Ačkoli má za sebou nespočet zkrášlovacích zákroků a plastik, stále sama se sebou není spokojená. Ráda by ještě větší poprsí a v plánu má i menší úpravy v obličeji. Ňadra si nechávala zvětšovat opakovaně, a stejně tak prodělala i několik operací nosu, aby dosáhla vysněného tvaru.
„Myslím, že to všechno odstartovala šikana na základní škole. Nikdy jsem nepatřila mezi holky, které by byly populární. Děti mě vyřazovaly z kolektivu, často jsem byla sama a posmívaly se mi. Navážely se do mého vzhledu a měla jsem pocit, že nejsem dost dobrá. Chtěla jsem se vyrovnat těm krásným ženám, které jsem viděla na obálkách časopisů ve stánku s novinami. Jen jsem chtěla být pro ostatní dost dobrá,“ uvedla v minulosti.
Touha po dokonalosti ji však neopustila ani po první plastice, kterou si dopřála krátce poté, co dovršila plnoletosti. Už tehdy začala fotit pro pánské magazíny a konečně měla pocit, že je pro někoho přitažlivá a „dost dobrá“. „Je těžké se mít rád, když vám okolí roky dává najevo, že nejste krásní. Lásku k sobě můžete hledat dlouhé roky i celý život,“ myslí si.
Modelku dělala několik let, ale pak měla pocit, že by měla dokázat rodičům a svému nejbližšímu okolí, že zvládne víc. Zhruba rok tedy pracovala na recepci polikliniky. Brzy ovšem zjistila, že pevná pracovní doba není nic pro ni a za necelý rok ze zaměstnání odešla a vrátila se zpět k práci modelky. Aby se sebou byla maximálně spokojená, rozhodla se pro další plastiky.
„Myslím, že když s tím začnete, je velmi těžké přestat. Zalíbí se vám ten pocit, že stačí jen málo a vaše tělo bude dokonalejší. Chcete víc. Svým způsobem jde o závislost. Každá žena chce být hezčí a já nejsem výjimkou,“ doplnila v jednom z příspěvků na Instagramu, kde ji sledují dva miliony lidí.