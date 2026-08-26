Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie
KVÍZ: Národní poklady i gastro podivnosti. Poznáte stát podle jídla?
Patříte k těm, kdo na cestách rádi ochutnávají místní speciality? V tom případě pro vás bude tento kvíz hračkou. Vyzkoušejte si, jak dobře se vyznáte ve světové kuchyni, a zjistěte, jaký máte přehled.
Když přišla výplata, běžela do fastfoodu. Dominika zhubla 65 kilogramů
Teprve devatenáctiletá Dominika vyrůstala bez rodičů, od třinácti let se navíc musela starat o ochrnutou babičku. Smutek ventilovala emočním přejídáním. Postupně se dostala do začarovaného kruhu...
České hvězdy v plavkách. Letos bodují bikiny, barvy i sexy střihy
Léto se pomalu chýlí ke konci, ale ještě je čas nachytat bronz s pár posledními slunečními paprsky. Podívejte se do naší galerie na české hvězdné krásky, které se letos ukázaly v plavkách. Můžete se...
Plastiky ji změnily k nepoznání. Katie Price přiznala přes sto zákroků
Bývalá modelka Katie Price uvedla, že už má za sebou více než sto zákroků, které podle ní měly pomoct vylepšit její vzhled. Fanoušci už ale bijí na poplach a mají o ni strach. Z plastik se stala...
Španělský model dobývá svět. Emilio Alcaraz okouzluje svaly i úsměvem
Šestadvacetiletý Emilio Alcaraz je model, který se narodil ve Španělsku, ale už nyní je světovou hvězdou. Na Instagramu má téměř sedm set tisíc sledujících a jeho sláva stoupá. Za vše vděčí dokonalým...
Přepněte střeva na štíhlost. Mikrobiom je důležitější, než tušíte
Chtěla byste sundat nějaké to kilo? Klíčem k úspěchu jsou potraviny, které figurují ve vašem běžném jídelníčku. Pokud se budete soustředit na pestrou stravu bohatou na vlákninu, začnete automaticky...
Konec dovolené bolí. Rychle si vybalte, dejte si čas na změnu
Zná to snad každý. Ještě včera jste seděli na terase s výhledem na moře, ráno jste snídali bez spěchu a největším problémem dne bylo rozhodnutí, zda půjdete k bazénu, nebo na pláž. O pár hodin...
Mobil není problém. Důležité je, proč po něm děti sahají, říká terapeutka
Zákaz telefonů ve školách? Data z Minisčítání 2025 Českého statistického úřadu ukazují, že pětina českých dětí tráví online více než pět hodin denně. U patnáctiletých je to dokonce každý třetí....
Po padesátce potřebuje tělo víc bílkovin. Kolik jich denně opravdu sníst
S přibývajícím věkem se mění chuť k jídlu. Mnoho lidí proto postupně omezuje maso a další zdroje bílkovin, přestože právě tehdy je organismus potřebuje více než kdy dřív.
Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie
Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....
Španělský model dobývá svět. Emilio Alcaraz okouzluje svaly i úsměvem
Šestadvacetiletý Emilio Alcaraz je model, který se narodil ve Španělsku, ale už nyní je světovou hvězdou. Na Instagramu má téměř sedm set tisíc sledujících a jeho sláva stoupá. Za vše vděčí dokonalým...
Babí léto se blíží! Jaké letní a podzimní šaty sluší dámám i po šedesátce?
Konec září zpravidla provází mírné slunce a teplé počasí, které prodlužuje naši víru, že podzim je stále daleko. Přichází pravý čas na elegantní letní šaty v romantické bílé barvě nebo teplých...
Cítil jsem se zdravý. Pak mi při běžné prohlídce odhalili rakovinu
Celý život jsem sportoval, nic mě nebolelo a na svůj věk jsem se cítil zdravý. Pak mi ale při běžné preventivní prohlídce odhalili krev ve stolici a následné vyšetření ukázalo rakovinu. Kvůli nádoru...
Protáhnete si léto barvami aperolu. Oranžová vám zvedne náladu
Nepřehlédnutelný sytý odstín oranžové rozzáří vaše léto. Dopřejete si ho v podobě legendárního drinku, nebo ho raději vpustíte do svého šatníku?
Omlazující elixíry: zkuste osvědčené rostliny proti stárnutí
Je věk jenom číslo? Něco na tom je. Zvlášť když víte, jak elegantně z něj odečítat. Zkuste to pomocí přírody, kterou využívaly už naše babičky.
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Neplacená péče o partnerovy nálady. Co je mankeeping a proč ničí randění
Výzkum ze Stanfordovy univerzity konečně pojmenoval fenomén, se kterým se mnoho žen potýká už řadu let. Říkají mu mankeeping, tedy něco jako péče o muže. A pomáhá vysvětlit, proč tolik žen v poslední...
Když rodiče na učení nestačí. Šéfka doučování vysvětluje, proč děti ztrácejí sny
Cesty ke vzdělání nejsou vždy jednoduché a rodina hraje v dosažení cílů velkou roli. Ivona Šťovíčková téměř dvacet let vede neziskovou organizaci Tutorie, která pomáhá sociálně znevýhodněným dětem v...