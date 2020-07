Vysoký pas, hluboké vykrojení, zvířecí vzory i základní jednodílný střih – takové plavky už stihly letos vytáhnout k vodě slavné ženy jako Hailey Baldwinová, Kate Hudsonová, Sarah Jessica Parkerová nebo hvězda seriálu Too Hot to Handle Francesca Farago. Která z nich bude vaší inspirací, co obléknout na pláž?

Autor: Profimedia.cz