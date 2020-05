V minulosti by módní experti hodnotili tyto bikiny jako malé. Dnes je to trend, který si oblíbily známé krásky. Čím více ukazují, tím je to zřejmě lepší. A vůbec jim nevadí, že odhalují téměř celá ňadra. Trend je trend a být in je třeba.

Autor: Koláž iDnes.cz