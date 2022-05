Buďte letos hvězdou pláže. Tipy, jak vybrat plavky podle typu postavy

Na postavě záleží

V obchodech teď před létem nalezneme nepřeberné množství plavek. A nejde jen o barevnost a vzory, ale především o střihy, které jsou velmi důležitým aspektem při výběru. A na tom, jak si vybereme, záleží především.

I když se nám některé modely skutečně líbí, při špatné volbě mohou našemu vzhledu u vody uškodit. A to by byla škoda. Než tedy s vytouženým kouskem zamíříte k pokladně, je potřeba opravdu pečlivě zvážit, jestli daný model koresponduje s vašimi tělesnými proporcemi.

Větší a těžší ňadra potřebují v první řadě dostatečnou oporu, proto volte podprsenky se širšími ramínky a vyšší středovou částí, ideálně vyztužené. Ideální jsou podprsenky s pěnovými košíčky, které bujnému poprsí velmi lichotí. Vyvarujte se zapínání za krk. V případě velkých ňader je totiž velmi namáhaná oblast krční páteře a zad, takže by se mohly dostavit nepříjemné bolesti.

Při výběru mimo jiné vždy zohledněte velikost poprsí.

Malému poprsí budou lichotit něžné volány a kanýry, různé nabírání nebo módní rukáv. Ve vašem případě se fantazii meze nekladou. Můžete vybírat i hodně extravagantní modely.

Pokud jste s velikostí poprsí spokojená a chcete dekolt zvýraznit, oblékněte se do pestrých barev nápaditých střihů. V opačném případě, kdy berete malá ňadra spíš jako nedostatek, přijdou vhod push-up podprsenky, které přidají na objemu.

Potřebujete schovat bříško? Odpověď najdete v detailech a barevných kombinacích. Vsaďte na pestrý horní díl a jednobarevné kalhotky. Pozornost tak zůstane v horní části těla.

Velmi módní jsou v posledních letech i spodní části plavek s vysokým pasem, které bříško lehce stáhnou a opticky prodlouží dolní polovinu postavy. Skvěle poslouží i moderní jednodílné modely s rafinovaným designem.

Rada: V případě, že máte dlouhý trup, zvolte bikinové kalhotky nebo hit letošního roku, kalhotky s vyšším vykrojením označované jako high leg. Opticky tak prodloužíte své nohy. U horního dílu pak vybírejte spíše minimalisticky řešené plavky.

Ani kilogramy navíc by vám neměly zabránit vyjít si na pláž v plavkách.

Jaké jsou aktuální trendy?

Plavkové sezoně 2022 dominují především jednobarevné plavky. „Ať už jednodílné, nebo bikiny, zřejmě největším hitem letošní sezony jsou plavky v jediném odstínu. To však neznamená, že budou nudné. Hrajte si se střihem, rafinovanými detaily i texturou. Velmi oblíbené jsou třpytivé materiály,“ popisuje aktuální trendy Iva Janoušková z e-shopu Astratex.cz.

Velký vliv na plavky mají také trendy minulých let. K vidění jsou stále častěji retro kousky cudného charakteru s tradičními vyššími kalhotkami s nohavičkou. Do aktuálních hitů se ale zrcadlí i pravý opak. Jde o modely inspirované érou osmdesátek, kdy byly plavky většinou odvážněji vykrojené a mívaly výraznější střih.

Trojúhelníkový díl podprsenky a string kalhotky, to jsou charakteristické znaky minimalistických bikin.

Pokud si chcete pořídit plavky s nápaditým vzorem (protože kam jinam se hodí hravá móda než na pláž?), vyměňte letos tradiční květinové potisky za divokou inspiraci z džungle. A nejen flora, i fauna je letos v kurzu.

Každoroční klasikou je pak námořnický proužek, který v současnosti slaví velký comeback. Zapomenout nesmíme ani na abstraktní geometrické obrazce. Hitem jsou také etno vzory přenesené do moderní podoby.

Co se týče střihu, tak kromě minimalismu v podobě nesmrtelných bikin se těší slávě asymetrie a sexy průstřihy. Dalo by se říci, že plavky podléhající módnímu diktátu dneška by měly mít nápad a nést alespoň jeden zdobný prvek. Ať už jde o kovové prvky, transparentní lemování, metalické aplikace či nápaditý střih.