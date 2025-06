Nesedící střih, špatná velikost nebo barva, která vás místo lichocení opticky rozšíří. I malé chyby dokážou pořádně zkazit radost z pobytu u vody. Jak se jim letos vyhnout a vybrat plavky, ve kterých se budete cítit skvěle, sebevědomě a naprosto božsky?

1. Když plavky nesedí, nefunguje nic. Velikost je alfa a omega

Kvalitní látka ovlivní nejen to, jak vám plavky sedí, ale i to, jak dlouho vám vydrží krásné a funkční. Lycra a elastan jsou sice velmi pružné, ale je důležité, aby plavky dobře padly a nebyly příliš napjaté, jinak hrozí jejich rychlé vytahání a ztráta tvaru.



Pokud plavky často nosíte do bazénu, zvažte modely z polyesteru s příměsí PBT, které skvěle odolávají chloru i UV záření.



Recyklované materiály jako ECONYL® nebo rPET jsou šetrné k přírodě a zároveň vysoce funkční.

Plavky by měly přirozeně kopírovat tělo a držet tvar. Příliš malé se nepříjemně zařezávají a vytvářejí faldíky tam, kde žádné nejsou. Naopak ty příliš velké nedrží, posouvají se a neposkytují potřebnou oporu.

Před nákupem si vezměte krejčovský metr a změřte obvod přes prsa, pas a boky. Velikostní tabulky jsou váš přítel: Každá značka má vlastní velikostní tabulku, vždy se jí držte. Nespoléhejte se na to, že „jednička“ vám bude sedět všude stejně.

2. Zohledněte typ postavy. Univerzální střih neexistuje

Jedno pravidlo platí bez výjimky. Ne každá žena zazáří v bikinách s trojúhelníčky, ne každá potřebuje jednodílné plavky.

Správně zvolený střih by měl ladit s proporcemi vaší postavy, zvýraznit to, co na sobě máte ráda, a jemně upozadit to, co raději necháte zahalené. Klíčem je najít takový typ plavek, ve kterém se budete cítit pohodlně a sebevědomě.

Opticky je prodlouží vysoký pas nebo vysoko vykrojené nohavičky. Trendy pro rok 2025 navíc přináší návrat retro střihů, které s vysokým pasem pracují bravurně a dodávají siluetě eleganci. Malý dekolt? Pomůže push-up efekt, strategicky umístěné výztuže nebo stále trendy asymetrický výstřih, který upoutá pozornost na ramena a klíční kosti.

Řasení v oblasti břicha, tmavé boční panely s opticky zeštíhlujícím efektem nebo elegantní tankiny jsou ideální volbou. Širší boky? Vyhněte se horizontálním pruhům a volte jednodušší, tmavší spodní díl. Naopak horní díl může být výraznější, s volány nebo zajímavými detaily, které odvedou pozornost.

3. Barva a materiál: Myslete na krásu i funkčnost!

Krásná barva a trendy vzor jsou jedna věc, ale co když bílé plavky po namočení prosvítají, neonové odstíny blednou po pár koupáních a levné látky se rychle vytahají? Kvalita materiálu a správná volba barvy jsou pro dlouhou životnost a váš komfort zásadní.

Zkoušejte na denním světle : V kabince s umělým osvětlením nemusí barva vypadat stejně jako na pláži. Vždy si plavky vyzkoušejte i na denním světle, pokud je to možné.

: Letos se nosí syté, zemité tóny, jako je terakota, olivová nebo královsky modrá. Kvalitní materiál: Sáhněte po materiálech s UV ochranou a vysokou odolností vůči chloru a soli. Investice do kvalitních plavek se vám vyplatí.

4. Různé velikosti? Kombinujte horní a spodní díl!

Většina žen nemá horní a spodní část těla stejně širokou. Často kupujeme komplet, místo abychom si sestavily ideální set, který nám padne jako ulitý. Proč se spokojit s kompromisem?

Nakupujte po dílech: Vybírejte značky, které umožňují nakupovat jednotlivé díly zvlášť. Většina módních řetězců i specializovaných obchodů s plavkami tuto možnost nabízí.

Vybírejte značky, které umožňují nakupovat jednotlivé díly zvlášť. Většina módních řetězců i specializovaných obchodů s plavkami tuto možnost nabízí. Nebojte se kombinovat: Zkuste kombinovat různé barvy a střihy. Například tmavý spodek a světlejší či vzorovaný horní díl pomáhá vyvážit siluetu a opticky vytvořit souměrnější postavu.

5. Vycpávky: Nejsou nutností, ale když už, tak kvalitní

Vycpávky mohou vytvořit pěkný tvar a poskytnout oporu, ale některé zadržují vodu a schnou věčnost. Ty z nekvalitních plavek se navíc mohou zkroutit a deformovat.

Jak si poradit?

Volte plavky s vyjímatelnými vycpávkami. Můžete si je přizpůsobit podle potřeby: na opalování vyndat, na koupání nasadit. Navíc se plavky rychleji usuší.

Hledejte rychleschnoucí výztuže s odvětrávací strukturou, které minimalizují zadržování vody a zajistí vám maximální komfort.

6. Méně bývá více: Zakrývání může mít opačný efekt

Mnoho žen sahá po co nejvíce zakrývavých plavkách v domnění, že zamaskují nedostatky. Jenže příliš látky nebo těžké švy mohou naopak přitahovat pozornost tam, kde ji nechceme, a přidávat objem. Někdy je méně skutečně více a chytře zvolený střih dokáže divy.

Vyzkoušejte: