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Zpět k přírodě. Tyto celebrity si nechaly odstranit prsní implantáty

Martina Procházková
Ňadra dmoucí? Děkuji, už nechci. Jsou to právě celebrity, které určují módní trendy a přibývá těch, které odkládají prsní implantáty. Některé se vracejí k přirozenosti, jiné napravují své špatné rozhodnutí z mládí. Jsou i takové, kterým implantáty působily zdravotní potíže a diskomfort. Kdo se rozhodl silikony odložit?

Obdařená ikona Pamela Anderson, královna poker face Victoria Beckham, americká nevinnost Mena Suvari, ale i česká divoženka z pestrobarevné kuchyně Kamu či devadesátková sexbomba Alice Bendová. Všechny tyto ženy spojuje jediné: dospěly k tomu, že nechtějí v těle silikony a nechaly si odstranit prsní implantáty.

Přírodo, vrať se!

Kuchařka Kamila Rundusová si nechala implantáty odstranit, protože už v těle...

Důvody, proč znovu zasáhnout do těla a nechat si vysněné výplně poprsí zase vyndat, jsou různé. Mezi celebritami se proto najdou takové, které se vzdaly implantátů, aby v jejich těle nezůstal umělý materiál, a ve světě výplní a modelací všeho druhu se naklonily zpět ke své přirozenosti.

Patří mezi ně například Kamila „Kamu“ Chadim, která si prošla osobnostním vývojem, jehož součástí byl návrat k přirozenému vzhledu. Uvedla, že implantáty jí kdysi pomohly se sebevědomím, ale později už je nepotřebovala, protože své tělo dnes vnímá jinak.

K podobnému rozhodnutí dospěla i Pamela Anderson v roce 1999. Vadila jí velikost a nepřirozený vzhled ňader a uvedla, že jako drobná žena nebyla s tak velkými prsy spokojená. Při operaci se navíc zjistilo, že jeden z implantátů unikal do těla. Vrátila se tedy k menšímu, přirozenějšímu vzhledu.

Náprava špatného rozhodnutí

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Dříve implantáty nechtěla přiznat, dnes již potvrzuje, že si je v roce 2009 nechala odstranit. Londýnská diva Victoria Beckham odložila silikonové výplně, protože toužila po přirozenějšímu vzhledu a subtilnějšímu poprsí, který by více ladil s její drobnou siluetou. Později řekla, že augmentace byla špatným rozhodnutím a znovu by si implantáty již voperovat nenechala.

Podobnými pocity si zřejmě prošla i modelka Gisele Bündchen, která po kojení dětí řešila změnu velikosti a asymetrii ňader a později vyjadřovala lítost nad augmentací a popisovala nepříjemné zkušenosti a zbytečnou psychickou i fyzickou zátěž, kterou jí umělá ňadra přinesla.

Kuchařka Kamila Rundusová si nechala implantáty odstranit, protože už v těle nechtěla mít nic, co není přírodní. Měla navíc zdravotní problémy, které podle ní se silikonovými implantáty souvisely. Nyní se cítí mnohem lépe.
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O toxicitě silikonových implantátů nejčastěji veřejně hovoří bývalá modelka Crystal Hefnerová. „Málokdo to chce slyšet, ale implantáty jsou jed. Kéž bych to věděla dřív. Ušetřila bych si tolik trápení. A ne, vaši ženskost neurčují implantáty. Ženy jsou krásné takové, jaké jsou,“ svěřila se.
Producentka Genevieve Padalecki zjistila, že se často zadýchává, nemá žádnou kondici a je stále unavená. A to i přes dostatek spánku, zdravou stravu a psychickou pohodu. „Šla jsem běhat a po jednom kilometru jsem myslela, že bude po mně. A to jsem vždy uběhla deset kilometrů a byla jsem v pořádku. Začala jsem se pídit po tom, co by to mohlo být. A s lékařem jsme došli k závěru, že za tím budou implantáty. Po jejich odstranění je mi opravdu lépe,“ uvedla.
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Když vyhraje osobnost nad křivkami

