Žena má v každém ňadru litr silikonu, touží ale po větším objemu

Plastiky už ji stály v přepočtu několik milionů korun. Prošla extrémní proměnou a staří známí ji nepoznávají. Sebe samu bere jako živoucí kus umění. Podobně nahlíží i na tetování. I to je pro ni formou umění a lidská těla jsou jen uměleckým plátnem.

„Miluji vše, co je umělé. Pohled na extrémně proměněné lidi mě fascinuje. Vždy se mi takoví lidé líbili. Plastiky mi dělají dobře. Svěřuji se do rukou lékaře se skvělými referencemi a do budoucna mám v plánu v tom pokračovat,“ sdělila svým fanouškům žena.

Kitty v minulosti uvedla, že ji nudí lidé, kteří nechtějí vyčnívat z davu. Nemá ráda přirozenost a nechápe ženy, které nemají potřebu se nějak zkrášlovat. „Lidé mě buď milují nebo nenávidí. Asi nic mezi tím. Zvykla jsem si na nenávistné komentáře. Je za nimi pouhá závist. Lidem vadí, že si plním sny a nehledím na názory druhých,“ dodala pro Daily Star.