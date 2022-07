Vodní korzety i závaží v lemech. Nahlédněte pod pokličku historie plavek

Kořeny historie plavek sahají až do antického Řecka a Říma. Lidé tehdy neplavali pro zábavu jako dnes, jejich slabůstkou však byly lázně. Nořili se do nich nazí, ženy se při jejich návštěvě někdy halily do pruhů látky zakrývajících prsa i intimní partie, které připomínaly dnešní bikiny.

Na všech vyobrazeních je však mají na sobě jen na břehu, v samotném bazénu jsou zásadně nahé. Ne, že by neexistovalo něco jako přirozený stud. Lidé se koupali v privátní lázni, v těch veřejných byli odděleni podle pohlaví.

Ve středověku a raném novověku byly voda a plavání považovány za nebezpečné a nezdravé, a proto se koupalo málo. Zanikla také tradice klasických řecko-římských lázní. Pokud už jedinec vlezl do jezera, vodního toku nebo kádě, byl obvykle nahý nebo měl běžné spodky v případě mužů, košilku či plátěné šaty v případě žen. Podle dobového popisu z roku 1687 vypadaly takto: „Dámy chodí do lázně oblečené v úboru z dobrého žlutého plátna, které je tuhé a široké s velkými rukávy jako mívají knězi. Když zvlhnou, neukážou se obrysy těla jako je tomu u jiných látek.“

Až do 19. století většinou neexistovaly žádné centrální předpisy proti koupání v rouše Adamově či Evině, jednotlivá města si toto choulostivé téma ošetřovala sama. Tak například v roce 1737 se ve vyhlášce anglického města Bath, které se může pochlubit dlouhou historií koupání ve zdejších římských lázních, píše, že žádný muž není oprávněn jít do lázně bez spodků a jakési speciální plátěné „vestičky“.

Na konci 18. století se v Evropě objevují veřejné plovárny a s nimi první čistě koupací úbory. U mužů se skládaly z kalhot a košile s dlouhým rukávem, takže připomínaly spíše dnešní podvlékačky. Ženy se strojily do těžkých, tmavých flanelových šatů, které dokonale zakrývaly každý kousek těla. Do lemů se navíc našívala závaží, aby se ve vodě šaty nenadzvedávaly. Jistě si dokážete představit, že nejedna žena zaplatila za cudnost cenu nejvyšší.

O něco později se ženské úbory rozdělily na dvě části, bikiny si však stále ještě nepředstavujte. Zatímco na nohy plavkyně navlékaly široké kalhoty, vršek zakrývaly šaty ke kolenům, připomínající župan. A drsnému potlačování křivek se tehdejší paničky nevyhnuly ani ve vodě. Výrobci korzetů totiž přišli se speciálními nereznoucími kousky. Možná poněkud překvapí fakt, že už v 80. letech 18. století se začaly v USA pořádat soutěže krásy v plavkách.

Látky ubývá

Už ke konci devatenáctého století však začalo látky na koupacích úborech obou pohlaví ubývat. Stále měly nohavičky, zkrátily se však nad kolena a dlouhé rukávy nahradily krátké. Design si vypůjčily od tehdejších námořnických uniforem, takže je zdobily široké límce, pruhy i obrázky kotev a kormidel. V prvních letech 20. století se plavky staly ještě odvážnějšími, začaly totiž více přiléhat k tělu.

Australská plavkyně Annette Kellermanová byla jedna z plavkových průkopnic.

Za pionýrku v tomto směru považujeme australskou plavkyni a „vodní baletku“, tedy prabábu všech akvabel, Annette Kellermanovou. Proslula jako jedna z prvních žen, které začaly oblékat jednodílný, přiléhavý plavecký oblek. Ve své době byla celebritou, mimo jiné proto, že si přivydělávala potápěním s rybami v australských akváriích. Dodnes koluje historka, že za svůj vulgární dres byla Kellermanová při jedné příležitosti zatčena, nejspíš si ji však akvabela pouze vymyslela.

V Austrálii ještě chvíli zůstaneme. Některé elity se ještě na počátku 20. století snažily omezovat koupání v „nemravných“ úborech. V roce 1907 proběhl u protinožců pokus zakázat mužské plavky a nahradit je dlouhou koupací tunikou. V reakci na to se 20. října v Sydney sešly tisíce plavců v pánských, a dokonce i dámských plavkách. Podpora médií i veřejnosti byla tak zdrcující, že zákaz musel být zrušen.

S tím, jak se sport stával masovou záležitostí, šel ruku v ruce rychlý vývoj plavek. Plavci potřebovali být spíš rychlí nežli cudní, a proto se k výrobě začaly používat nové, přiléhavé materiály včetně rayonu a později nylonu a latexu. V průběhu třicátých let se muži začali zbavovat vrchního dílu a od konce následující dekády se koupali i plavali nadále jen ve spodkách.

Bombastický objev

Skutečná revoluce však přišla až s rokem 1946, kdy světlo světa spatřily milované i nenáviděné bikiny. Jejich otcem je Francouz Louis Réard, kterého údajně na dovolené v Saint-Tropez inspirovala dívka, jež si pečlivě ohrnovala nohavičky plavek, aby se lépe opálila. Roli však hrál i válečný a poválečný nedostatek materiálů v USA, kvůli kterému bylo nařízeno redukovat spotřebu látky (nejen) pro plavky o deset procent. „Vynález“ dostal jméno po atolu v Tichém oceánu, kde se v tom samém roce začaly testovat jaderné zbraně. Réard bez nadsázky věřil, že bikiny budou stejně bombastické jako atomové výbuchy.

Dvoudílné plavky se neujaly tak rychle, jak by si jejich vynálezce asi přál. V padesátých letech většina žen stále nosila jednodílnou variantu, která však definitivně přišla o nohavičky. Lidem připadaly bikiny příliš vulgární a dočkaly se odsouzení jak v soutěži Miss World, tak i v mnoha periodikách.

Za jejich rozšíření vděčíme kinematografii a filmovým hvězdám, především Brigitte Bardotové, která je oblékla v trháku …a Bůh stvořil ženu.

V současné době jsou bikiny populární hlavně mezi mladšími ročníky. Do jisté míry stále přetrvává trend pomalé, avšak stálé redukce látky a některé moderní plavky zakrývají opravdu jen to nezbytně nutné. Zároveň se však vrací do módy i střih původních bikin, tedy modelů s vysokým pasem a retro vzory, nejčastěji puntíky.