Obdařená ikona Pamela Anderson, královna poker face Victoria Beckham, americká nevinnost Mena Suvari, ale i česká divoženka z pestrobarevné kuchyně Kamu či devadesátková sexbomba Alice Bendová. Všechny tyto ženy spojuje jediné: dospěly k tomu, že nechtějí v těle silikony a nechaly si odstranit prsní implantáty.
Přírodo, vrať se!
Důvody, proč znovu zasáhnout do těla a nechat si vysněné výplně poprsí zase vyndat, jsou různé. Mezi celebritami se proto najdou takové, které se vzdaly implantátů, aby v jejich těle nezůstal umělý materiál, a ve světě výplní a modelací všeho druhu se naklonily zpět ke své přirozenosti.
Patří mezi ně například Kamila „Kamu“ Chadim, která si prošla osobnostním vývojem, jehož součástí byl návrat k přirozenému vzhledu. Uvedla, že implantáty jí kdysi pomohly se sebevědomím, ale později už je nepotřebovala, protože své tělo dnes vnímá jinak.
K podobnému rozhodnutí dospěla i Pamela Anderson v roce 1999. Vadila jí velikost a nepřirozený vzhled ňader a uvedla, že jako drobná žena nebyla s tak velkými prsy spokojená. Při operaci se navíc zjistilo, že jeden z implantátů unikal do těla. Vrátila se tedy k menšímu, přirozenějšímu vzhledu.
Náprava špatného rozhodnutí
Dříve implantáty nechtěla přiznat, dnes již potvrzuje, že si je v roce 2009 nechala odstranit. Londýnská diva Victoria Beckham odložila silikonové výplně, protože toužila po přirozenějšímu vzhledu a subtilnějšímu poprsí, který by více ladil s její drobnou siluetou. Později řekla, že augmentace byla špatným rozhodnutím a znovu by si implantáty již voperovat nenechala.
Podobnými pocity si zřejmě prošla i modelka Gisele Bündchen, která po kojení dětí řešila změnu velikosti a asymetrii ňader a později vyjadřovala lítost nad augmentací a popisovala nepříjemné zkušenosti a zbytečnou psychickou i fyzickou zátěž, kterou jí umělá ňadra přinesla.
Když vyhraje osobnost nad křivkami
Mnoho z celebrit se také v dospělosti srovnalo se svým vzhledem a uvědomilo si hodnotu své jedinečnosti. Například americká kráska Mena Suvari si nechala umělé implantáty odstranit v roce 2019. Zpětně si prý uvědomila, že augmentace souvisela s nejistotou a potřebou vytvořit si určitou identitu. Po vyjmutí implantátů otevřeně popsala velký pocit svobody a přijetí vlastního těla.
Podobným procesem zřejmě prošla i pornoherečka Karolína Urbanová (Daisy Lee), která se rozhodla se vrátit k přirozenému vzhledu. Přesný důvod a rok zákroku ale veřejně detailně neuvedla.
Celkem nedávno o explantaci promluvila také česká herečka Alice Bendová, která si nechala implantáty vyjmout v roce 2024. V těle je nosila 14 let a už nechtěla podstupovat výměnu za nové. Navíc si přála vrátit se k přirozenějšímu vzhledu. Zároveň s explantací podstoupila zmenšení a modelaci prsou. Nyní je podle svých slov spokojená a k implantátům už se vrátit nechce.
Zdraví a pohodlí nade vše
Mezi nejnovější osobnosti, které přiznaly vyjmutí implantátů, se řadí Zuzana Belohorcová, která zákrok podstoupila v roce 2025. Uvedla, že se jí změnily priority a podstatnější než vzedmuté křivky je pro ni vlastní pohodlí a zdraví.
Chrissy Teigen prošla stejným procesem v roce 2020. Přála si pohodlně se vejít do své velikosti a znovu ulehnout na břicho. Implantáty si nechala odstranit a zůstala jí přirozená prsa. Rozhodnutí nelituje a nechává se slyšet, že nyní je moc spokojená.
Kvůli zdraví se pro explantaci rozhodla i Yolanda Hadid, a to v roce 2016. Jedna z dlouholetých silikonových výplní praskla a silikon unikal do jejího těla. Yolanda se po odstranění vrátila k přirozenějšímu vzhledu a veřejně zdůrazňovala, že zdraví je důležitější než kosmetické úpravy.
Kdo ještě?
Různé zdravotní obtíže měla i Ashley Tisdale. Stěžovala si mimo jiné na potravinové intolerance a střevní problémy, které dávala do souvislosti s implantáty. V roce 2020 si je tedy nechala odstranit. Dva měsíce po explantaci uvedla, že je šťastnější a že zákrok vnímá jako součást sebepřijetí.
Neutěšený zdravotní stav si dávala do souvislosti se silikonovými implantáty i Crystal Hefner. Často si stěžovala na únavu, mozkovou mlhu, bolesti krku a ramen. V roce 2016 se tedy rozhodla pro vyjmutí výplní a podle vlastních slov okamžitě zaznamenala menší bolesti krku a ramen a lépe se jí dýchalo.
„Málokdo to chce slyšet, ale implantáty jsou jed. Kéž bych to věděla dřív. Ušetřila bych si tolik trápení. A ne, vaši ženskost neurčují implantáty. Ženy jsou krásné takové, jaké jsou,“ svěřila se.