Maxi má 183 centimetrů a jak sama uvedla, už od puberty měla pocit, že má na svou postavu příliš malá ňadra. Zhruba od čtrnácti let tedy přemýšlela nad tím, že si je nechá zvětšit. A to si také splnila. Nehleděla na to, co si o tom myslí rodina, a šla si za svým snem.
„Milovala jsem tanec a chtěla jsem si vydělat co nejvíc peněz, abych si právě svůj sen mohla splnit,“ uvedla. Proto se tedy vrhla na dráhu tanečnice v nočním klubu. Svou kariéru začala v oblasti erotického modelingu a striptýzu. V letech 1995 až 2005 vystupovala v úspěšném striptérském duu „Moving Violations“ společně s partnerkou vystupující pod jménem Mini Mounds, která byla o několik desítek centimetrů menší než ona.
„Nechala jsem si udělat co největší ňadra. Lékař měl obavy, aby implantáty nepraskly, aby to kůže vydržela. Ale víte co, já myslím, že jsem v mnoha ohledech vážně dítě štěstěny,“ podotkla. Oficiální zápis do Guinessovy knihy rekordů měla po měření v únoru 2005, to činil obvod jejího hrudníku přes bradavky 153,67 cm. Nyní je obvod ještě větší. Později doplnila, že se jí ňadra sama ještě zvětšila po menopauze.
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„Každé prso váží asi čtrnáct kilo. Je to docela tíha. S postupem věku už nejsem v takové kondici. Cítím tu váhu, mám bolesti zad. Ale nepřemýšlela jsem nad odstraněním implantátů, to v žádném případě,“ smála se. Dnes žije v soukromí na Floridě a užívá si klidnějšího života. Tanec je stále velkou součástí jejího života, ale už pro ni není prioritou.