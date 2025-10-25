Plastikami je žena posedlá, velikost prsou chce stále zvětšovat

Autor:
  11:10
Třiatřicetiletá Amanda Bredenová ze Švédska měla už v poměrně nízkém věku jasno o své budoucnosti. Ve čtrnácti letech snila o tom, že vytvoří podobné impérium, jako je Playboy a bude stejně úspěšná jako Hugh Hefner. Především však chtěla vypadat jako Barbie, a to se jí splnilo. Plastiky jí však stále nestačí.
Plastiky plánovala už v pubertě. Se svým tělem nebyla spokojená a není...

Plastiky plánovala už v pubertě. Se svým tělem nebyla spokojená a není spokojená ani nyní, kdy za sebou nespočet plastik už žena dávno má. | foto: koláž iDNES.cz

Amanda Bredenová
Amanda Bredenová
Amanda Bredenová
Amanda Bredenová
10 fotografií

Ačkoli má za sebou nespočet zkrášlovacích zákroků a plastik, stále sama se sebou není spokojená. Ráda by ještě větší poprsí a v plánu má i menší úpravy v obličeji. Ňadra si nechávala zvětšovat opakovaně, a stejně tak prodělala i několik operací nosu, aby dosáhla vysněného tvaru.

Plastiky plánovala už v pubertě. Se svým tělem nebyla spokojená a není spokojená ani nyní, kdy za sebou nespočet plastik už žena dávno má.
Amanda Bredenová
Amanda Bredenová
Amanda Bredenová
10 fotografií

„Myslím, že to všechno odstartovala šikana na základní škole. Nikdy jsem nepatřila mezi holky, které by byly populární. Děti mě vyřazovaly z kolektivu, často jsem byla sama a posmívaly se mi. Navážely se do mého vzhledu a měla jsem pocit, že nejsem dost dobrá. Chtěla jsem se vyrovnat těm krásným ženám, které jsem viděla na obálkách časopisů ve stánku s novinami. Jen jsem chtěla být pro ostatní dost dobrá,“ uvedla v minulosti.

Touha po dokonalosti ji však neopustila ani po první plastice, kterou si dopřála krátce poté, co dovršila plnoletosti. Už tehdy začala fotit pro pánské magazíny a konečně měla pocit, že je pro někoho přitažlivá a „dost dobrá“. „Je těžké se mít rád, když vám okolí roky dává najevo, že nejste krásní. Lásku k sobě můžete hledat dlouhé roky i celý život,“ myslí si.

Modelku dělala několik let, ale pak měla pocit, že by měla dokázat rodičům a svému nejbližšímu okolí, že zvládne víc. Zhruba rok tedy pracovala na recepci polikliniky. Brzy ovšem zjistila, že pevná pracovní doba není nic pro ni a za necelý rok ze zaměstnání odešla a vrátila se zpět k práci modelky. Aby se sebou byla maximálně spokojená, rozhodla se pro další plastiky.

„Myslím, že když s tím začnete, je velmi těžké přestat. Zalíbí se vám ten pocit, že stačí jen málo a vaše tělo bude dokonalejší. Chcete víc. Svým způsobem jde o závislost. Každá žena chce být hezčí a já nejsem výjimkou,“ doplnila v jednom z příspěvků na Instagramu, kde ji sledují dva miliony lidí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily

Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...

Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat

U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?

Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo

Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro...

Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů

Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to...

Slavní géniové, kteří byli závislí na návykových látkách

Byli chytří, slavní a v mnohém pomohli světu. Lidé je měli za génie, ale v soukromí ve skutečnosti často trpěli a uchylovali se k návykovým látkám, aby si alespoň na chvíli ulevili. Podívejte se do...

Plastikami je žena posedlá, velikost prsou chce stále zvětšovat

Třiatřicetiletá Amanda Bredenová ze Švédska měla už v poměrně nízkém věku jasno o své budoucnosti. Ve čtrnácti letech snila o tom, že vytvoří podobné impérium, jako je Playboy a bude stejně úspěšná...

25. října 2025  11:10

Nadějní herci z Evropy dobývají Hollywood. Ženy i dívky po nich šílí

Podívejte se do naší galerie na mladé evropské herce, kteří mají ve své zemi úspěch na plné čáře a „vystrkují“ růžky i do Hollywoodu. Ženy i dívky po nich šílí a odborníci jim předpovídají hvězdnou...

25. října 2025

Bezpečná, silná, léčivá. Sedm důvodů, proč používat přírodní kosmetiku

Přírodní kosmetika není jen trend, ale životní volba. Přináší zdraví, krásu i šetrnost k planetě. Bez chemie, bez kompromisů, s respektem k pleti i k přírodě. Sedm důvodů, proč jí dát přednost, vás...

25. října 2025

Pláč může uzdravovat. Proč jsou slzy pro tělo i duši důležité?

Pláč není projev slabosti, ale přirozený ozdravný mechanismus těla i duše. Slzy pomáhají uvolnit stres, snižují bolest, chrání oči a zbavují tělo toxinů. Přečtěte si, proč byste se neměli stydět za...

25. října 2025

Horoskop pro každé znamení na 44. týden roku 2025

Říjen už pomalu končí a střídá se s dalším podzimním měsícem, listopadem. Jaké budou pro nás následující dny podle hvězd? Raci, vy se potřebujete koncentrovat, odškrtávejte si jednu věc za druhou....

25. října 2025

Od špaget přes špecle po tarhoňu. Oslavte světový den těstovin

Umíte si představit svůj život bez těstovin všemožných tvarů? My rozhodně ne. Pojďme se v den, kdy slaví svůj světový den, vydat kolem světa za nejoblíbenějšími specialitami z mouky, vody a vajec. A...

25. října 2025

Žemlovka se zkaramelizovanými jablky

Žemlovka se zkaramelizovanými jablky
Recept

Lehké

70 min

Zbylo vám pečivo z předešlého dne? Upečte si sladkou žemlovku.

Nádory plic mají i mladé ženy, které nikdy nekouřily. Navíc agresivní, říká pneumolog

Premium

Karcinom plic patří v Česku k nejčastějším nádorům a ročně si vyžádá tisíce životů. Přesto se díky novým možnostem léčby, tedy diagnostice a lékům, situace mění. Pacienti žijí déle a u některých se z...

24. října 2025

Šest netypických odstínů moči, které mohou upozornit na zdravotní potíže

Věděli jste, že moč nemusí být pokaždé jen žlutá? Pokud se však zbarví do neobvyklých odstínů, je zapotřebí zbystřit. Některé netypické barvy uriny totiž mohou ukazovat na zdravotní potíže.

24. října 2025  9:21

Herec Quinton Aaron zhubl téměř 100 kilo a inspiruje ostatní ke zdraví

Herec Quinton Aaron z USA se fanouškům pochlubil proměnou, kterou má za sebou. Na první pohled není až tak zřejmé, jak moc zhubl. Je to však téměř sto kilo a v hubnutí chce dál pokračovat. Jeho cílem...

24. října 2025  8:19

Když outfit běží s vámi. Na sport hledejte funkčnost, pohodlí i styl

Sportovní móda už dávno není jen o pohodlí. Dnes se v ní propojuje styl, funkčnost a sebevědomí. Objevte kolekci, která vás provede od ranního běhu až po večerní relax, a přitom budete vypadat šik.

24. října 2025

Kostka v hlavní roli. Zkuste čtyři outfity, které pozvednou váš podzim

Hledáte-li nějaký klasický podzimně-zimní vzor, pak je to rozhodně stále velmi oblíbená kostka. Ale s čím ji kombinovat?

24. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.