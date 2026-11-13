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Každé její prso váží 14 kilo. Ani v šedesáti se jich rekordmanka nechce vzdát

Autor:
  8:35
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Maxi Moundsová

Maxi Moundsová | foto: koláž iDNES.cz

Maxi Moundosvá
Maxi Moundosvá
Maxi Moundosvá
Maxi Moundosvá
10 fotografií
Dnes již šedesátiletá Maxi Mounds vlastním jménem Jenna Curlingtonová se stále živí jako modelka, striptérka. Proslavila se však především jako držitelka Guinnessova světového rekordu za největší zvětšené poprsí na světě. „Chtěla jsem je mít ještě větší, ale už by to asi nebylo proveditelné,“ myslí si.

Maxi má 183 centimetrů a jak sama uvedla, už od puberty měla pocit, že má na svou postavu příliš malá ňadra. Zhruba od čtrnácti let tedy přemýšlela nad tím, že si je nechá zvětšit. A to si také splnila. Nehleděla na to, co si o tom myslí rodina, a šla si za svým snem.

Maxi Moundsová
Maxi Moundosvá
Maxi Moundosvá
Maxi Moundosvá
10 fotografií

„Milovala jsem tanec a chtěla jsem si vydělat co nejvíc peněz, abych si právě svůj sen mohla splnit,“ uvedla. Proto se tedy vrhla na dráhu tanečnice v nočním klubu. Svou kariéru začala v oblasti erotického modelingu a striptýzu. V letech 1995 až 2005 vystupovala v úspěšném striptérském duu „Moving Violations“ společně s partnerkou vystupující pod jménem Mini Mounds, která byla o několik desítek centimetrů menší než ona.

„Nechala jsem si udělat co největší ňadra. Lékař měl obavy, aby implantáty nepraskly, aby to kůže vydržela. Ale víte co, já myslím, že jsem v mnoha ohledech vážně dítě štěstěny,“ podotkla. Oficiální zápis do Guinessovy knihy rekordů měla po měření v únoru 2005, to činil obvod jejího hrudníku přes bradavky 153,67 cm. Nyní je obvod ještě větší. Později doplnila, že se jí ňadra sama ještě zvětšila po menopauze.

Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí

„Každé prso váží asi čtrnáct kilo. Je to docela tíha. S postupem věku už nejsem v takové kondici. Cítím tu váhu, mám bolesti zad. Ale nepřemýšlela jsem nad odstraněním implantátů, to v žádném případě,“ smála se. Dnes žije v soukromí na Floridě a užívá si klidnějšího života. Tanec je stále velkou součástí jejího života, ale už pro ni není prioritou.

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Každé její prso váží 14 kilo. Ani v šedesáti se jich rekordmanka nechce vzdát

Maxi Moundsová

Dnes již šedesátiletá Maxi Mounds vlastním jménem Jenna Curlingtonová se stále živí jako modelka, striptérka. Proslavila se však především jako držitelka Guinnessova světového rekordu za největší...

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