami nabízí pohodlí i bezpečí během sportovních aktivit.
- Podprsenka s push-up efektem naopak pomůže dodat sebevědomí u menšího poprsí.
Chcete opticky vylepšit postavu? Pak by vám neměly chybět tvarující plavky, které dokážou s postavou učiněné zázraky.
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Nejvyhledávanější dámské plavky pro rok 2026
Víte, jak se pozná módní ikona? Tím, že trendy nesleduje, ale vytváří vlastním sebevědomým a odhodlaným postojem k oblečení. Styl, který by se mohl jmenovat „Sama vím nejlépe, co mi sluší“, vládne všem módním trendům posledních let. Svoboda v oblékání nám přinesla větší sebejistotu. Díky tomu se pravidelně vrací retrostyly 50. až 90. let, plavky nevyjímaje.
Trendy letošního roku:
- Jednodílné plavky doplněné výrazným detailem, tedy výřezy, asymetrií nebo páskem.
- Pastelové a přírodní barvy – aktuálně jsou velmi oblíbené odstíny máslově žluté, pudrově růžové, levandulové, mátové i krémové.
- Strukturované materiály – textilie s plastickým efektem, například žebrované či mačkané.
- Zvířecí vzory – leopard, zebra nebo hadí motivy oblíbené v 90. letech se vrátily na výsluní v elegantnějším a střídmějším pojetí.
- Retro a námořnický styl – proužky a střihy inspirované 50. a 60. lety.
- Kovové detaily a metalický efekt – ozdobné spony a další zlaté či stříbrné detaily dodávají luxusní vzhled.
- Boho styl – nachází se především na plážových doplňcích, přehozech a sukních.
Proč se plavky perou a jak o ně pečovat?
Když už si dáte s výběrem tolik práce a konečně máte kousek, který vám perfektně sedne, musíte se o něj také důkladně starat.