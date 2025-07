Čtyřiatřicetiletá žena má za sebou desítky zákroků v plné anestezii a nevylučuje další, protože stále není spokojená s velikostí svého poprsí, ačkoli pro mnohé už je to až příliš. Přesto by ráda ještě minimálně o dvě čísla ňadra zvětšila. A to jí přitom lékaři další zákrok v nejbližší době už nedoporučují právě kvůli časté anestezii. Alicia ale strach nemá a nevěří, že by v jejím případě mohly nastat nějaké komplikace.

„Vím, že mě lidé příliš nechápou. Najdou se spíš ti, co nade mnou kroutí hlavou. Moc často se nesetkávám s tím, že by mi to někdo schvaloval. Ale já ničí požehnání nepotřebuji. Už dávno to mám v hlavě srovnané. Nepotřebuji se líbit celému světu, líbím se sama sobě, a to je podstatné. Stává se mi, že lidé zakřičí, když mě poprvé uvidí. Starší ročníky obzvlášť,“ uvedla žena.

Ještě před deseti lety vypadala kompletně jinak. Kdyby měla starý pas, zřejmě by ani nemohla vycestovat ze země, protože by na pasové kontrole nevěřili, že jde o tutéž osobu. „Vyhovuje mi, že mě lidé nepoznávají. Je to osvobozující,“ říká žena původem ze Švédska.

Věří, že se jí podaří udržet co nejdéle mladistvý vzhled. Je milovnicí botoxu a pravidelně chodí na zákroky, které ji omlazují. „Když jsem s proměnou začala, jasně jsem řekla, že chci být co nejvíc plastová. To byl můj cíl. Už odmala jsem vzhlížela k panence Barbie. Byla mým idolem. V mých očích byla ztělesněním dokonalosti. Sama jsem byla blondýna a mrzelo mě, že nejsem taková jako ona,“ doplnila pro The Sun.