Mnoho z celebrit se také v dospělosti srovnalo se svým vzhledem a uvědomilo si hodnotu své jedinečnosti. Například americká kráska Mena Suvari si nechala umělé implantáty odstranit v roce 2019. Zpětně si prý uvědomila, že augmentace souvisela s nejistotou a potřebou vytvořit si určitou identitu. Po vyjmutí implantátů otevřeně popsala velký pocit svobody a přijetí vlastního těla.

Podobným procesem zřejmě prošla i pornoherečka Karolína Urbanová (Daisy Lee), která se rozhodla se vrátit k přirozenému vzhledu. Přesný důvod a rok zákroku ale veřejně detailně neuvedla.

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Celkem nedávno o explantaci promluvila také česká herečka Alice Bendová, která si nechala implantáty vyjmout v roce 2024. V těle je nosila 14 let a už nechtěla podstupovat výměnu za nové. Navíc si přála vrátit se k přirozenějšímu vzhledu. Zároveň s explantací podstoupila zmenšení a modelaci prsou. Nyní je podle svých slov spokojená a k implantátům už se vrátit nechce.

Zdraví a pohodlí nade vše

Mezi nejnovější osobnosti, které přiznaly vyjmutí implantátů, se řadí Zuzana Belohorcová, která zákrok podstoupila v roce 2025. Uvedla, že se jí změnily priority a podstatnější než vzedmuté křivky je pro ni vlastní pohodlí a zdraví.

Chrissy Teigen prošla stejným procesem v roce 2020. Přála si pohodlně se vejít do své velikosti a znovu ulehnout na břicho. Implantáty si nechala odstranit a zůstala jí přirozená prsa. Rozhodnutí nelituje a nechává se slyšet, že nyní je moc spokojená.

Kvůli zdraví se pro explantaci rozhodla i Yolanda Hadid, a to v roce 2016. Jedna z dlouholetých silikonových výplní praskla a silikon unikal do jejího těla. Yolanda se po odstranění vrátila k přirozenějšímu vzhledu a veřejně zdůrazňovala, že zdraví je důležitější než kosmetické úpravy.

Kdo ještě?

  • Tori Spelling: Implantáty si nechala odstranit v roce 2014. Vadilo jí, že mohly komplikovat kojení, řešila jejich stáří i zdravotní rizika. Později se ale rozhodla pro jejich navrácení/ výměnu.
  • Tara Reid: Implantáty si nechala odstranit po nevydařených plastických operacích v roce 2007, kdy se trápila zdravotními problémy a estetickými potížemi/ deformací. Podstoupila tedy korekční operace a následnou úpravu vzhledu. Spíše než o klasickou explantaci tedy šlo o komplikovanější sérii zákroků.

Různé zdravotní obtíže měla i Ashley Tisdale. Stěžovala si mimo jiné na potravinové intolerance a střevní problémy, které dávala do souvislosti s implantáty. V roce 2020 si je tedy nechala odstranit. Dva měsíce po explantaci uvedla, že je šťastnější a že zákrok vnímá jako součást sebepřijetí.

Neutěšený zdravotní stav si dávala do souvislosti se silikonovými implantáty i Crystal Hefner. Často si stěžovala na únavu, mozkovou mlhu, bolesti krku a ramen. V roce 2016 se tedy rozhodla pro vyjmutí výplní a podle vlastních slov okamžitě zaznamenala menší bolesti krku a ramen a lépe se jí dýchalo.

„Málokdo to chce slyšet, ale implantáty jsou jed. Kéž bych to věděla dřív. Ušetřila bych si tolik trápení. A ne, vaši ženskost neurčují implantáty. Ženy jsou krásné takové, jaké jsou,“ svěřila se.

Nechala byste si odstranit implantáty?

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